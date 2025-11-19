Miércoles de protestas y movilización: trabajadores y jubilados marchan desde el Congreso hasta Plaza de Mayo A la habitual marcha de los miércoles se sumarán movimientos sociales, trabajadores del Garrahan, las dos CTA, ATE y sindicatos de base. El Gobierno adelantó que desplegará el operativo anti-piquete. Por







Marcha de trabajadores y jubilados hacia Plaza de Mayo.

Se espera una nueva jornada de protestas para este miércoles: a la marcha de jubilados se le sumarán organizaciones piqueteras partidos de izquierda, trabajadores del Hospital Garrahan, las dos CTA, ATE, el sindicato del neumático, el Frente Patriótico por la Justicia Social, Territorios en Lucha y representantes de la UTEP.

La marcha comenzará a las 16 bajo el lema "contra el imperialismo" con columnas que confluirán en la Plaza de los Dos Congresos para luego desplazarse hacia Plaza de Mayo junto a organizaciones de jubilados y el Frente de Lucha Piquetero.

Los movimientos sociales nucleados en la UTEP también participarán, aunque con delegaciones reducidas. Lo mismo harán las organizaciones de Territorios en Lucha, que llegarán desde distintos puntos del AMBA.

Los organizadores de la marcha detallaron que la jornada tendrá “banderas claras contra Donald Trump, contra Javier Milei y contra el FMI”, y que la fecha se eligió por realizarse 24 horas antes del Día de la Soberanía.