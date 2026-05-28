La actriz no soportó una pregunta del cronista y respondió a los rumores sobre su vínculo con sus compañeros en el programa Es mi sueño, de El Trece. Qué dijo el periodista.

Natalie Pérez sigue en el ojo de la tormenta tras incorporarse como reemplazo de Jimena Barón en el programa Es mi sueño. En las últimas horas un periodista lanzó el rumor de una supuesta mala relación con el resto del jurado y la actriz habló en Intrusos donde terminó quebrándose en vivo tras referirse a los rumores.

Fuerte interna entre los integrantes de un programa de El Trece: "No se la aguantan más"

La información la contó el periodista Juan Etchegoyen durante el programa radial Mitre live. Según detalló, la actriz esta atravesando una fuerte interna dentro del ciclo de El Trece, "hay una integrante del programa de televisión del prime time que vino en reemplazo y ya no la aguantan más”, lanzó el periodista al aire.

Luego del incómodo episodio por la denuncia pública que realizó uno de los participantes del reality, por supuestos comentarios fuera de lugar, ahora se suman estas acusaciones por parte del jurado, "la tensión en el jurado del programa de Guido Kaczka es tota l. A Natalie Pérez no se la banca nadie porque me dicen que está en estrella” , lanzó sin filtró.

Tras el rumor, el cronista de Intrusos fue a buscar a la artista a la salida del programa, y la actriz se mostró sorprendida e intentó calmar la situación, “me encanta este programa, es tremendo lo que pasa. Es espectacular, muy divertido y emocionante lo que pasa acá”, comenzó diciendo.

Qué dijo Natalie tras escuchar que sus compañeros aseguran que ella se cree "estrella"

Sin embargo, cuando el cronista le dio detalles de la declaración, la artista no puedo ocultar su angustia y con cierta ironía respondió, “¿en serio dijeron eso? Justo ahora estoy yendo a terapia y es algo que me dice mi psicóloga todo el tiempo: que tengo que agrandarme un poco más. Me vendría bárbaro, Juan, ser un poco agrandada, voy a seguir tu consejo”, y continuó “igual, si me agrando tengo con qué, trabajo desde que tengo 9 años. Me encantaría creérmela. Hace 30 años que trabajo en el medio con mérito propio”.

Además brindó detalles sobre la relación que mantiene con sus compañeros y aseguró que no existe tal rivalidad, “yo amo a mis compañeros. No entiendo nada de lo que me están diciendo”.

Visiblemente afectada, rompió a llorar y entre lágrimas negó las versiones, “hoy vine a trabajar con la gente de acá y todos me trataron tan bien que pensé que era porque vengo a trabajar tranquila, sin molestar a nadie y para pasarla bien”.