Pity Álvarez anunció que su esperado regreso se muda a Córdoba el 20 de diciembre El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados volvió a aparecer en un video en Instagram para confirmar una vez más su vuelta a los grandes escenarios, tras un intento fallido de realizarlo en Vélez y en el estadio Único de La Plata.







El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, Cristian 'Pity' Álvarez, reapareció en un video en Instagram para comunicarle a sus fans que el regreso a los grandes escenarios que había anunciado para el 5 de diciembre en el estadio de Vélez Sarsfield no se llevará a cabo, tal como había adelantado C5N.com hace dos meses, y que el show se mudará al estadio Mario Alberto Kempes, de la ciudad de Córdoba, el 20 de diciembre.

"Había anunciado que íbamos a tocar el 5 y el 6 en Vélez. Hubo unos problemitas que ya pasaron. Después se barajó el estadio Único, tampoco se pudo. Hay una persona que puso muchos huevos ahí para que lo hagamos pero tampoco se pudo hacer nada", explicó Pity.

"Y cuando ya estábamos casi sin recursos, dije: 'si no nos dejan tocar en Capital ni en Provincia, por qué no lo hacemos en la mitad del país?' Y se me ocurrió hacerlo en Córdoba", agregó el músico.

NOTICIA EN DESARROLLO.