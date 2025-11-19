IR A
Oasis se despidió de Argentina después de llenar dos River: el emotivo video que dejó para los fanáticos

La banda británica recordó el concierto en Buenos Aires en el año 2009 y lo comparó con los que llevaron adelante el último fin de semana en Núñez. Casi 200.000 personas pudieron disfrutar a los hermanos Gallagher en vivo.

Así se despidió la banda británica del público argentino.

Oasis dejó Buenos Aires después de haber brindado sus shows a River repleto. Más de 185.000 disfrutaron de la música del mítico dúo británico compuesto por Noel y Liam Gallagher y vibraron con la nostalgia del reencuentro.

La banda compartió un video en sus redes sociales con el texto “Gracias Buenos Aires”, que comenzó con unas palabras de Liam en 2009, que hacían referencia a que había venido al país por primera vez en 1989 y que estaba contento por volver a tocar después de tantos años.

16 años después la banda volvió a pisar suelo argentino y, con el tema My big mouth de fondo, el video mostró los mejores momentos de los recitales, con banderas y un público eufórico por volver a ver a su banda favorita.

