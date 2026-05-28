Mundial 2026: todas las sorpresas de Lionel Scaloni en la lista de la Selección argentina

A dos semanas del inicio del Mundial 2026, el DT de la Selección, Lionel Scaloni, definió la lista de los 26 jugadores argentinos que buscarán la Copa del Mundo en el torneo que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio hasta el 19 de julio. La albiceleste aspirará a defender el título conseguido en Qatar 2022.
La principal sorpresa de la nómina de futbolistas es la ausencia de Marcos Acuña, quien integró el plantel que se consagró campeón en Qatar 2022. El lateral izquierdo de River integró varias convocatorias de Scaloni, pero finalmente no fue citado para la cita mundialista ya que no se encuentra apto físicamente. Incluso, sufrió una contractura en el isquiotibial derecho en la final que el Millonario perdió contra Belgrano por el Torneo Apertura 2026.
Por su parte, el mediocampista de Real Madrid Franco Mastantuno tampoco fue convocado. La decisión del cuerpo técnico se produjo pasa exclusivamente por lo futbolístico, ya que considera considerando al zurdo de 18 años como una de las grandes apariciones del fútbol argentino, aunque su escaso protagonismo en el Merengue lo hizo perder terreno frente a otros futbolistas de características similares.
En tanto, el delantero de Roma Paulo Dybala se sumó a los jugadores que no disputarán el campeonato, pese a que también formó parte del equipo que levantó la copa en Qatar 2022. "Paulo es un gran jugador. Ha vuelto de una manera excepcional con su equipo. Esto es como siempre, los jugadores van saliendo, van viniendo jóvenes que van aportando. Hay chicos que en esa posición se han consolidado, que merecen una oportunidad y hemos tomado la decisión de poner a otros", explicó el DT en diálogo con DSports.
Por otro lado, Scaloni incluyó en la lista al mediocampista Giovani Lo Celso, quien se desempeña en Real Betis. El ex Rosario Central se metió sorpresivamente en el torneo pese a que sufrió muchas lesiones en los últimos meses. En la última Copa del Mundo era una fija para la convocatoria, pero se quedó afuera por un desprendimiento del bíceps femoral en la pierna derecha.
También el defensor Facundo Medina, de Olympique de Marsella, disputará su primer Mundial aun cuando estaba relegado en la consideración de las principales opciones del entrenador argentino.
Los futbolistas de la Selección argentina convocados al Mundial 2026
ARQUEROS
- Emiliano Martínez
- Gerónimo Rulli
- Juan Musso
DEFENSORES
- Leonardo Balerdi
- Gonzalo Montiel
- Facundo Medina
- Nahuel Molina
- Cristian Romero
- Nicolás Otamendi
- Lisandro Martínez
- Nicolás Tagliafico
VOLANTES
- Enzo Fernández
- Valentín Barco
- Giovani Lo Celso
- Alexis Mac Allister
- Rodrigo De Paul
- Leandro Paredes
- Exequiel Palacios
DELANTEROS
- Lionel Messi
- Nicolás Paz
- Thiago Almada
- Julián Álvarez
- José Manuel López
- Lautaro Martínez
- Giuliano Simeone
- Nicolás González