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Estuvo en el centro de la escena mediática por sus rumores de pareja pero ahora se mostró con su nueva novia: quién es

Ian Lucas había estado vinculado con Evangelina Anderson y después comenzaron a crecer los rumores sobre una posible relación con Sofía Gonet. A contramano de las versiones anteriores, se lo vio construyendo una relación con otra persona.

¿Ian Lucas tiene nueva novia?

¿Ian Lucas tiene nueva novia?

  • Ian Lucas volvió a mostrarse enamorado luego de los rumores y conflictos mediáticos que rodearon su vida sentimental.
  • El influencer presentó públicamente a una joven alejada del ambiente artístico y pidió preservar su identidad.
  • Tras el escándalo vinculado a Evangelina Anderson, el ex MasterChef Celebrity apuesta ahora por un perfil más reservado.
  • La aparición de la pareja en un móvil televisivo reavivó el interés por el presente personal del creador de contenido.

La vida sentimental de Ian Lucas volvió a ocupar un lugar central en el mundo del espectáculo luego de que el influencer se mostrara públicamente con una nueva pareja. Después de varias semanas marcadas por rumores y especulaciones, el ex participante de MasterChef Celebrity confirmó que atraviesa un nuevo vínculo amoroso y dejó atrás las polémicas que rodearon su cercanía con Evangelina Anderson.

Andrews no aparecía en público  desde 2023 y las últimas imágenes de ella son de abril de 2024 en Los Hamptons con un bastón.
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El joven creador de contenido había quedado bajo una fuerte exposición mediática tras su paso por el reality culinario. Además de consolidar su presencia en televisión y redes sociales, su nombre empezó a aparecer ligado a distintas versiones sobre romances y conflictos sentimentales. El episodio con Evangelina Anderson fue uno de los más comentados y terminó convirtiéndose en un tema recurrente en programas de espectáculos y redes sociales.

Con el paso de los meses, Ian decidió bajar el perfil y concentrarse en proyectos laborales vinculados a la televisión y las plataformas digitales. Sin embargo, cualquier movimiento relacionado con su vida privada siguió despertando interés. En ese contexto también surgieron versiones que lo vinculaban con Sofía Gonet, aunque ambos negaron de manera contundente cualquier relación sentimental.

Ian Lucas y La Reini
La imagen entre abrazos y complicidad enloqueció a los seguidores de los influencers.

La imagen entre abrazos y complicidad enloqueció a los seguidores de los influencers.

Quién es la nueva pareja de Ian Lucas

La nueva novia de Ian Lucas no pertenece al ambiente artístico y eligió mantenerse lejos de la exposición mediática. El propio influencer contó que comenzó a conocerla hace un tiempo y explicó que buscaba atravesar esta etapa con mayor tranquilidad y privacidad.

Estoy viéndome con alguien... ahí, tranqui, que no es del ambiente, entonces nada que ver. Estoy muy en otra”, expresó el influencer en una entrevista reciente, marcando una diferencia respecto de sus relaciones anteriores.

Nueva novia Ian Lucas

La confirmación pública llegó cuando el equipo del programa Ya Fue Todo lo interceptó mientras compartía un momento con la joven. Aunque ambos mantuvieron una actitud cordial, ella pidió explícitamente no revelar su identidad y dejó en claro que prefiere mantenerse al margen de las cámaras. Desde el interior del auto, respondió con un breve “No, no, por favor” cuando le consultaron por su nombre.

A pesar de la reserva, la joven acompañó a Ian durante la nota y hasta elogió su presente laboral. La escena mostró a un Lucas más sereno y enfocado en sostener una relación lejos del escándalo mediático. Mientras su carrera continúa creciendo, el influencer parece decidido a separar su vida privada de la exposición pública que marcó sus últimos años.

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