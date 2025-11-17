Viajar a Córdoba: el pueblito de aguas calmas que necesitás para desconectarte al 100%

A pocos kilómetros de Embalse, se encuentra este lugar con una historia especial y paisajes serranos que invitan a relajarse.

Segunda Usina tiene historia especial y paisajes serranos que invitan a relajarse.

Segunda Usina está ubicada en el corazón del valle de Calamuchita , provincia de Córdoba y hoy se convierte en una opción distinta para quienes buscan escapar de la rutina. Es una pequeña población situada en el departamento Calamuchita, a unos 127 kilómetros de la capital cordobesa y a 6 kilómetros de Embalse.

Esta localidad surgió originalmente como un campamento de obreros para la construcción de las represas de la zona . La central, que lleva el nombre de Ingeniero Cassaffousth, forma parte de un sistema hidroeléctrico que incluye el Dique La Segunda Usina y una tercera usina, la Ingeniero Benjamín Roelín.

El dique asociado a esta usina fue construido en 1942 (y la usina entre 1946 y 1954) con el objetivo principal de r egular el caudal del Río Santa Rosa y proveer agua para riego y consumo humano , además de generar energía. Tiene un espejo de agua de aproximadamente 102 hectáreas.

Segunda Usina se encuentra en el departamento de Calamuchita , a unos 127 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a 6 kilómetros de la ciudad de Embalse , llegando por la ruta provincial RP 5 y luego por la RP S-375.

Esta localidad está cerca del embalse homónimo y se ubica contigua a la central hidroeléctrica Cassaffousth, que lleva el mismo nombre.

Qué puedo hacer en Segunda Usina

Hoy en día, la zona es un atractivo turístico conocido por su belleza natural y tranquilidad, ideal para diversas actividades al aire libre:

Deportes Náuticos y Pesca: sus aguas cristalinas son aptas para la pesca de pejerrey, buceo y una gran variedad de deportes náuticos.

sus aguas cristalinas son aptas para la pesca de pejerrey, buceo y una gran variedad de deportes náuticos. Senderismo: se pueden realizar caminatas por las laderas, paseos por los bosques y montañismo.

se pueden realizar caminatas por las laderas, paseos por los bosques y montañismo. Museo: el edificio de la usina funciona también como el Museo de EPEC (Empresa Provincial de Energía de Córdoba), conservando parte de la historia de la electricidad en la provincia.

el edificio de la usina funciona también como el Museo de EPEC (Empresa Provincial de Energía de Córdoba), conservando parte de la historia de la electricidad en la provincia. Avistaje de aves: especialmente en la Reserva Jardín de Monsalvo 1, con más de 80 especies registradas.

especialmente en la Reserva Jardín de Monsalvo 1, con más de 80 especies registradas. Fotografía de paisajes y miradores: vistas únicas del vertedero, el dique y los atardeceres sobre el agua.

La oferta para quien busca desconectarse es atractiva: desde el mirador sobre el embalse hasta zonas de camping a orillas del agua. También la reserva privada Jardín de Monsalvo 1, con 120 hectáreas de bosques y cultivos.

Cómo llegar a Segunda Usina

La distancia en auto de Córdoba Capital es de aproximadamente 95 a 110 kilómetros, con un tiempo de viaje de alrededor de 1 hora y 35 minutos.

La ruta recomendada es la Ruta Nacional 36 en dirección sur, atravesando localidades del Valle de Calamuchita.

Sino, desde centro de Embalse, la Segunda Usina se encuentra a solo 6 kilómetros por un camino pavimentado.