Chechu Bonelli se cansó y le respondió a Cvitanich con dureza: "Él no me..."

Las declaraciones de Darío Cvitanich respecto a la manera en que afrontaba las obligaciones financieras tras la separación indignaron a Chechu Bonelli , y la modelo desmintió de forma contundente cómo se dio el reparto y los motivos que la llevaron a seleccionar su nuevo hogar . La conductora se mostró visiblemente molesta por las versiones y decidió romper el silencio para ponerle fin a las especulaciones.

"Me tocó el 50% de lo que construimos durante 14 años. Él no me compró una casa” , respondió Bonelli con el fin de rechazar de que salió beneficiada luego del divorcio. Posteriormente, manifestó con energía: “Me compré una casa con lo que me correspondía”.

“Yo no me encapriché con una casa. Fui a ver una casa que sea práctica, porque me mudo desde una de dos pisos y 600 metros cuadrados a otra mucho más chica con jardín, pero sin pasto” , argumentó.

Luego comentó: “A partir del año que viene me tengo que bancar yo mis expensas, la luz, la nafta, el auto... El supermercado de las chicas cuando están conmigo. Ahora tengo que empezar a pagarme la obra social. Hay muchas cosas de las que se sigue haciendo cargo, pero todo fue firmado mutuamente”. “Yo relegué mi carrera por mucho tiempo y fue decisión mía”, aseguró.

Ivana Figueiras habló del escándalo entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich

El clima de polémica que rodea a Chechu Bonelli y Darío Cvitanich debido a la tenencia de su mascota, Frida, agregó un nuevo capitulo en esta pelea que tienen el exfutbolista y la conductora. En pleno revuelo, Ivana Figueiras, la pareja del ex futbolista, se volvió protagonista cuando los cronistas de Intrusos (América) la interceptaron con el fin de averiguar su opinión sobre el tema. La modelo, en lugar de echar más leña al fuego, evidenció de manera contundente su cansancio por verse posicionada nuevamente en el foco de la pelea.

Al ser consultada respecto a su posición frente a la situación, Figueiras, descolocada, prefirió esquivar la pregunta desde el inicio. “No te puedo decir nada. No sé”, contestó, intentando liquidar el asunto de inmediato. Sin embargo, la insistencia giró el eje de la charla hacia la mascota que habría quedado en el medio de la separación.

ivana figueiras

“¿Qué tengo que ver yo con el perro?”, lanzó la empresaria. Además agregó: “Juro que no, no tengo ni idea de… Obviamente que sí tengo idea, pero no quiero hablar”. También comento: “No es un tema que me involucre a mí. Yo no tengo nada que ver. Ya bastante me tuve que fumar todo esto. No tengo nada que ver con esto, ¡nada!”.

La charla siguió siendo sobre el animal animal. El movilero intentó averiguar si el animal se encontraba en la vivienda del hermano de Darío, en Baradero: “No sé, preguntale a él”. Al consultarla si sabía de que perro estaba hablando comentó: “Es un amor el perrito, divino”. Cuando el cronista procuró profundizar sobre su inquietud en relación con el estado de la mascota fue tajante: “No es un problema mío. Yo me ocupo de mí y de mi vida, de nadie más”.