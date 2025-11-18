Todas las ternas para los Martín Fierro de Cable 2025

LA PINTA ES LO DE MENOS (Nacho Goano – Canal de la Ciudad)
2. INTERÉS GENERAL SEMANAL
CHICAS POCHOCLERAS (Fernanda Arena y Barbie Simons -C5N)
DICEN QUE DICEN (Alberto Lotuf – Metro)
GPS (Rolando Graña – A24)
MI MEJOR VERSIÓN (Vani Balena – Ciudad Magazine)
SOBREDOSIS DE TV (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky – C5N)
3. MAGAZINE
CHICHE 2024 (Samuel “Chiche” Gelblung- CrónicaTV)
EL RUN RUN DEL ESPECTÁCULO (Lio Pecoraro y Fer Piaggio – Crónica TV)
EMPEZAR EL DÍA (Amalia “Yuyito” González – Ciudad Magazine)
NUESTRA TARDE (Federico Wiemeyer -Eleonora Cole – TN)
VAMOS LAS CHICAS (M.Cordero – Canal de la Ciudad)
4. DE ENTREVISTAS
+CARAS – (Héctor Mauggeri (Caras TV)
DEPORTV TEXTUAL – (Cecilia Ruffa – (DeporTV)
ENTREVISTAS (Luis Novaresio - LN+)
5. ECONÓMICO
COMUNIDAD DE NEGOCIOS (José Del Río- LN+)
LA LEY DE LA SELVA (Alejandro Bercovich – C5N)
MMC (Maximiliano Montenegro – A24)
6. PERIODÍSTICO
A DOS VOCES (Marcelo Bonelli – Edgardo Alfano – TN)
DURO DE CALLAR (Tomás Méndez – Crónica HD)
ARGENZUELA (Jorge Rial-C5N)
¿LA VES? (Jonatan Viale – TN)
MINUTO 1 (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)
7. CULTURAL/EDUCATIVO
BIBLIOTECA IP (Maxi Legnani – IP)
EL BAÚL DE CHARLIE (Charlie López – TN)
LOS 7 LOCOS (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad)
8. ARTE, MODA Y TENDENCIA
ADN MODA (Fabiana Araujo – Metro)
LA JAULA DE LA MODA (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine)
PLANETA URBANO (Pía Slapka – IP)
9. NOTICIERO
EL NOTICIERO (Eduardo Feinmann – LN+)
EL DIARIO (Daniela Ballester – Julián Guarino)
TN DE NOCHE (Franco Mercuriali – TN)
ÚLTIMO MOMENTO (Crónica HD)
10. NOTICIERO DEPORTIVO
CAMPEONES NEWS (Carlos Legnani y Nara Yoli – El Garage)
DEPORTV CENTRAL (L.Couto, D. Contreras – DeporTV)
LA ZONA CENTRAL (A. Puente, A. Wall y C. Bonadeo – Fox Sports)
SPORTSCENTER (P. Ferreira, A.Moine, P.Stecco y otros- ESPN)
11. DEPORTIVO
ESPN F1 (Matías Martin y Martín Souto – ESPN)
LA VUELTA (“Rama” Pantorotto, M. Reich y “Romi” Scalora – Fox Sports)
ÚLTIMA VUELTA (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DeporTV)
12. PERIODÍSTICO DEPORTIVO
ESPN F12 (Mariano Closs – ESPN)
PELOTA PARADA (Pablo Giralt – TNT Sports)
TN DEPORTIVO (M.Fiasche, C.Lombardi, P.Gravellone, N.Singer – TN)
13. DEPORTES EXTREMOS
ABRIENDO PISTA
ARGENTINA XTREME (Santiago Serrano – América Sports)
SURF & ROCK (Ramiro “Rama” Quesada – Fox Sports)
WINTER NEWS (María Ungaro – ESPN/Disney)
14. REVELACIÓN
AGUSTÍN “AGUSNETA” RODRÍGUEZ – (TNT SPORTS)
ORNELLA FLENCH (EMPRENDI2 – Ciudad Magazine)
JUAN MANUEL BOCCACI (TN)
15. MUSICAL (JAZZ/TANGO Y FOLKLORE)
FIESTA GAUCHA (Daniel San Luis – América Sports)
JAM SESSION (Diego Mizrahi – Canal de la Ciudad)
TANGO BA (V. Casauran, J.Copes, J. P. Güerri – Canal de la Ciudad)
16. MUSICAL (ROCK, POP Y URBANA
BANDA SOPORTE (QUIERO)
LA VIOLA (Fernando Molinero - TN)
CULTURA DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)
17. SERVICIO INFORMATIVO
A 24
C5N
CRÓNICA TV
TN
18. DOCUMENTAL
CROMAÑÓN – CARTAS Y SEÑALES (TN)
HAMBRE DE FUTURO (Micaela Urdinez – LN+)
MENEM JUNIOR: La Muerte Del Hijo Del Presidente (Discovery Channel)
19. TEMAS MÉDICOS
DOCTOR C (Guillermo Capuya – C5N)
EL SECRETO MEJOR GUARDADO (Fernando Felice – A24)
LAS TARDES CON PINK (Judith Casal – KZO)
20. CULINARIO
ARGENTINA COCINA (Juan Braceli y Juani Ferrara – C5N)
HISTORIAS RICAS 4 (Pietro Sorba y Diego Valenzuela – TN)
RUTA 40 (Tupac Guantay – El Gourmet)
21. PROGRAMA RURAL
A CORRAL (Silvio Baiocco – Canal Rural)
BICHOS DE CAMPO (Matías Longoni – Metro)
TN CAMPO (Eleonora Cole – TN)
22. TURISMO Y TIEMPO LIBRE
AGUAS ABIERTAS (ESPN)
EL TURISMO Y LA HOSPITALIDAD (Cristina Castro – Canal 26)
VIVIR VIAJANDO (Ariel Divincky - Ciudad Magazine)
23. DE SERVICIOS
EL DEFENSOR (Adrian y Facundo Fracino – Crónica TV)
FENÓMENOS (José Bianco y Matias Bertolotti - TN)
LO JUSTO Y NECESARIO (Clara Salguero – A24)
TRANSICIÓN 2030 (Cata De Elía – A24)
24. LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA
CAROLINA AMOROSO (Está pasando – TN)
DEBORA PLAGER (+ Info Tarde y + Periodismo – LN+)
LUCILA “LULY” TRUJILLO (De Una – C5N)
MERCEDES CORDERO (Vamos las chicas – Canal de la Ciudad)
25. LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA
CECILIO FLEMATTI (Resumen 26 – Canal 26)
DAVID KAVLIN (Mañanas picantes y Nuevediario IP)
DIEGO SEHINKMAN (Sólo una vuelta más - TN)
JONATAN VIAJE (¿La ves? -TN)
NACHO GOANO (La pinta es lo de menos - Canal de la Ciudad) -
SEBASTIÁN DUMONT (La noche de Canal 26 – Canal 26)
26. LABOR PERIODÍSTICA DEPORTIVA
LAURA COUTO (Deportv Central – DeporTV)
GUSTAVO GRABIA (Presión Alta – TyC Sports)
MORENA BELTRAN (Generación F – Espn)
SEBASTIN VIGNOLO (ESPN F90-ESPN)
27. LABOR PERIODÍSITCA FEMENINA
LUCIANA GEUNA (Verdad Consecuencia – TN)
MARINA CALABRÓ (+Info a la tarde – LN+)
MELINA FLEIDERMAN (Último momento – Crónica HD)
ROSARIO AYERDI (Minuto Uno, Argenzuela – C5N)
28. LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA
CARLOS PAGNI (Odisea Argentina – LN+)
EDUARDO FEINMANN (El Noticiero – LN+)
GUSTAVO SYLVESTRE (Minuto Uno -C5N)
NELSON CASTRO (El Corresponsal – TN)
29. CRONISTA/MOVILERO
ADRIAN SALONIA – (C5N)
MANUEL ¨MANU¨ JOVE (TN)
RODRIGO PORTO (LN+)
30. PANELISTA
MARIANA BREY (C5N)
NICOLÁS PIZZI (TN)
SANTIAGO CUNEO (GPS -A24)
31. COLUMNISTA ECONÓMICO
ALFREDO ZAIAT (IP)
ROSALÍA CONSTANTINO (Duro de Domar – C5N)
SOFIA DIAMANTE (LN+)
32. COLUMNISTA POLITICO
DANIEL BILOTTA (LN+)
IVÁN SCHARGRODSKY (C5N)
ESTEBAN GODOY (Crónica TV)
33. COLUMNISTA POLICIAL/JUDICIAL
ARIEL ZAK (Minuto 1 – C5N)
RODOLFO “FITO” BAQUÉ (A24)
RODRIGO ALEGRE (TN)
34. AVISO PUBLICITARIO
HOTEL LA ARGENTINA (TyC Sports – Mercado McCann)
INFINIA (YPF – Liebre)
LA SHELL, CAMPAÑA ANIVERSARIO 110 AÑOS (Shell – Don by Havas)
35. AVISO INSTITUCIONAL
BANCO NACIÓN (Mi banco – Lado C)
BANCO PROVINCIA (17 millones – La América)
BETSSON (Cuidamos la pasión -
36. PRODUCCIÓN INTEGRAL
A24
CANAL DE LA CIUDAD
C5N
TN
37. PRODUCTOR GENERAL
EXEQUIEL DARÍO SANITZ (TN)
FACUNDO PEDRINI (CrónicaTV)
NICOLÁS BOCACHE (C5N)