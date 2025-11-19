19 de noviembre de 2025 Inicio
Macabro hallazgo en el río Paraná: apareció un cadáver con una bolsa en la cabeza

El cuerpo, en avanzado estado de descomposición, fue hallado a 100 metros de la costa argentina, en Misiones. Se encuentra en avanzado estado de descomposición y los investigadores intentan determinar su identidad.

El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición.

El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue hallado flotando en el río Paraná con una bolsa en la cabeza a unos 100 metros de la costa argentina, en jurisdicción de Puerto Libertad, provincia de Buenos Aires.

Prefectura Naval fue advertida y dio aviso a la policía misionera. Según los primeros informes del personal, el cuerpo estaba desnudo y con una bolsa colocada en la cabeza. Por ese motivo, se realizó la intervención de la Policía Científica y del médico policial de turno.

Las autoridades solicitaron la correspondiente autopsia para determinar las causas del deceso. Ante esto, intervino el Juzgado de Instrucción N°3 de Iguazú y la Policía de Misiones inició trabajos con fuerzas de seguridad de Brasil y Paraguay.

Lo que buscan identificar es registros de personas desaparecidas en esos países para poder agilizar la identificación de la víctima. Como el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, se estima que la desaparición se dio tiempo atrás.

