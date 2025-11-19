19 de noviembre de 2025 Inicio
Privatizaciones: aprobaron las concesiones para las rutas nacionales que van a Uruguay y Brasil

Tras las licitaciones, el Gobierno adjudicó seis tramos, que incluyen el Puente Rosario-Victoria y vías que conectan con ambos países limítrofes.

El Puente Rosario-Victoria

El Puente Rosario-Victoria, uno de los tramos adjudicados.

El Gobierno aprobó las concesiones de seis tramos de rutas nacionales, que incluyen el Puente Rosario-Victoria y vías que conectan con Uruguay y Brasil. Se trata de las primeras resoluciones efectivas de la actual etapa de gestión de la Red Federal de Concesiones Viales.

La medida se implementó a través de la Resolución 80/2025 de la Secretaría de Transporte, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Octavio Pierrini.

La norma repasa que, tras el Decreto 28/2025, de enero de este año, se llamó en mayo a licitación pública nacional e internacional para la "construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario y la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje" para el Tramo Oriental y del Tramo Conexión, pertenecientes al ex-Corredor Vial 18, cuya concesión venció el 9 de abril de 2025.

Este corredor incluye principalmente las rutas nacionales 12 y 14, el Puente Rosario-Victoria, y atraviesa las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.

El Tramo Oriental fue adjudicado a Autovía Construcciones y Servicios S.A., mientras que el Tramo Conexión fue concedido a un consorcio integrado por Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A.

Cuáles son los tramos de las rutas nacionales concesionados

El Tramo Oriental incluye las rutas nacionales 12, desde Empalme RN 9 (Zárate/Buenos Aires) hasta Empalme RP 16 (Gualeguay,/Entre Ríos); 14, desde Empalme RN 12 (Ceibas/Entre Ríos) hasta Empalme RN 117 (Paso de los Libres/Corrientes); 135, desde Emp. RN 14 (Colón/Entre Ríos) hasta inicio acceso Puente Internacional General Artigas (Entre Ríos); A-015, desde Empalme RN 14 (Concordia/Entre Ríos) hasta junta inicio pavimento articulado acceso Represa Salto Grande (Entre Ríos); y 117, desde Empalme RN 14 (Paso de los Libres/Corrientes) hasta límite Argentina - Brasil (Paso de los Libres – Uruguayana).

Tramo oriental Corredores Viales ruta concesión

El Tramo Conexión, en tanto, comprende el tramo de la Ruta Nacional 174 desde Empalme RN A-008 (Rosario/Santa Fe) hasta Empalme RP 11 (Victoria/Entre Ríos).

Tramo conexión Corredores Viales ruta concesión

