Todas las ternas para los Martín Fierro de Cable 2025

Se conocieron todos los nominados, por cada categoría, para la próxima noche de gala. La entrega de premios más ponderada de la TV se transmitirá por C5N el 27 de noviembre, en exclusiva. Conocé a todos los ternados.

Los Martín Fierro de Cable 2025 se verán en exclusiva por C5N. 

Los Martín Fierro de Cable 2025 se verán en exclusiva por C5N. 

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) publicó en su sitio web las 37 ternas que completan los nominados para los próximos Martín Fierro de Cable 2025, que se transmitirán por la pantalla de C5N el 27 de noviembre. La premiación corresponde a las producciones que se realizaron durante el 2024.

Nominados Martín Fierro de Cable - Producción 2024

1. INTERÉS GENERAL DIARIO

+VERDAD (Esteban Trebucq – LN+)

BASTA BABY (Baby Etchecopar – A24)

DURO DE DOMAR (Pablo Duggan – C5N)

LA PINTA ES LO DE MENOS (Nacho Goano – Canal de la Ciudad)

2. INTERÉS GENERAL SEMANAL

CHICAS POCHOCLERAS (Fernanda Arena y Barbie Simons -C5N)

DICEN QUE DICEN (Alberto Lotuf – Metro)

GPS (Rolando Graña – A24)

MI MEJOR VERSIÓN (Vani Balena – Ciudad Magazine)

SOBREDOSIS DE TV (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky – C5N)

3. MAGAZINE

CHICHE 2024 (Samuel “Chiche” Gelblung- CrónicaTV)

EL RUN RUN DEL ESPECTÁCULO (Lio Pecoraro y Fer Piaggio – Crónica TV)

EMPEZAR EL DÍA (Amalia “Yuyito” González – Ciudad Magazine)

NUESTRA TARDE (Federico Wiemeyer -Eleonora Cole – TN)

VAMOS LAS CHICAS (M.Cordero – Canal de la Ciudad)

4. DE ENTREVISTAS

+CARAS – (Héctor Mauggeri (Caras TV)

DEPORTV TEXTUAL – (Cecilia Ruffa – (DeporTV)

ENTREVISTAS (Luis Novaresio - LN+)

5. ECONÓMICO

COMUNIDAD DE NEGOCIOS (José Del Río- LN+)

LA LEY DE LA SELVA (Alejandro Bercovich – C5N)

MMC (Maximiliano Montenegro – A24)

6. PERIODÍSTICO

A DOS VOCES (Marcelo Bonelli – Edgardo Alfano – TN)

DURO DE CALLAR (Tomás Méndez – Crónica HD)

ARGENZUELA (Jorge Rial-C5N)

¿LA VES? (Jonatan Viale – TN)

MINUTO 1 (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)

7. CULTURAL/EDUCATIVO

BIBLIOTECA IP (Maxi Legnani – IP)

EL BAÚL DE CHARLIE (Charlie López – TN)

LOS 7 LOCOS (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad)

8. ARTE, MODA Y TENDENCIA

ADN MODA (Fabiana Araujo – Metro)

LA JAULA DE LA MODA (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine)

PLANETA URBANO (Pía Slapka – IP)

9. NOTICIERO

EL NOTICIERO (Eduardo Feinmann – LN+)

EL DIARIO (Daniela Ballester – Julián Guarino)

TN DE NOCHE (Franco Mercuriali – TN)

ÚLTIMO MOMENTO (Crónica HD)

10. NOTICIERO DEPORTIVO

CAMPEONES NEWS (Carlos Legnani y Nara Yoli – El Garage)

DEPORTV CENTRAL (L.Couto, D. Contreras – DeporTV)

LA ZONA CENTRAL (A. Puente, A. Wall y C. Bonadeo – Fox Sports)

SPORTSCENTER (P. Ferreira, A.Moine, P.Stecco y otros- ESPN)

11. DEPORTIVO

ESPN F1 (Matías Martin y Martín Souto – ESPN)

LA VUELTA (“Rama” Pantorotto, M. Reich y “Romi” Scalora – Fox Sports)

ÚLTIMA VUELTA (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DeporTV)

12. PERIODÍSTICO DEPORTIVO

ESPN F12 (Mariano Closs – ESPN)

PELOTA PARADA (Pablo Giralt – TNT Sports)

TN DEPORTIVO (M.Fiasche, C.Lombardi, P.Gravellone, N.Singer – TN)

13. DEPORTES EXTREMOS

ABRIENDO PISTA

ARGENTINA XTREME (Santiago Serrano – América Sports)

SURF & ROCK (Ramiro “Rama” Quesada – Fox Sports)

WINTER NEWS (María Ungaro – ESPN/Disney)

14. REVELACIÓN

AGUSTÍN “AGUSNETA” RODRÍGUEZ – (TNT SPORTS)

ORNELLA FLENCH (EMPRENDI2 – Ciudad Magazine)

JUAN MANUEL BOCCACI (TN)

15. MUSICAL (JAZZ/TANGO Y FOLKLORE)

FIESTA GAUCHA (Daniel San Luis – América Sports)

JAM SESSION (Diego Mizrahi – Canal de la Ciudad)

TANGO BA (V. Casauran, J.Copes, J. P. Güerri – Canal de la Ciudad)

16. MUSICAL (ROCK, POP Y URBANA

BANDA SOPORTE (QUIERO)

LA VIOLA (Fernando Molinero - TN)

CULTURA DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)

17. SERVICIO INFORMATIVO

A 24

C5N

CRÓNICA TV

TN

18. DOCUMENTAL

CROMAÑÓN – CARTAS Y SEÑALES (TN)

HAMBRE DE FUTURO (Micaela Urdinez – LN+)

MENEM JUNIOR: La Muerte Del Hijo Del Presidente (Discovery Channel)

19. TEMAS MÉDICOS

DOCTOR C (Guillermo Capuya – C5N)

EL SECRETO MEJOR GUARDADO (Fernando Felice – A24)

LAS TARDES CON PINK (Judith Casal – KZO)

20. CULINARIO

ARGENTINA COCINA (Juan Braceli y Juani Ferrara – C5N)

HISTORIAS RICAS 4 (Pietro Sorba y Diego Valenzuela – TN)

RUTA 40 (Tupac Guantay – El Gourmet)

21. PROGRAMA RURAL

A CORRAL (Silvio Baiocco – Canal Rural)

BICHOS DE CAMPO (Matías Longoni – Metro)

TN CAMPO (Eleonora Cole – TN)

22. TURISMO Y TIEMPO LIBRE

AGUAS ABIERTAS (ESPN)

EL TURISMO Y LA HOSPITALIDAD (Cristina Castro – Canal 26)

VIVIR VIAJANDO (Ariel Divincky - Ciudad Magazine)

23. DE SERVICIOS

EL DEFENSOR (Adrian y Facundo Fracino – Crónica TV)

FENÓMENOS (José Bianco y Matias Bertolotti - TN)

LO JUSTO Y NECESARIO (Clara Salguero – A24)

TRANSICIÓN 2030 (Cata De Elía – A24)

24. LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA

CAROLINA AMOROSO (Está pasando – TN)

DEBORA PLAGER (+ Info Tarde y + Periodismo – LN+)

LUCILA “LULY” TRUJILLO (De Una – C5N)

MERCEDES CORDERO (Vamos las chicas – Canal de la Ciudad)

25. LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA

CECILIO FLEMATTI (Resumen 26 – Canal 26)

DAVID KAVLIN (Mañanas picantes y Nuevediario IP)

DIEGO SEHINKMAN (Sólo una vuelta más - TN)

JONATAN VIAJE (¿La ves? -TN)

NACHO GOANO (La pinta es lo de menos - Canal de la Ciudad) -

SEBASTIÁN DUMONT (La noche de Canal 26 – Canal 26)

26. LABOR PERIODÍSTICA DEPORTIVA

LAURA COUTO (Deportv Central – DeporTV)

GUSTAVO GRABIA (Presión Alta – TyC Sports)

MORENA BELTRAN (Generación F – Espn)

SEBASTIN VIGNOLO (ESPN F90-ESPN)

27. LABOR PERIODÍSITCA FEMENINA

LUCIANA GEUNA (Verdad Consecuencia – TN)

MARINA CALABRÓ (+Info a la tarde – LN+)

MELINA FLEIDERMAN (Último momento – Crónica HD)

ROSARIO AYERDI (Minuto Uno, Argenzuela – C5N)

28. LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA

CARLOS PAGNI (Odisea Argentina – LN+)

EDUARDO FEINMANN (El Noticiero – LN+)

GUSTAVO SYLVESTRE (Minuto Uno -C5N)

NELSON CASTRO (El Corresponsal – TN)

29. CRONISTA/MOVILERO

ADRIAN SALONIA – (C5N)

MANUEL ¨MANU¨ JOVE (TN)

RODRIGO PORTO (LN+)

30. PANELISTA

MARIANA BREY (C5N)

NICOLÁS PIZZI (TN)

SANTIAGO CUNEO (GPS -A24)

31. COLUMNISTA ECONÓMICO

ALFREDO ZAIAT (IP)

ROSALÍA CONSTANTINO (Duro de Domar – C5N)

SOFIA DIAMANTE (LN+)

32. COLUMNISTA POLITICO

DANIEL BILOTTA (LN+)

IVÁN SCHARGRODSKY (C5N)

ESTEBAN GODOY (Crónica TV)

33. COLUMNISTA POLICIAL/JUDICIAL

ARIEL ZAK (Minuto 1 – C5N)

RODOLFO “FITO” BAQUÉ (A24)

RODRIGO ALEGRE (TN)

34. AVISO PUBLICITARIO

HOTEL LA ARGENTINA (TyC Sports – Mercado McCann)

INFINIA (YPF – Liebre)

LA SHELL, CAMPAÑA ANIVERSARIO 110 AÑOS (Shell – Don by Havas)

35. AVISO INSTITUCIONAL

BANCO NACIÓN (Mi banco – Lado C)

BANCO PROVINCIA (17 millones – La América)

BETSSON (Cuidamos la pasión -

36. PRODUCCIÓN INTEGRAL

A24

CANAL DE LA CIUDAD

C5N

TN

37. PRODUCTOR GENERAL

EXEQUIEL DARÍO SANITZ (TN)

FACUNDO PEDRINI (CrónicaTV)

NICOLÁS BOCACHE (C5N)

