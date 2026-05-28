Mundial 2026: todas las sorpresas de Lionel Scaloni en la lista de la Selección argentina El entrenador de la albiceleste dio a conocer la nómina de futbolistas que disputarán la Copa del Mundo, en la que el equipo buscará defender el título de Qatar 2022. Por Agregar C5N en









Lionel Scaloni dio la lista de futbolistas que jugarán el Mundial 2026.

A dos semanas del inicio del Mundial 2026, el DT de la Selección, Lionel Scaloni, definió la lista de los 26 jugadores argentinos que buscarán la Copa del Mundo en el torneo que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio hasta el 19 de julio. La albiceleste aspirará a defender el título conseguido en Qatar 2022.

La principal sorpresa de la nómina de futbolistas es la ausencia de Marcos Acuña, quien integró el plantel que se consagró campeón en Qatar 2022. El lateral izquierdo de River integró varias convocatorias de Scaloni, pero finalmente no fue citado para la cita mundialista ya que no se encuentra apto físicamente. Incluso, sufrió una contractura en el isquiotibial derecho en la final que el Millonario perdió contra Belgrano por el Torneo Apertura 2026.

Por su parte, el mediocampista de Real Madrid Franco Mastantuno tampoco fue convocado. La decisión del cuerpo técnico se produjo pasa exclusivamente por lo futbolístico, ya que considera considerando al zurdo de 18 años como una de las grandes apariciones del fútbol argentino, aunque su escaso protagonismo en el Merengue lo hizo perder terreno frente a otros futbolistas de características similares.

Huevo Acuña en River Marcos Acuña no jugará el Mundial 2026. Prensa de River

En tanto, el delantero de Roma Paulo Dybala se sumó a los jugadores que no disputarán el campeonato, pese a que también formó parte del equipo que levantó la copa en Qatar 2022. "Paulo es un gran jugador. Ha vuelto de una manera excepcional con su equipo. Esto es como siempre, los jugadores van saliendo, van viniendo jóvenes que van aportando. Hay chicos que en esa posición se han consolidado, que merecen una oportunidad y hemos tomado la decisión de poner a otros", explicó el DT en diálogo con DSports.