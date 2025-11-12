12 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Viajar a Córdoba: el pueblito que está escondido en las sierras y se puede cabalgar por un río cristalino

Solo 50 kilómetros separan a la capital cordobesa de esta comuna, que se ubica entre las montañas y un afluente.

Por
A 50 kilómetros de Córdoba capital se esconde una de las opciones más atractivas de la provincia.

A 50 kilómetros de Córdoba capital se esconde una de las opciones más atractivas de la provincia.

Córdoba Turismo
  • En el Valle de Paravachasca se encuentra uno de los rincones cordobeses más tranquilos: La Paisanita.
  • Se trata de un pueblo que anteriormente era territorio de los Comechingones.
  • Un símbolo distintivo del lugar sin duda es el mirador con forma de “honguito”, ubicado en medio del río.
  • Su cercanía con Alta Gracia y Córdoba capital permite asentarse en el pueblo y hacer alguna escapada para pasar el día en una de estas localidades.

La Paisanita es un refugio de descanso perfecto, uno de los rincones cordobeses más tranquilos del Valle de Paravachasca. A sólo unos 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a unos 10 de Alta Gracia, es una excelente opción para un descanso asegurado.

El Río Los Chorrillos es uno de sus principales atractivos. 
Te puede interesar:

Viajar a Córdoba: el pueblito con ollas naturales que te va a volar la cabeza

Es la opción ideal para una escapada de fin de semana o para elegir como destino turístico en un viaje de vacaciones de verano, ya que es una localidad atravesada por un río cristalino y abrazada por las sierras. Con menos de 300 habitantes, según el último censo, es lugar destinado al relax.

El río que atraviesa a La Paisanita es el Anisacate, unión de los ríos La Suela y San José. En lo cultural, la capilla Nuestra Señora de Luján construida en la década del 50, y la colonia Evita junto a la escuela Sarmiento, son los dos imperdibles del mapa de recorrido turístico.

La Paisanita, Córdoba.

Dónde queda La Paisanita

La Paisanita es una comuna serrana en la provincia de Córdoba, Argentina, ubicada en el Valle de Paravachasca. Se encuentra a unos 10 kilómetros de la ciudad de Alta Gracia y a aproximadamente 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba.

Qué puedo hacer en La Paisanita

Las playas de La Paisanita son ideales para relajarse y pasar el día en cualquier época del año.

Un símbolo distintivo del lugar sin duda es el mirador con forma de “honguito”, ubicado en medio del río.

Más allá de sus balnearios, La Paisanita es uno de los mejores escenarios naturales para hacer actividades de todo tipo: caminatas por senderos serranos, cabalgatas, travesías en bicicleta, safaris fotográficos y avistaje de aves.

También se pueden realizar recorridos en mountain bike y disfrutar de la belleza del paisaje.

Cómo llegar a La Paisanita

Poniendo como punto de partida Córdoba capital, a La Paisanita se llega por RP C45 y luego el llamado Camino de los Pioneros. Su cercanía con Alta Gracia y Córdoba capital permite asentarse en el pueblo y hacer alguna escapada para pasar el día en una de estas localidades.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Conmoción en el Mario Alberto Kempes: murió un jubilado tras sufrir un infarto masivo mientras nadaba

Én Córdoba hay una reserva natural destacada por su belleza.

Viajar a Córdoba: la reserva natural que ofrece un escenario imponente

En Córdoba hay una reserva natural para hacer caminatas sencillas y disfrutar de cascadas.

Viajar a Córdoba: la reserva natural para hacer caminatas sencillas y disfrutar de cascadas

El ex GH mostró las imágenes de la vivienda prefabricada que se construyó en Córdoba.

El gran gesto de Bautista Mascia, ex Gran Hermano: así avanza la construcción que donó a La Casita Trans

En Córdoba hay una caverna poco conocida que se puede visitar de día y de noche.

Viajar a Córdoba: las impresionantes cavernas que son un encanto para los turistas

Las sierras cordobesas de Cuesta Blanca esconden una playa hermosa a la que se puede acceder por trekking o canoa.

Viajar a Córdoba: la playa hermosa a la que se puede acceder por trekking o en una balsa

Rating Cero

Baramulla, el nuevo thriller sobrenatural de Netflix, ya está disponible en la plataforma y promete ser una de las producciones más oscuras del cine indio. 
play

Desapariciones y fuerzas sobrenaturales: cuál es la trama de Baramulla, la película tendencia de Netflix

Kevin Feige y los Russo eligieron otra táctica: volver a lo cinematográfico.

Marvel planea un tráiler especial para Avengers: Doomsday que sorprenderá a todos: cómo será

Dark Winds, la serie de Netflix que combina crimen, misterio y tradición.
play

La miniserie de drama criminal y misterio que la rompe en Netflix: ideal para maratonear

Ibai Llanos reveló el inesperado efecto de su notable descenso de peso.

La impresionante transformación de Ibai Llanos tras bajar 50 kilos: no es el físico

Dua Lipa la rompe en su gira por latinoamérica.

Dua Lipa cantó una de Mon Laferte y se emocionó: "me rompe el corazón"

Wanda y Johnny y la foto de la discordia con Icardi.

Icardi dejó de seguir a Johnny Depp tras la foto de Wanda con el actor en Telefe

últimas noticias

play
Baramulla, el nuevo thriller sobrenatural de Netflix, ya está disponible en la plataforma y promete ser una de las producciones más oscuras del cine indio. 

Desapariciones y fuerzas sobrenaturales: cuál es la trama de Baramulla, la película tendencia de Netflix

Hace 10 minutos
Maria Vilma Bosco había llegado a Buenos Aires para visitar a su hija.

Crimen en la calle Corrientes: quién es el hombre que atacó y mató a la turista brasileña

Hace 13 minutos
Será una de las paradas obligadas del verano 2026

Cuál es la playa uruguaya, a menos de 240 kilómetros de Montevideo, que recomiendan para un "verano juvenil"

Hace 13 minutos
La hinchada de Boca no podrá utilizar banderas.

Sancionaron a Boca por el recibimiento contra River en el Superclásico: qué pasará con la Bombonera

Hace 33 minutos
Para Laporta, la presencia de Messi en el Camp Nou fue un arrebato simpático.

El enojo de Joan Laporta tras la visita de Lionel Messi al estadio de Barcelona

Hace 39 minutos