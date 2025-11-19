Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 19 de noviembre

El dólar minorista cotiza este miércoles a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación luego de una ligera alza en la rueda del martes, mientras que el mayorista vuelve al techo de los $1.400.
La divisa norteamericana opera en Banco Nación a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta, tras una leve suba en la rueda del miércoles.
Luego de la fuerte tensión previa a las elecciones, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker libertario.
Además, el martes, el titular del Palacio de Hacienda defendió la política cambiaria del Gobierno y aseguró que, por lo pronto, el país no puede ir a una "flotación libre" de la divisa. Por su parte, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, aseguró que "las restricciones cambiarias que quedan no tardarán en ser levantadas".
"No podemos darnos el lujo de flotar libremente", ratificó Caputo el jueves en una nueva defensa de las bandas ante la Unión Industrial Argentina (UIA), y aseguró que estas "están bien calibradas".
El dólar oficial cotiza a $1.376,88 para la compra y $1.428,34 para la venta.
El dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.403,50.
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.852,50.
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.472,32 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.440,51.
El dólar futuro se vende a $1.404.