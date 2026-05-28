28 de mayo de 2026 Inicio
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Quiénes quedaron afuera de la lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026

El entrenador dio a conocer los 26 convocados que jugarán la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

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El DT confirmó la lista definitiva de convocados para jugar la Copa del Mundo en Estados Unidos

El DT confirmó la lista definitiva de convocados para jugar la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Lionel Scaloni presentó la lista de 26 convocados para el Mundial 2026 de Estados Unidos México y Canadá que se desarrollará desde el jueves 11 de junio hasta el domingo 19 de julio, cuando se jugará la final en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Nueva York). Entre las lesiones y los futbolistas con sobrecargas, el entrenador debió realizar algunos cambios de ultimo momento en la nómina definitiva que hará base oficial en la predio del Sporting Kansas City de dicha ciudad norteamericana, junto con las delegaciones de Argelia, Inglaterra y Países Bajos.

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El entrenador argentino eligió a los protagonistas para buscar la cuarta estrella y segunda consagración consecutiva para el seleccionado nacional. Lionel Messi que, si bien todos esperábamos su presencia, no la había confirmado apareció en el listado para alivio de los fanáticos. En tanto, entre los campeones de Qatar 2022 que quedaron afuera para este año se encuentran Marcos "El Huevo" Acuña y Paulo Dybala.

Huevo Acuña
Marcos "El Huevo" Acu&ntilde;a qued&oacute; afuera de la lista de convocados para representar a Argentina en la pr&oacute;xima Copa del Mundo.&nbsp;

Marcos "El Huevo" Acuña quedó afuera de la lista de convocados para representar a Argentina en la próxima Copa del Mundo.

Otros nombres que quedaron sorpresivamente afuera son los de Franco Mastantuono, que hoy juega en Real Madrid, Marcos Senesi, del Bournemouth de Inglaterra, y Máximo Perrone, que actualmente se encuentra en el Como 1907, de Italia. El jugador Emiliano Buendía, que salió campeón de la UEFA Europa League con el Aston Villa, también era una posible incorporación a la lista, pero tampoco formará parte del equipo.

La lista de los 26 convocados por Lionel Scaloni para el Mundial

ARQUEROS

  • Emiliano Martínez
  • Gerónimo Rulli
  • Juan Musso
    dibu martinez
    Emiliano "Dibu" Mart&iacute;nez, h&eacute;roe en 2022 seguir&aacute; en el arco argentino en este Mundial.&nbsp;

    Emiliano "Dibu" Martínez, héroe en 2022 seguirá en el arco argentino en este Mundial.

DEFENSORES

  • Leonardo Balerdi
  • Gonzalo Montiel
  • Facundo Medina
  • Nahuel Molina
  • Cristian Romero
  • Nicolás Otamendi
  • Lisandro Martínez
  • Nicolás Tagliafico
    cuti romero
    Cristian "Cuti" Romero representar&aacute; a la albiceleste jugar&aacute; su segundo Mundial con la Selecci&oacute;n argentina.&nbsp;

    Cristian "Cuti" Romero representará a la albiceleste jugará su segundo Mundial con la Selección argentina.

VOLANTES

  • Enzo Fernández
  • Valentín Barco
  • Giovani Lo Celso
  • Alexis Mac Allister
  • Rodrigo De Paul
  • Leandro Paredes
  • Exequiel Palacios
    Enzo y Alexis en la selección
    Los mediocampistas Enzo Fern&aacute;ndez y Alexis Mac Allister, campeones en Qatar, estar&aacute;n presentes en el Mundial 2026.&nbsp;

    Los mediocampistas Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, campeones en Qatar, estarán presentes en el Mundial 2026.

DELANTEROS

  • Lionel Messi
  • Nicolás Paz
  • Thiago Almada
  • Julián Álvarez
  • José Manuel López
  • Lautaro Martínez
  • Giuliano Simeone
  • Nicolás González
    MESSI LIONEL MUNDIAL QATAR 2022
    Lionel Messi jugar&aacute; su sexta Copa del Mundo consecutiva.&nbsp;

    Lionel Messi jugará su sexta Copa del Mundo consecutiva.

El video de la presentación de la lista de convocados publicado por Selección argentina

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Cuándo empieza el Mundial 2026

El Mundial 2026 comenzará el jueves 11 de junio de 2026. El partido inaugural será entre México y Sudáfrica en el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México, desde las 16 (hora argentina). Ese mismo día también jugarán Corea del Sur vs República Checa en Guadalajara, a las 23.

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El duelo bautismal entre México y Sudáfrica (al igual que en la Copa del Mundo de 2010, pero en condición invertida)se jugará en el Estadio Azteca, donde la Selección Argentina se consagró campeona en 1986.

El duelo bautismal entre México y Sudáfrica (al igual que en la Copa del Mundo de 2010, pero en condición invertida)se jugará en el Estadio Azteca, donde la Selección Argentina se consagró campeona en 1986.

La segunda jornada del torneo se disputará el viernes 12 de junio, con los encuentros Canadá vs Bosnia y Herzegovina en Toronto desde las 16, y Estados Unidos vs Paraguay en Los Ángeles a las 22. Ambos partidos abrirán los grupos B y D en una de las primeras fechas más esperadas del campeonato.

El sábado 13 de junio será uno de los días con mayor actividad en el inicio del certamen. Allí jugarán Qatar vs Suiza a las 16, Brasil vs Marruecos a las 19, Haití vs Escocia a las 22 y Australia vs Turquía desde la 1 de la madrugada. El domingo 14 continuarán las primeras fechas con cruces como Alemania vs Curazao, Países Bajos vs Japón y Costa de Marfil vs Ecuador.

La fase de grupos se extenderá durante más de dos semanas y contará con partidos distribuidos en ciudades como Dallas, Los Ángeles, Toronto, Boston, Kansas City, Seattle, Vancouver y Nueva York/Nueva Jersey. El nuevo formato permitirá avanzar a los dos primeros de cada zona y a los ocho mejores terceros.

Los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026

La Selección argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. El debut será el martes 16 de junio frente a Argelia en el Kansas City Stadium, desde las 22 (hora argentina). Este encuentro, al igual que los demás que jugará la Scaloneta, podrán verse por Telefe, TV Pública, TyC Sports, Disney+ y DSports.

Kansas City Stadium
El Kansas City Stadium albergará el partido de estreno de la Scaloneta.

El Kansas City Stadium albergará el partido de estreno de la Scaloneta.

El segundo partido del equipo dirigido por Lionel Scaloni será el lunes 22 de junio ante Austria, en el imponente AT&T Stadium de Dallas, desde las 14. La Albiceleste cerrará la fase inicial el sábado 27 de junio frente a Jordania, nuevamente en la ciudad de Dallas, a partir de las 23. El encuentro se jugará otra vez en el AT&T Stadium, uno de los escenarios principales de la Copa del Mundo 2026.

Además de los encuentros de la Selección argentina, el Grupo J tendrá otros partidos clave que podrían definir la clasificación a los dieciseisavos de final. La primera fecha comenzará el miércoles 17 de junio, cuando Austria enfrente a Jordania en la ciudad de Houston, desde las 19.

Luego, en la segunda jornada, Argelia vs Austria se jugará el sábado 20 de junio en Seattle a las 18, mientras que Jordania vs Argelia será el martes 23 de junio en Dallas, desde las 17. La tercera y última fecha del grupo se completará el sábado 27 de junio, en simultáneo con el partido de Argentina, cuando Austria se mida ante Argelia desde las 23 en el NRG Stadium de Houston.

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