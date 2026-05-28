Caso Agostina Vega: el fiscal a cargo de la investigación no descartó buscar en otras provincias

Raúl Garzón remarcó que "el epicentro" de la investigación es Córdoba, pero afirmó "no hay un lugar del país que uno no pueda dejar de tomar los recaudos". El abogado de Claudio Barrelier confirmó que su cliente ratificó su última versión de los hechos.

El fiscal Raúl Garzón a cargo de investigar la desaparición de Agostina Vega , de 14 años, le tomó declaración al principal sospechoso, Claudio Barrelier , durante dos horas y, al terminar, reafirmó que "el epicentro" de la prueba está en Córdoba, pero no descartó buscar en otras provincias . " Certezas no tengo ", apuntó.

" No hay un lugar del país que uno no pueda dejar de tomar los recaudos, sigue siendo el epicentro Córdoba ", insistió el fiscal ante la prensa y les advirtió: "Cada minuto que este fiscal disponga para la atención de ustedes evidentemente turban la tarea de la Fiscalía".

"Todos buscamos a Agostina, hoy este fiscal la busca, la busca la sociedad, el Poder Judicial, el país, la buscan todos", reiteró Garzón ante la insistencia de los periodistas presentes y se despidió: " Ojalá que la próxima vez pueda darles la noticia de que apareció Agostina ".

El abogado del detenido, Jorge Sánchez del Bianco , detalló que Barrelier "mantuvo su postura: sigue sosteniendo la existencia del auto rojo " en la declaración indagatoria y "precisó detalles de dónde habría sido ese famoso encuentro".

"La criatura que entra con él al domicilio en el famoso video que está circulando es su hija y no Agostina, ratificó que Agostina nunca estuvo en su domicilio", remarcó la defensa del principal sospechoso por la desaparición de la adolescente de 14 años. Aún así, el abogado afirmó que Barrelier "nunca negó que haya estado con él".

Sánchez del Bianco explicó que "el fiscal cuenta con 10 días hábiles para resolver su situación procesal" después de que Garzón asegurara que continuaría detenido.

El misterioso llamado que recibió la mamá de Agostina: "Tenemos a tu hija, Claudio nos la entregó"

La noticia que Melisa, la mamá de la adolescente, recibió un misterioso llamado extorsivo que tenían a su hija y complicaron la figura de Claudio Barrelier, última persona que la habría visto con vida.

“Nosotros tenemos a Agostina, Claudio nos la entregó”, es el mensaje que escuchó la mujer cuando atendió su teléfono que está intervenido por la Justicia al igual que el resto de los celulares de los familiares.

En la marcha que se hizo anoche en la ciudad en pedido de la aparición de la adolescente de 14 años, la familia ya había dado en entender que ellos sospechaban que “hay más personas involucradas” en la desaparición de la joven, según relató el periodista de C5N, Bernardo Magnago.

En esa línea, el periodista detalló que “el teléfono de Melisa no es el teléfono que se difundió públicamente”, lo cual ya limita el alcance de las personas que pudieron contactarla. A raíz de ello, durante las primeras horas de la mañana, la mujer se dirigió a los Tribunales para entrevistarse con el fiscal, Raúl Garzón, y su nuevo abogado Carlos Nayi.

En declaraciones a los medios locales, el nuevo letrado habló sobre la investigación por la desaparición de la adolescente de 14 años y reveló qué le transmitió el fiscal Raúl Garzón. “De acuerdo a la prueba, Agostina no está fuera del país. Está en Argentina, estaría en Córdoba y, con cauto optimismo, estaría con vida”, explicó en diálogo con radio Mitre Córdoba.