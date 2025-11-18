Macabro hallazgo en Córdoba: encontraron restos descuartizados en una bolsa e investigan si son humanos El perro de una de las vecinas del barrio se acercó a una esquina con residuos y comenzó a ladrar. Por ese motivo, su dueña dio aviso a la Policía. Por







Investigan restos encontrados en una bolsa. Redes sociales

La Policía de Córdoba recibió una alerta a través del 911 por parte de una vecina que denunció que su perro encontró una bolsa con restos en el barrio General Urquiza, por lo que se inició una investigación para determinar si se trata de restos humanos.

La mujer que reside en cerca de la esquina donde ocurrió el hallazgo contó que el perro llevó la bolsa hasta su casa con los residuos. La Policía contó en un comunicado matutino que la bolsa tiene “entre ellos la parte de una pierna que aún no está definida si se trataría de restos humanos”.

Los efectivos policiales recibieron el llamado a las 15 del domingo y acudieron al domicilio ubicado en la calle Andalucía al 3100. La Fiscalía del distrito dos, turno seis, quedó a cargo de la investigación a través de la doctora Eugenia Pérez Moreno.

Según indicó el medio local La Voz, una de las partes halladas tiene el tatuaje de una mandala. Por lo que se realiza un amplio operativo para poder determinar el origen del hallazgo.