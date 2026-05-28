28 de mayo de 2026 Inicio
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El abogado de la familia de Agostina Vega confirmó que ella es quien aparece en el video y aportó un dato revelador

Carlos Nayi aportó nuevos datos sobre el material que salió a la luz en las últimas horas, donde se ve a la adolescente caminando junto a Claudio Barrelier, el único detenido hasta el momento en la causa.

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Agostina Vega fue vista por última vez el sábado 23 junto al único detenido, Claudio Barrelier.

Melisa, la madre de Agostina Vega, la adolescente que se encuentra desaparecida desde hace cinco días en la provincia de Córdoba, cambió de abogado y ahora es representada por Carlos Nayi, quien informó que la joven es quien ingresó a la casa de Claudio Barrelier.

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La chica fue vista el sábado 23 y en las últimas horas apareció un video que muestra a una joven entrando a la casa del único detenido por la causa. Todo ese dio a las 22:40 y quedó incorporada al expediente. Si bien en un principio el defensor del hombre de 33 años negó que se trate de Vega, ahora Nayi aseguró que sí se trata de la chica de 14 años.

“Estoy en condiciones de decir que la persona que entró a ese domicilio de Barreriel es Agostina”, indicó en diálogo con De Una por C5N y al mismo tiempo dio un dato revelador de la secuencia posterior que también es parte de la investigación de la causa.

Si bien sostuvo que "hasta el momento no hay material video gráfico que registre la salida”, sí afirmó que “hay otra prueba que permite confirmar que luego de tres horas Agostina abandona ese domicilio y su celular ingresa a una zona de amesetamiento para dejar de estar operativo definitivamente”. "Hay otras evidencias como testimonios, pero no imágenes”, agregó.

Agostina Vega

De acuerdo con la reconstrucción judicial, Agostina salió de la casa de su madre en barrio General Mosconi cerca de las 22.30 del sábado, tomó un remis y viajó hasta la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, en barrio Cofico. Allí la habría esperado este hombre de 33 años, allegado a la familia y actualmente único detenido en la causa. El remisero que la trasladó, Ariel, declaró que ambos se encontraron en ese lugar y luego se retiraron juntos.

Respecto al avance de la investigación de la causa, el Nayi calificó la jornada de este jueves como “muy intenso desde el punto de vista judicial y policial”. “En estos momentos, Barrelier es la única persona detenida e imputada con el delito de privación ilegal de la libertad calificada contra la víctima, Agostina”, aportó.

Por otro lado, volvió a ratificar que la adolescente “no habría salido de Córdoba y tampoco habría superado los límites de la frontera del país”, por lo tanto, subrayó que “nos encontramos optimistas de encontrarla con vida”.

En cuanto a la reunión que tuvo Melisa junto con el fiscal de la causa, Raúl Garzón, explicó que se dio ya que la mujer fue quien pidió acercarse hasta la Justicia para entrevistarse junto al funcionario judicial y “aportar gran cantidad de información”. “En simultáneo, ella aportó en Jefatura información sumamente valiosa para llegar al objetivo”, indicó.

El misterioso llamado que recibió la mamá de Agostina: "Tenemos a tu hija, Claudio nos la entregó"

En medio de la desesperada búsqueda de Agostina Vega, en las últimas horas trascendió la noticia que Melisa, la mamá de la adolescente, recibió un misterioso llamado extorsivo que tenían a su hija y complicaron la figura de Claudio Barrelier, última persona que la habría visto con vida.

“Nosotros tenemos a Agostina, Claudio nos la entregó”, es el mensaje que escuchó la mujer cuando atendió su teléfono que está intervenido por la Justicia al igual que el resto de los celulares de los familiares.

En la marcha que se hizo anoche en la ciudad en pedido de la aparición de la adolescente de 14 años, la familia ya había dado en entender que ellos sospechaban que “hay más personas involucradas” en la desaparición de la joven, según relató el periodista de C5N, Bernardo Magnago.

alerta sofia AGOSTINA DESAPARECIDA CORDOBA

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