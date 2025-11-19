No es exclusivo de Zack Snyder: Marvel ya había apostado por películas de superhéroes en blanco y negro

- Zack Snyder es ampliamente conocido por intentar siempre que pueda un corte de director propio de sus películas donde según él muestra la versión más clara y sincera del cineasta de su producto.
- Esto parecía ser algo nuevo en la industria, ya que hasta el momento nadie recordaba que otra cinta de superhéroes tuviese una versión en blanco y negro.
- Tal y como cuenta Mangold en entrevistas, cuando lanzó varias imágenes en blanco y negro de la cinta antes de su estreno, la reacción del público fue bastante buena, por lo que ideó una versión de esta cinta en este formato para darle una profundidad extra y una visión única e interesante.
- Mangold trabajó bastante en ofrecer la mejor experiencia posible, modificando los tonos, contrastes y matices de imagen para cambiar su estética final y dejar un corte único para que los fans del mutante disfruten de esta experiencia.
