18 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Macabro hallazgo en Córdoba: encontraron restos descuartizados en una bolsa e investigan si son humanos

El perro de una de las vecinas del barrio se acercó a una esquina con residuos y comenzó a ladrar. Por ese motivo, su dueña dio aviso a la Policía.

Por

Investigan restos encontrados en una bolsa.

Redes sociales

La Policía de Córdoba recibió una alerta a través del 911 por parte de una vecina que denunció que su perro encontró una bolsa con restos en el barrio General Urquiza, por lo que se inició una investigación para determinar si se trata de restos humanos.

Las historias macabras detrás del conocido asesino en serie.
Te puede interesar:

"El Loco del Martillo": el asesino en serie de Lomas del Mirador

La mujer que reside en cerca de la esquina donde ocurrió el hallazgo contó que el perro llevó la bolsa hasta su casa con los residuos. La Policía contó en un comunicado matutino que la bolsa tiene “entre ellos la parte de una pierna que aún no está definida si se trataría de restos humanos”.

Los efectivos policiales recibieron el llamado a las 15 del domingo y acudieron al domicilio ubicado en la calle Andalucía al 3100. La Fiscalía del distrito dos, turno seis, quedó a cargo de la investigación a través de la doctora Eugenia Pérez Moreno.

Según indicó el medio local La Voz, una de las partes halladas tiene el tatuaje de una mandala. Por lo que se realiza un amplio operativo para poder determinar el origen del hallazgo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Uno de los viudos negros se entregó ante la Policía.
play

Detuvieron a uno de los viudos negros que drogó y torturó a un psicólogo en Palermo

Cuatro presos se fugaron de una alcaldía en Neuquén.

Neuquén: cuatro presos se fugaron de una alcaldía a través de un boquete en una celda

play

Incendio en Ezeiza: declararon 7 testigos para determinar el inicio del siniestro

play

Rosario: nuevo ataque a balazos contra Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos

Peralta fue imputado por “robo calificado, abuso sexual y privación ilegítima de la libertad”.

Video: así fue el momento en que el policía secuestró a la mujer en Parque Iraola

play

Persecución policial y tiroteo en Villa Celina: un delincuente muerto

Rating Cero

Alice y Ellen Kessler decidieron fallecer gracias a la asistencia médica para morir

Las famosas gemelas Kessler murieron el mismo día tras una llamativa decisión pactada

Las expectativas son enormes. 

Las grabaciones de Avengers Doomsday podrían coincidir con Secret Wars: qué planea Marvel

La primera entrega de Stranger Things 5 se estrenará el 26 de noviembre. 

La curiosa campaña en la vía pública de Netflix por el estreno de Stranger Things 5: "Cuando conocimos a 11..."

Darín contó el trasfondo de la frase que se hizo viral en mayo pasado.

Darín recordó la polémica por las empanadas: "Fue todo un descalabro"

Una producción dramática de siete episodios que ya genera gran interés.
play

La interesante serie de solo 7 capítulos de Netflix: la podés liquidar en el finde largo de noviembre 2025

Esta película ya es un clásico y una de las preferidas por los suscriptores.
play

Está en Netflix y propone una historia real de amor, lealtad y pérdida que conmovió a todos

últimas noticias

Alice y Ellen Kessler decidieron fallecer gracias a la asistencia médica para morir

Las famosas gemelas Kessler murieron el mismo día tras una llamativa decisión pactada

Hace 12 minutos
Las expectativas son enormes. 

Las grabaciones de Avengers Doomsday podrían coincidir con Secret Wars: qué planea Marvel

Hace 36 minutos
Google alertó por estafas que aprovechan redes Wi-Fi abiertas.

La dura advertencia de Google sobre el Wi-Fi público: "Consecuencias devastadoras y angustia emocional"

Hace 40 minutos
La primera entrega de Stranger Things 5 se estrenará el 26 de noviembre. 

La curiosa campaña en la vía pública de Netflix por el estreno de Stranger Things 5: "Cuando conocimos a 11..."

Hace 41 minutos
Esta rutina ayuda a quemar grasa y tonificar la zona abdominal.

La rutina de solo 30 minutos con la que vas a tener el abdomen súper marcado

Hace 47 minutos