En Córdoba hay un pueblo desconocido con playas naturales perfectas para descansar.

Inmersa en el Valle de Paravachasca, Córdoba, La Serranita aparece como un destino ideal para relajarse, por sus actividades al aire libre y los paseos por la naturaleza . Repleta d e sauces criollos y algarrobos , sus bellos paisajes se disfrutan a orillas del río Anisacate, el principal atractivo de la comuna.

A sólo 50 kilómetros de Córdoba Capital, este destino ofrece una pausa real entre senderos serranos, playas sobre el río y caminatas que invitan a bajar un cambio. A lo largo de su extensión, cuenta con balnearios para refrescarse en sus aguas cristalinas o recostarse bajo la sombra de los árboles. Esta zona también es elegida para practicar la pesca.

Para llegar en auto se puede tomar directamente la RP 5, pasando Los Aromos, y son aproximadamente 50 minutos de viaje. Una vez allí, se puede encontrar un hotel y múltiples cabañas y hosterías donde hospedarse y degustar platos calientes y deliciosas picadas.

La Serranita se encuentra a unos 50 km al sur de la ciudad de Córdoba, en el departamento Santa María y el valle de Paravachasca , sobre el río Anisacate. Es una localidad turística accesible por la Ruta Provincial RP 5.

La joya del pueblo, ideal para conocer mediante una caminata en calles de tierra, es la iglesia Stella Montis , construida en la década del 40.

Para los que deseen emprender recorridos más largos, hay dos cerros imperdibles: La Cruz y La Luisa. En este último, la vista panorámica será el mejor premio. Allí, a uno de sus lados, se encuentra otro infaltable, la Cueva de los Helechos, donde la vegetación y las pequeñas cascadas son protagonistas.

Otras de las actividades preferidas son las cabalgatas, los paseos en bici y las competencias de running en la naturaleza. A pocos kilómetros, la reserva natural La Rancherita se suma como otro sitio para visitar.

En medio de este enclave serrano, es clave disfrutar de una jornada a puro entretenimiento en el parque recreativo La Serranita, con múltiples juegos y atracciones para todas las edades.

Cómo llegar a La Serranita

Para llegar a La Serranita, desde la ciudad de Córdoba en colectivo, se puede viajar con las empresas Sierras de Calamuchita, Pájaro Blanco o Lep.

