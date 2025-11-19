19 de noviembre de 2025 Inicio
Miércoles de protestas y movilización: trabajadores y jubilados marchan desde el Congreso hasta Plaza de Mayo

A la habitual marcha de los miércoles se sumarán movimientos sociales, trabajadores del Garrahan, las dos CTA, ATE y sindicatos de base. El Gobierno adelantó que desplegará el operativo anti-piquete.

Marcha de trabajadores y jubilados hacia Plaza de Mayo.

Se espera una nueva jornada de protestas para este miércoles: a la marcha de jubilados se le sumarán organizaciones piqueteras partidos de izquierda, trabajadores del Hospital Garrahan, las dos CTA, ATE, el sindicato del neumático, el Frente Patriótico por la Justicia Social, Territorios en Lucha y representantes de la UTEP.

El conductor resultó ileso.
9 de Julio Sur: choque, vuelco, incendio y demoras en el tránsito en el ingreso a la Ciudad

La marcha comenzará a las 16 bajo el lema "contra el imperialismo" con columnas que confluirán en la Plaza de los Dos Congresos para luego desplazarse hacia Plaza de Mayo junto a organizaciones de jubilados y el Frente de Lucha Piquetero.

Los movimientos sociales nucleados en la UTEP también participarán, aunque con delegaciones reducidas. Lo mismo harán las organizaciones de Territorios en Lucha, que llegarán desde distintos puntos del AMBA.

Los organizadores de la marcha detallaron que la jornada tendrá “banderas claras contra Donald Trump, contra Javier Milei y contra el FMI”, y que la fecha se eligió por realizarse 24 horas antes del Día de la Soberanía.

Tanto el Ministerio de Seguridad como el Gobierno porteño confirmaron que se aplicará el protocolo antipiquetes, con vallados especiales para resguardar edificios públicos como el Congreso y la Casa Rosada, y evitar cortes prolongados en las principales avenidas.

El Día de la Soberanía se suele celebrar el 20 de noviembre.

Por qué es feriado el lunes 24 de noviembre en 2025: qué se conmemora

Por el momento el SMN no emitió ninguna alerta meteorológica. 

Se termina la primavera y, a pesar calor, vuelven las tormentas a la Ciudad

play

Dos delincuentes asesinaron a un joven de 21 años para robarle la bicicleta en la autopista Riccheri

En el peritaje de la PFA se encontró un fósforo rojo en la empresa donde se originó el incendio

Incendio en Ezeiza: detectaron elementos que sería los causantes del siniestro

Robo en Córdoba a la vista de los vecinos

Emboscada salvaje en Córdoba: lo acorralaron, lo golpearon y le robaron la moto

Así terminó la Ferrari Purosangue tras volcar a más de 200 km/h. 

Neuquén: una Ferrari que participaba de un exhibición volcó a más de 200 km/hora

Así se despidió la banda británica del público argentino.

Oasis se despidió de Argentina después de llenar dos River: el emotivo video que dejó para los fanáticos

Los Martín Fierro de Cable 2025 se verán en exclusiva por C5N. 

Todas las ternas para los Martín Fierro de Cable 2025

A los 53 años, Pity Álvarez volverá a presentarse en público.
play

El regreso más esperado del rock argentino: cómo se gestó la vuelta de Pity Álvarez

La joven actriz dará vida a Moana en su primera gran producción.
play

Revelan el primer tráiler del live action de Moana con Catherine Laga'aia como protagonista

La nieta de Susana y Figal, jugador de Boca, juntos. 

La nieta de Susana Giménez blanqueó su noviazgo con un destacado jugador de Boca: ¿de quién se trata?

El músico rosarino será la figura artística en la entrega de los Martín Fierro de Cable 2025.

Valentino Merlo cantará en la entrega de los Martín Fierro de Cable que transmitirá C5N

El Puente Rosario-Victoria, uno de los tramos adjudicados.

Privatizaciones: aprobaron las concesiones para las rutas nacionales que van a Uruguay y Brasil

Hace 13 minutos
Oasis se despidió de Argentina después de llenar dos River: el emotivo video que dejó para los fanáticos

Hace 18 minutos
Por qué es feriado el lunes 24 de noviembre en 2025: qué se conmemora

Hace 32 minutos
Los ganadores serán anunciados a través de las redes oficiales del Banco Provincia.

Último día: cómo podés participar del sorteo de Cuenta DNI para ir al recital de Miranda

Hace 37 minutos
Anses difundió los montos de la Tarjeta Alimentar para diciembre.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro en diciembre 2025

Hace 38 minutos