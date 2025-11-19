IR A
IR A

Emocionante hasta las lágrimas: de qué se trata El Cuco de Cristal, la serie más vista de Netflix

Basada en la exitosa novela de Javier Castillo, se trata de un thriller psicológico que mezcla misterio, emociones y giros inesperados que se destaca en la plataforma de streaming.

El Cuco de Cristal replicó el fenómeno de éxito de la anterior adaptación del autor Javier Castillo

El Cuco de Cristal replicó el fenómeno de éxito de la anterior adaptación del autor Javier Castillo, La chica de nieve. A solo días de su estreno, se posicionó rápidamente en el número uno del Top 10 de series de Netflix en España.

Las producciones españolas continúan consolidándose como algunas de las más solicitadas en el catálogo de Netflix. En noviembre, una nueva miniserie se sumó a la propuesta de la plataforma. Con solo seis capítulos y una trama marcada por el suspenso, es ideal para maratonear en un finde.

“Respira”, la miniserie que crece entre los éxitos recientes de Netflix.
Te puede interesar:

La miniserie de 8 capítulos que está en Netflix y de la que habla todo el mundo

El Cuco de Cristal replicó el fenómeno de éxito de la anterior adaptación del autor Javier Castillo, La chica de nieve. A solo días de su estreno, se posicionó rápidamente en el número uno del Top 10 de series de Netflix en España. Su popularidad se extendió a nivel internacional, donde el universo Castillo cosechó una fuerte base de seguidores.

La miniserie juega con una narrativa de saltos temporales y diferentes puntos de vista, explorando temas como el dolor heredado, la violencia machista, los secretos del pasado y la fascinante pregunta sobre si un trasplante puede alterar no solo una vida, sino también la identidad.

Sinopsis de El Cuco de Cristal, el estreno de Netflix que es furor

La trama sigue a Clara Merlo, una joven médico residente en Madrid que, tras sufrir un infarto, se somete a un trasplante de corazón que le salva la vida. Tras la cirugía, Clara se obsesiona con conocer la identidad de su donante y el pasado que dejó atrás. Esta búsqueda la lleva hasta un pequeño y enigmático pueblo donde reside la familia de la persona que le dio el corazón, una familia marcada por el misterio.

La llegada de Clara al pueblo coincide con la desaparición de un bebé en un parque público, un evento que desata una serie de acontecimientos que conectan el presente con un secreto familiar de hace veinte años que muchos creían sepultado.

cuco de cristal

Tráiler de El Cuco de Cristal

Embed - El Cuco de Cristal | Tráiler Oficial | Netflix España

Reparto de El Cuco de Cristal

  • Catalina Sopelana como Clara Merlo.
  • Álex García como Miguel Ferrer.
  • Itziar Ituño como Marta Ruiz.
  • Iván Massagué como Rafael.
  • Tomás del Estal como Gabriel.
  • Alfons Nieto como Juan Ferrer Merlo.
  • Alicia Armenteros como Mónica.
  • Daniel Chamorro como Ribo.
  • Irene Rojo como Silvia Luna.
  • Lucía Barrado como Patricia.
  • Roque Ruíz como Carlos Ferrer Merlo.
el cuco de cristal
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El artista confirmó que se grabará una tercera parte de la historia para la plataforma internacional.

¿Habrá tercera temporada de El Eternauta? Ricardo Darín reveló el dato más esperado

Emilia Pertossi, hermana de Ciro y Luciano Pertossi.

Caso Báez Sosa: la polémica frase de la hermana de dos rugbiers en la docuserie de Netflix

La miniserie española se estrenó el 14 de Noviembre en Netflix. 
play

Está en Netflix y es una serie con una historia realmente conmovedora: te toca el corazón

Con Jamie Foxx, Michael B. Jordan y Brie Larson: esta película basada en un caso real es el drama judicial que acaba de estrenarse en Netflix y ya es tendencia
play

Con Jamie Foxx, Michael B. Jordan y Brie Larson: esta película basada en un caso real es tendencia en Netflix

La primera entrega de Stranger Things 5 se estrenará el 26 de noviembre. 

La curiosa campaña en la vía pública de Netflix por el estreno de Stranger Things 5: "Cuando conocimos a 11..."

Una producción dramática de siete episodios que ya genera gran interés.
play

La interesante serie de solo 7 capítulos de Netflix: la podés liquidar en el finde largo de noviembre 2025

últimas noticias

Por qué se celebra el Día del Hombre en Argentina.

Por qué se celebra el Día Internacional del Hombre: la polémica alrededor de la explicación

Hace 8 minutos
El dólar oficial atraviesa una semana de calma cambiaria.

El dólar rebota levemente, pero todavía merodea cerca de los $1.400

Hace 10 minutos
Cris Morena ya había denunciado a su acosador en 2020.

Allanaron la casa del acosador de Cris Morena: qué encontraron en su habitación

Hace 36 minutos
Andrea Bocelli cantó en el Salon Blanco de Casa Rosada. 

Andrea Bocelli fue condecorado por Milei y cantó en Casa Rosada

Hace 44 minutos
El nuevo auto de la marca china.

La marca china Changan vuelve a venderse en Argentina: lanza un SUV híbrido

Hace 45 minutos