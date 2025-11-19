La oculta cláusula salarial de la MLS que podría hacer que Messi regrese a Barcelona

Barcelona anunció su regreso al Camp Nou y con el reciente paso de Lionel Messi en medio de las remodelaciones, salió a la luz una oculta cláusula salarial de la MLS en la que le permitiría al argentino regresar al conjunto culé.

El ex compañero de Messi que reveló que un rival histórico de Barcelona quiso fichar al campeón del mundo

Más allá del vínculo contractual del campeón del mundo con Inter Miami hasta 2028, existe una cláusula en la liga estadounidense que permite que un jugador arregle una cesión con cualquier otro club que se encuentre en actividad durante los primeros meses del año.

La única condición es que el futbolista debe regresar a su equipo antes del inicio de una nueva temporada de la liga, lo que le permite mantener el vínculo contractual intacto.

De esta manera, más allá que primero las partes deben ponerse de acuerdo para que ello suceda, esta sería la manera que le permitiría a Leo vestirse de blaugrana sin la necesidad de romper contrato con Las Garzas, teniendo en cuenta que renovó su contrato a fines de octubre hasta diciembre 2028 .

Dato curioso, esta normativa recibe el nombre de “Cláusula Beckham” , uno de los dueños de Las Garzas, debido al impacto que generó el traspaso del volante inglés desde el LA Galaxy al PSG en 2013, justamente durante el receso de la liga norteamericana. También hubo precedentes con figuras como Thierry Henry, Robbie Keane y Mitchell Donovan.

messi beckham

El mensaje de Lionel Messi que ilusiona a los hinchas de Barcelona

En la previa del amistoso de la Selección argentina, Lionel Messi hizo escala en Barcelona donde aprovechó para pasar por las remodelaciones del Camp Nou e ilusionó a los hinchas con un deseo de regresar.

En un posteo en sus redes sociales reconoció que era un lugar donde fue “inmensamente feliz”. “Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”, escribió.

Sin embargo, el presidente del equipo catalán, Joan Laporta dio por terminada la repercusión, ya que negó que haya chances de un posible retorno del campeón del mundo. En diálogo con Catalunya Radio, el presidente del culé fue tajante al momento de responder: “Por respeto a Messi, a nuestros jugadores y a nuestros socios, no es momento de especular con escenarios poco realistas”.

Joan Laporta Lionel Messi

De igual modo, sobre un posible homenaje el 10 explicó que “es de justicia que Leo tenga el más bonito del mundo”, por lo que especula que cuando esté finalizada las obras del Camp Nou “tendremos una capacidad de 105.000 aficionados, así que nos gustaría. “Estamos trabajando para el homenaje y para que se pueda ver el mejor fútbol del mundo, y en el marco del homenaje, nos gustaría ofrecerle el homenaje que merece Leo”, concluyó.