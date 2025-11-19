La sorpresiva decisión de Manchester City con el Diablito Echeverri: en River se ilusionan con su regreso El futbolista se fue del Millonario a principio de 2024 y rápidamente fue cedido por el conjunto inglés al Bayer Leverkusen de Alemania, donde no logró sumar muchos minutos. El mediocampista expresó su deseo de retornar a Núñez. Por







El enganche desea retornar al Millonario.

Claudio Echeverri supo ser una de las joyas que surgieron de la cantera de River y por sus condiciones fue vendido rápidamente. Manchester City se lo llevó, pero a los pocos meses lo cedió a préstamo a Alemania, pero ahora surgió la posibilidad de regresar a Núñez. ¿Qué pasó?

El Diablito partió rumbo a Bayer Leverkusen para que gane la continuidad que le permita afianzarse en el fútbol europeo, pero esas expectativas no lograron concretarse: apenas lleva disputado ocho partidos con el equipo alemán, entre Bundesliga y Champions League, y solo en tres de ellos fue titular.

Pero lo que más molestó a los citizens es que ya suma siete cotejos sin sumar ni un solo minuto desde la salida del neerlandés Erik Ten Hag, técnico que se interesó por su llegada. Esto determinaría que, a fin de año, cancelen la cesión estipulada hasta mediados de 2026.

Así, el argentino deberá regresar al conjunto inglés, pero no para quedarse bajo las órdenes de Josep Guardiola, sino que volverán a buscarle destino, ¿para regresar a River? “El Diablito ya comunicó a su familia, a su representación, que su deseo es volver a Argentina. Quiere venir a jugar a River, quiere volver a tener continuidad futbolística y sabe que River es el mejor lugar para lograrlo”, contó el periodista Juan Patricio Balbi, en ESPN.

De igual modo, el City tiene como prioridad que el delantero se quede en Europa y surge la posibilidad de llegar al Girona de España, un club que ya supo albergar a otros futbolistas del City Group y que ha dado buenos resultados.