El mal momento de Gisela Bernal: podría ser desalojada por una deuda millonaria

La bailarina atraviesa un delicado momento luego de recibir una orden de desalojo por una deuda impaga, debido a un conflicto judicial que arrastra hace años.

La fuerte confesión de Gisela Bernal en lo de Mirtha: Francisco Delgado es el padre de mi hijo

Gisela Bernal fue notificada para que abandone una propiedad ubicada en el barrio porteño de Palermo. El inmueble habría quedado en su poder tras la división de bienes, tras la escandalosa separación del productor Ariel Diwan.

La conmovedora reaparición de Julie Andrews, a los 90 años: su mensaje sobre el Parkinson

El desalojo estaría vinculado a un embargo originado por una deuda que fue creciendo con el paso de los años, en el marco de un conflicto entre la bailarina y un antiguo representante legal. De acuerdo a lo que contaron en LAM, la situación habría llegado a un punto irreversible después de un largo litigio judicial.

Los problemas en la pareja, que durante años fue una de las más mediáticas del espectáculo, comenzaron cuando A riel Diwan se sentó en el piso de Intrusos y reveló que el hijo de Gisela Bernal, a quien él creía suyo, en realidad no lo era. La impactante confesión desató una seguidilla de conflictos que terminaron en una escandalosa separación.

Tras el divorcio y la división de bienes, Bernal se quedó con el inmueble ubicado en el barrio porteño de Palermo, gracias a la intervención del abogado que la representó en aquel entonces.

Sin embargo, al no cobrar los honorarios correspondientes por su trabajo, el letrado inició acciones legales contra la bailarina. Con el correr de los años, el juicio avanzó en los tribunales sin obtener respuesta por parte de Bernal. “Cuando ella logra quedarse con este inmueble por todo el trabajo de un abogado, el abogado decide llevarla a la Justicia”, explicaron sobre el origen de la millonaria deuda.

En un principio, el monto reclamado oscilaba entre los 100 mil y 150 mil dólares, pero con el paso del tiempo la cifra aumentó hasta convertirse en una suma prácticamente impagable para la bailarina.

Según detallaron, Bernal habría tenido la posibilidad de negociar la situación para evitar que la deuda siguiera creciendo. Sin embargo, desde el entorno judicial aseguran que nunca presentó apelaciones ni tampoco acreditó insolvencia económica. “Ella podría haber apelado o mostrado comprobantes de que no tenía capacidad económica para pagar la deuda. Pero ninguna de las dos cosas pasaron”, explicó el periodista Pepe Ochoa.

Situación actual del inmueble

Actualmente la casa fue llevada a remate público, como resultado de la falta de pago y ya fue entregada a un nuevo titular. Ahora, la justicia exige que Bernal entregue el inmueble para completar la transferencia.

La casa se encuentra en un estado de abandono, con grafitis y con falta de mantenimiento, "la casa está muy abandonada porque es carísimo mantenerla”, finalizó el periodista de LAM.

Según declaró la producción del programa, la bailarina no aclaró sobre la situación y al mismo tiempo pide que hablen con su abogado, sin embargo tampoco quiso hablar.