Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 19 de noviembre

La divisa norteamericana opera en Banco Nación a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta, tras una leve suba en la rueda del miércoles.

El dólar oficial atraviesa una semana de calma cambiaria.

El dólar oficial atraviesa una semana de calma cambiaria.

El dólar minorista cotiza este miércoles a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación luego de una ligera alza en la rueda del martes, mientras que el mayorista vuelve al techo de los $1.400.

El dólar atraviesa una etapa de calma luego de la tensión previa a las elecciones.
Luego de la fuerte tensión previa a las elecciones, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker libertario.

"No podemos darnos el lujo de flotar libremente", ratificó Caputo el jueves en una nueva defensa de las bandas ante la Unión Industrial Argentina (UIA), y aseguró que estas "están bien calibradas".

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial se mantiene calmo luego de la tensión previa a las elecciones.

El dólar oficial se mantiene calmo luego de la tensión previa a las elecciones.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.376,88 para la compra y $1.428,34 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.403,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.852,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.472,32 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.440,51.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.404.

