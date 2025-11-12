Viajar a Córdoba: el pueblito que está escondido en las sierras y se puede cabalgar por un río cristalino

Solo 50 kilómetros separan a la capital cordobesa de esta comuna, que se ubica entre las montañas y un afluente.

A 50 kilómetros de Córdoba capital se esconde una de las opciones más atractivas de la provincia.

La Paisanita es un refugio de descanso perfecto, uno de los rincones cordobeses más tranquilos del Valle de Paravachasca . A sólo unos 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a unos 10 de Alta Gracia , es una excelente opción para un descanso asegurado.

Es la opción ideal para una escapada de fin de semana o para elegir como destino turístico en un viaje de vacaciones de verano , ya que es una localidad atravesada por un río cristalino y abrazada por las sierras. Con menos de 300 habitantes, según el último censo, es lugar destinado al relax.

El río que atraviesa a La Paisanita es el Anisacate , unión de los ríos La Suela y San José. En lo cultural, la capilla Nuestra Señora de Luján construida en la década del 50, y la colonia Evita junto a la escuela Sarmiento, son los dos imperdibles del mapa de recorrido turístico.

La Paisanita es una comuna serrana en la provincia de Córdoba, Argentina, ubicada en el Valle de Paravachasca . Se encuentra a unos 1 0 kilómetros de la ciudad de Alta Gracia y a aproximadamente 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba.

Las playas de La Paisanita son ideales para relajarse y pasar el día en cualquier época del año.

Un símbolo distintivo del lugar sin duda es el mirador con forma de “honguito”, ubicado en medio del río.

Más allá de sus balnearios, La Paisanita es uno de los mejores escenarios naturales para hacer actividades de todo tipo: caminatas por senderos serranos, cabalgatas, travesías en bicicleta, safaris fotográficos y avistaje de aves.

También se pueden realizar recorridos en mountain bike y disfrutar de la belleza del paisaje.

Cómo llegar a La Paisanita

Poniendo como punto de partida Córdoba capital, a La Paisanita se llega por RP C45 y luego el llamado Camino de los Pioneros. Su cercanía con Alta Gracia y Córdoba capital permite asentarse en el pueblo y hacer alguna escapada para pasar el día en una de estas localidades.