No es exclusivo de Zack Snyder: Marvel ya había apostado por películas de superhéroes en blanco y negro La Casa de las Ideas se adelantó a DC Studios en esta curiosa forma de ver películas de superhéroes.







Mangold lanzó varias imágenes en blanco y negro de la cinta antes de su estreno.

Zack Snyder es ampliamente conocido por intentar siempre que pueda un corte de director propio de sus películas donde según él muestra la versión más clara y sincera del cineasta de su producto.

Esto parecía ser algo nuevo en la industria, ya que hasta el momento nadie recordaba que otra cinta de superhéroes tuviese una versión en blanco y negro.

Tal y como cuenta Mangold en entrevistas, cuando lanzó varias imágenes en blanco y negro de la cinta antes de su estreno, la reacción del público fue bastante buena, por lo que ideó una versión de esta cinta en este formato para darle una profundidad extra y una visión única e interesante.

Mangold trabajó bastante en ofrecer la mejor experiencia posible, modificando los tonos, contrastes y matices de imagen para cambiar su estética final y dejar un corte único para que los fans del mutante disfruten de esta experiencia. Zack Snyder es ampliamente conocido por intentar siempre que pueda un corte de director propio de sus películas donde según él muestra la versión más clara y sincera del cineasta de su producto. Una de las versiones más conocidas es la de Liga de la Justicia, que además de contar con la versión del director, también tiene una especial en blanco y negro que es la definitiva.

Esto parecía ser algo nuevo en la industria, ya que hasta el momento nadie recordaba que otra cinta de superhéroes tuviese una versión en blanco y negro (sin contar Sin City que estuvo hecha desde el principio en blanco y negro), pero lo cierto es que la idea de Snyder no es nueva en este género. Y es que Marvel junto a Fox, en 2017, lanzó Logan Noir, una versión en blanco y negro de la cinta protagonizada por Hugh Jackman.

Cuál fue la película que hizo Marvel en blanco y negro hace varios años Tal y como cuenta Mangold en entrevistas, cuando lanzó varias imágenes en blanco y negro de la cinta antes de su estreno, la reacción del público fue bastante buena, por lo que ideó una versión de esta cinta en este formato para darle una profundidad extra y una visión única e interesante de una película que aboga por este tipo de colores.

mangold Y si bien esta versión de la cinta parece ser simplemente una versión sin colores, lo cierto es que Mangold trabajó bastante en ofrecer la mejor experiencia posible, modificando los tonos, contrastes y matices de imagen para cambiar su estética final y dejar un corte único para que los fans del mutante disfruten de esta experiencia.

james-mangold