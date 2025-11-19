Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 19 de noviembre

La divisa norteamericana opera en Banco Nación a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta, tras una leve suba en la rueda del miércoles.

El dólar oficial atraviesa una semana de calma cambiaria.

El dólar minorista cotiza este miércoles a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación luego de una ligera alza en la rueda del martes , mientras que el mayorista vuelve al techo de los $1.400.

El dólar repuntó: el minorista subió $10 y el oficial volvió a los $1.400

Luego de la fuerte tensión previa a las elecciones, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo , ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar . "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda" , aseguró a la salida del búnker libertario.

"No podemos darnos el lujo de flotar libremente" , ratificó Caputo el jueves en una nueva defensa de las bandas ante la Unión Industrial Argentina (UIA), y aseguró que estas "están bien calibradas".

El dólar oficial cotiza a $1.376,88 para la compra y $1.428,34 para la venta.

El dólar oficial se mantiene calmo luego de la tensión previa a las elecciones.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.403,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.852,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.472,32 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.440,51.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.404.