28 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Caso Agostina Vega: el fiscal a cargo de la investigación no descartó buscar en otras provincias

Raúl Garzón remarcó que "el epicentro" de la investigación es Córdoba, pero afirmó "no hay un lugar del país que uno no pueda dejar de tomar los recaudos". El abogado de Claudio Barrelier confirmó que su cliente ratificó su última versión de los hechos.

Por

El fiscal Raúl Garzón a cargo de investigar la desaparición de Agostina Vega, de 14 años, le tomó declaración al principal sospechoso, Claudio Barrelier, durante dos horas y, al terminar, reafirmó que "el epicentro" de la prueba está en Córdoba, pero no descartó buscar en otras provincias. "Certezas no tengo", apuntó.

Diego Spagnuolo, ex director de ANDIS.
Te puede interesar:

Causa ANDIS: ordenaron peritar los audios de Spagnuolo para verificar que sean reales

"No hay un lugar del país que uno no pueda dejar de tomar los recaudos, sigue siendo el epicentro Córdoba", insistió el fiscal ante la prensa y les advirtió: "Cada minuto que este fiscal disponga para la atención de ustedes evidentemente turban la tarea de la Fiscalía".

"Todos buscamos a Agostina, hoy este fiscal la busca, la busca la sociedad, el Poder Judicial, el país, la buscan todos", reiteró Garzón ante la insistencia de los periodistas presentes y se despidió: "Ojalá que la próxima vez pueda darles la noticia de que apareció Agostina".

Agostina y Barrelier
Claudio Barrelier y Agostina Vega.

Claudio Barrelier y Agostina Vega.

Qué dijo el abogado de Claudio Barrelier tras la declaración indagatoria

El abogado del detenido, Jorge Sánchez del Bianco, detalló que Barrelier "mantuvo su postura: sigue sosteniendo la existencia del auto rojo" en la declaración indagatoria y "precisó detalles de dónde habría sido ese famoso encuentro".

"La criatura que entra con él al domicilio en el famoso video que está circulando es su hija y no Agostina, ratificó que Agostina nunca estuvo en su domicilio", remarcó la defensa del principal sospechoso por la desaparición de la adolescente de 14 años. Aún así, el abogado afirmó que Barrelier "nunca negó que haya estado con él".

Sánchez del Bianco explicó que "el fiscal cuenta con 10 días hábiles para resolver su situación procesal" después de que Garzón asegurara que continuaría detenido.

El misterioso llamado que recibió la mamá de Agostina: "Tenemos a tu hija, Claudio nos la entregó"

La noticia que Melisa, la mamá de la adolescente, recibió un misterioso llamado extorsivo que tenían a su hija y complicaron la figura de Claudio Barrelier, última persona que la habría visto con vida.

“Nosotros tenemos a Agostina, Claudio nos la entregó”, es el mensaje que escuchó la mujer cuando atendió su teléfono que está intervenido por la Justicia al igual que el resto de los celulares de los familiares.

En la marcha que se hizo anoche en la ciudad en pedido de la aparición de la adolescente de 14 años, la familia ya había dado en entender que ellos sospechaban que “hay más personas involucradas” en la desaparición de la joven, según relató el periodista de C5N, Bernardo Magnago.

En esa línea, el periodista detalló que “el teléfono de Melisa no es el teléfono que se difundió públicamente”, lo cual ya limita el alcance de las personas que pudieron contactarla. A raíz de ello, durante las primeras horas de la mañana, la mujer se dirigió a los Tribunales para entrevistarse con el fiscal, Raúl Garzón, y su nuevo abogado Carlos Nayi.

En declaraciones a los medios locales, el nuevo letrado habló sobre la investigación por la desaparición de la adolescente de 14 años y reveló qué le transmitió el fiscal Raúl Garzón. “De acuerdo a la prueba, Agostina no está fuera del país. Está en Argentina, estaría en Córdoba y, con cauto optimismo, estaría con vida”, explicó en diálogo con radio Mitre Córdoba.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La exesposa de Centeno.

Cuadernos: nuevos "no me acuerdo" y contradicciones de la exmujer de Centeno

El jefe de Gabinete es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

A dos meses de la fecha límite, Adorni aún no presentó su declaración jurada

play

Causa ANDIS: dos imputados clave se negaron a declarar

La mujer sufrió la fractura de platillo tibial y una incapacidad física permanente (Foto iliustrativa generada con IA)

Una empresa de colectivos deberá pagarle 25 millones de pesos a una pasajera tras un accidente

Hilda Horovitz declaró este martes. 

La expareja de Centeno aseguró que fue "usada de testaferro" y negó conocer qué decían los cuadernos

Milei durante el recital en el Movistar Arena.

Avanza la investigación para determinar si los dueños de la Suizo Argentina financiaron el show de Milei en el Movistar Arena

Rating Cero

Natalie Perez se quiebra en vivo.

Natalie Pérez lloró en vivo por los rumores de rivalidad con sus compañeros

La conductora salió al cruce contra el exfutbolista.

Chechu Bonelli se cansó y le respondió a Cvitanich con dureza: "Él no me..."

¿Ian Lucas tiene nueva novia?

Estuvo en el centro de la escena mediática por sus rumores de pareja pero ahora se mostró con su nueva novia: quién es

La fuerte confesión de Gisela Bernal en lo de Mirtha: Francisco Delgado es el padre de mi hijo

El mal momento de Gisela Bernal: podría ser desalojada por una deuda millonaria

Bad Bunny en sus conciertos en Argentina.

Bad Bunny sorprendió a todos y participará en una histórica película

El programa sigue creciendo en ratings y ya prepara su segunda temporada.

Estalló la interna en el jurado de un reconocido reality: "No la aguantan más"

últimas noticias

El dólar oficial se mantiene sin sobresaltos.

El dólar se mantuvo estable tras el desembolso del FMI y el discurso de Milei en un foro empresarial

Hace 41 minutos
Barrelier es el camino a Agostina, la abogada del padre cuestionó la última versión que dio el detenido

"Barrelier es el camino a Agostina", la abogada del padre cuestionó la última versión que dio el detenido

Hace 53 minutos
Natalie Perez se quiebra en vivo.

Natalie Pérez lloró en vivo por los rumores de rivalidad con sus compañeros

Hace 1 hora
La policía de investigaciones se llevó a tres personas de donde vive Barrelier con su familia.

Una criminóloga elaboró el perfil de Claudio Barrelier, detenido por el caso Agostina Vega: "Pérdida de control"

Hace 1 hora
El riesgo país, a la baja.

El riesgo país volvió a perforar los 500 puntos tras el discurso de Milei en el Latam Economic Forum

Hace 1 hora