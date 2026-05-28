Horóscopo de hoy, viernes 29 de mayo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este viernes 29 de mayo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Las predicciones de Jimena La Torre para el 2026, signo por signo

(21 de marzo al 19 de abril)

Si pretende imponer su voluntad se quedará solo. Planifique los gastos a corto plazo para llegar a buen puerto. La monotonía hará que se plantee un cambio de trabajo. Vigile su tensión pero sin obsesionarse.

(20 de abril al 21 de mayo)

Las dificultades en el amor serán superadas hoy. Económicamente le va bastante bien. No desaproveche las nuevas ofertas profesionales. Dolores abdominales le incomodarán durante el día.

Géminis

(21 de mayo al 20 de junio)

Esos pequeños detalles de su pareja le hacen muy feliz. Sea cuidadoso con sus inversiones. Si aprovecha la energía de su equipo sacará el trabajo. Al dormir, una mala postura le provocará dolor de cuello.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

El amor será lúdico, romántico y arrollador. Una cantidad con la que no contaba le ayuda a saldar deudas. Lo que está haciendo laboralmente le llena por completo. Mermado de fuerzas, intente descansar.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Plena normalidad en su corazón. Posibles gastos extras, pero su economía está a salvo. Controle su agresividad en el trabajo. Si no cuida su estómago las cosas se pueden complicar.

Virgo

(23 de agosto al 22 de septiembre)

Imaginación en su relación sentimental. Las llamadas a móviles encarecen la factura. Momento de grandes responsabilidades laborales. Ha acumulado mucha tensión, descanse.

Libra

(23 de septiembre al 22 de octubre)

Puede encontrar a la persona que desea. Motivos de satisfacción en el capítulo económico. El trabajo en equipo tiene sus pros y sus contras. Le vendrá bien tener un mayor contacto con la naturaleza.

Escorpio

(23 de octubre al 21 de noviembre)

Intensidad en lo afectivo. Estudie sus asuntos monetarios, sea más prudente. No se embeba en el trabajo o tendrá problemas familiares. Domine los nervios o su salud se verá afectada.

Sagitario

(22 de noviembre al 21 de diciembre)

Su pareja caerá rendida gracias al buen humor que derrocha. Es un mal momento para que invierta. Procure resolver sus problemas laborales. Las personas alérgicas no deben olvidar su revisión anual.

Capricornio

(22 de diciembre al 19 de enero)

Acaparar la atención del ser amado le hará feliz. Quiere hacer un gran negocio, pero no sea ingenuo. Profesionalmente le irá mejor de lo que piensa. El masaje hará que descargue toda la tensión acumulada.

Acuario

(20 de enero al 18 de febrero)

La cita con esa persona a la que adora le hará feliz. Momento adecuado para cerrar tratos económicos. Le conviene prestar atención a sus compañeros de trabajo. Tenga en cuenta a su salud.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

No desatienda a los parientes, ellos no lo merecen. Un pago que olvidó puede descabalar su presupuesto. Si busca trabajo, debe mostrarse seguro en las entrevistas. Quizás se vea aquejado de gastritis.