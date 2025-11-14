14 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Viajar a Córdoba: el pueblito con mucha arboleda y vertientes

Cerca de la capital cordobesa, entre grutas y ríos se esconde una excelente propuesta conectada con la naturaleza.

Por
Entre grutas miradores

Entre grutas miradores, ríos y cascadas hay un rincón serrano que esconde una belleza impedible.

Córdoba Turismo
  • Salsipuedes está ubicada en el Departamento de Colón
  • Está a solo 40 kilómetros de Córdoba Capital.
  • Se trata de un lugar con una riqueza histórica y cultural imponente.
  • Para llegar en auto hay que dirigirse directo por la ruta E53 y toma 20 minutos.

Solo 40 kilómetros separan Córdoba capital de Salsipuedes, este pueblo lleno de árboles y vertientes del río homónimo. Se trata de la elección perfecta para hacer una escapada rápida a un destino entre las sierras con mucha riqueza cultural y actividades para realizar.

En Córdoba hay un pueblito alejado de la ciudad con ríos y cascadas para disfrutar en el verano.
Te puede interesar:

Viajar a Córdoba: el pueblito alejado con ríos y cascadas para disfrutar el verano

Quienes visitan Salsipuedes no pueden dejar de emprender caminatas, cabalgatas y paseos en bicicleta. En lo posible, lo ideal es hacerlo alrededor del río Salsipuedes (que cruza el centro de la localidad) y hacia el salto La Estancita, una cascada increíble que termina en una olla ideal para un buen chapuzón.

El descanso está asegurado en este pueblo que entre arboledas imponentes y las aguas del río invitan a la desconexión total de la rutina. Además, en el centro se concentra su casco histórico, donde se encuentra la iglesia Nuestra Señora del Rosario del Milagro, que cuenta con uno de los oratorios más antiguos de las Sierras Chicas.

Salsipuedes – Huellas del Citón

Dónde queda Salsipuedes

Salsipuedes se encuentra en la provincia de Córdoba, en el Departamento Colón, a unos 35-40 km al norte de la ciudad de Córdoba. Está ubicado en las Sierras Chicas, cerca de la capital provincial, y forma parte del aglomerado urbano del Gran Córdoba.

Qué puedo hacer en Salsipuedes

Un plan imperdible es pasear por el casco céntrico, donde se encuentra la iglesia Nuestra Señora del Rosario del Milagro, que cuenta con uno de los oratorios más antiguos de las Sierras Chicas.

Continuando por la costanera Juan de Burgos, para pasar el día, puede disfrutarse de las mesas dispuestas bajo las sombras de los árboles. A su vez, bordeando el río, se puede llegar al Parque Juan Irós, perfecto para actividades recreativas. El amplio predio cuenta con canchas de bochas y pileta natural, y un espacio que conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

salsipuedes-cordoba-turismo

La casa museo de Ada Falcón es una de las visitas imperdibles, ya que atesora documentos, grabaciones y piezas fotográficas y demás objetos de esta reconocida cantante de tango.

Huellas del Citón es un sendero que recorre diferentes grutas de la localidad. El circuito autoguiado convoca a una caminata que lleva por la vera del arroyo pasando por las grutas y capillas más simbólicas, rodeado de un entorno natural único, Inmaculada Concepción, Nuestra Señora de Itatí y San Miguel son los sitios religiosos a conocer en este recorrido.

Por otro lado, en el barrio El Pueblito se pueden visitar un museo apícola y un emprendimiento familiar dedicado al cultivo de la peperina y otras hierbas autóctonas. Se suman dos paradas: el mirador y Gruta Virgen del Valle, sobre lo más alto de un cerro, y el complejo arqueológico Los Morteros, para conocer el legado de los pueblos comechingones en la zona.

En tanto, para apreciar una gran panorámica la clave está en subir el mirador de Villa Silvina, una construcción de hormigón de 30 metros de altura. En este mismo barrio, también merecen una visita dos íconos religiosos.

Cómo llegar a Salsipuedes

En colectivo se puede llegar con Ersa, Fonobus o Eder. En auto, será necesario dirigirse directo por la ruta E53. Se encuentra a unos 20 minutos de Córdoba Capital.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

A 50 kilómetros de Córdoba capital se esconde una de las opciones más atractivas de la provincia.

Viajar a Córdoba: el pueblito que está escondido en las sierras y se puede cabalgar por un río cristalino

El Río Los Chorrillos es uno de sus principales atractivos. 

Viajar a Córdoba: el pueblito con ollas naturales que te va a volar la cabeza

play

Conmoción en el Mario Alberto Kempes: murió un jubilado tras sufrir un infarto masivo mientras nadaba

Én Córdoba hay una reserva natural destacada por su belleza.

Viajar a Córdoba: la reserva natural que ofrece un escenario imponente

En Córdoba hay una reserva natural para hacer caminatas sencillas y disfrutar de cascadas.

Viajar a Córdoba: la reserva natural para hacer caminatas sencillas y disfrutar de cascadas

El ex GH mostró las imágenes de la vivienda prefabricada que se construyó en Córdoba.

El gran gesto de Bautista Mascia, ex Gran Hermano: así avanza la construcción que donó a La Casita Trans

Rating Cero

La esencia que simboliza la libertad según Dua Lipa.

Este es el perfume favorito de Dua Lipa: cuánto sale en Argentina

Johnny Depp eligió al Che Guevara.

¿Quién es el argentino que admira Johnny Depp?

En el cine alcanzó casi 2 millones de espectadores.

Homo Argentum llega al streaming: cuándo y dónde se estrena la película de Guillermo Francella que fue un suceso en el cine

Bad Bunny impacta con su estilo, y el perfume es parte fundamental.

Este es el perfume favorito de Bad Bunny: cuánto sale en Argentina

La hoja de ruta de la franquicia de superhéroes para los próximos años incluye una serie de producciones donde los villanos tendrán un papel central.

No será el único: Marvel prepara el regreso de más villanos además de Dr Doom

La serie logró cautivar tanto a los fanáticos del thriller como a los seguidores del drama nórdico.
play

Mentiras, culpa y apariencias engañosas: la miniserie de 6 capítulos que la rompe en Netflix

últimas noticias

La esencia que simboliza la libertad según Dua Lipa.

Este es el perfume favorito de Dua Lipa: cuánto sale en Argentina

Hace 8 minutos
La Policía investiga las circunstancias del accidente. 

Trágico accidente en Estocolmo: hay muertos y heridos tras el choque de un micro con una parada

Hace 12 minutos
Una opción para tener en cuenta.

Como podés conectar tu iPhone a una red de Wifi sin tener la contraseña

Hace 1 hora
El parrisal es un condimento accesible y fácil de encontrar en muchas carnicerías y almacenes especializados, sobre todo en las regiones del norte argentino donde es más tradicional. 

Ni salmuera ni chimichurri: cuál es el condimento ideal para sazonar el asado que pocos conocen

Hace 1 hora
Rejas en la Casa Blanca.

Adiós a las rejas: así luce la nueva tendencia que garantiza seguridad y estética

Hace 1 hora