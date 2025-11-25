25 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Viajar a Córdoba: el pueblito desconocido con playas naturales perfectas

A sólo 50 kilómetros de Córdoba capital, este destino ofrece una pausa ideal entre senderos serranos, playas sobre el río y caminatas.

Por
En Córdoba hay un pueblo desconocido  con playas naturales perfectas para descansar.

En Córdoba hay un pueblo desconocido  con playas naturales perfectas para descansar.

Agencia Córdoba Turismo
  • La Serranita es una localidad turística accesible por la Ruta Provincial RP 5.
  • Está ubicada a solo 50 kilómetros de Córdoba Capital.
  • Este destino ofrece una pausa entre sus playas sobre el río y caminatas entre la naturaleza.
  • El río Anisacate es el principal protagonista, con sus lugares de descanso. Se suman los cerros La Cruz y La Luisa.

Inmersa en el Valle de Paravachasca, Córdoba, La Serranita aparece como un destino ideal para relajarse, por sus actividades al aire libre y los paseos por la naturaleza. Repleta de sauces criollos y algarrobos, sus bellos paisajes se disfrutan a orillas del río Anisacate, el principal atractivo de la comuna.

Los restos fueron encontrados producto de una investigación.
Te puede interesar:

Encontraron más bolsas con restos descuartizados en Córdoba

A sólo 50 kilómetros de Córdoba Capital, este destino ofrece una pausa real entre senderos serranos, playas sobre el río y caminatas que invitan a bajar un cambio. A lo largo de su extensión, cuenta con balnearios para refrescarse en sus aguas cristalinas o recostarse bajo la sombra de los árboles. Esta zona también es elegida para practicar la pesca.

Para llegar en auto se puede tomar directamente la RP 5, pasando Los Aromos, y son aproximadamente 50 minutos de viaje. Una vez allí, se puede encontrar un hotel y múltiples cabañas y hosterías donde hospedarse y degustar platos calientes y deliciosas picadas.

La Serranita Córdoba

Dónde queda La Serranita

La Serranita se encuentra a unos 50 km al sur de la ciudad de Córdoba, en el departamento Santa María y el valle de Paravachasca, sobre el río Anisacate. Es una localidad turística accesible por la Ruta Provincial RP 5.

Qué puedo hacer en La Serranita

La joya del pueblo, ideal para conocer mediante una caminata en calles de tierra, es la iglesia Stella Montis, construida en la década del 40.

Para los que deseen emprender recorridos más largos, hay dos cerros imperdibles: La Cruz y La Luisa. En este último, la vista panorámica será el mejor premio. Allí, a uno de sus lados, se encuentra otro infaltable, la Cueva de los Helechos, donde la vegetación y las pequeñas cascadas son protagonistas.

Otras de las actividades preferidas son las cabalgatas, los paseos en bici y las competencias de running en la naturaleza. A pocos kilómetros, la reserva natural La Rancherita se suma como otro sitio para visitar.

En medio de este enclave serrano, es clave disfrutar de una jornada a puro entretenimiento en el parque recreativo La Serranita, con múltiples juegos y atracciones para todas las edades.

Cómo llegar a La Serranita

Para llegar a La Serranita, desde la ciudad de Córdoba en colectivo, se puede viajar con las empresas Sierras de Calamuchita, Pájaro Blanco o Lep.

En auto, directamente por la RP 5, pasando Los Aromos, son unos 50 minutos de viaje.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Juan Schiaretti se realizará una intervención cardíaca mínimamente invasiva antes de asumir su banca en Diputados.

Juan Schiaretti se someterá a una intervención cardíaca programada en la Fundación Favaloro

En Córdoba se esconde un pueblito entre sierras, con 600 habitantes y con aguas claras.

Turismo en Córdoba: el pueblito escondido entre sierras, con 600 habitantes y con aguas claras

Marull es una joya del turismo cordobés.

Turismo en Argentina: el pueblito que tiene un Vía Crusis único en América

Los heridos fueron trasladados al Hospital Eva Perón de Córdoba.

Tiroteo en una fiesta de egresados en Córdoba: hubo al menos tres menores heridos

Las Rabonas es un tranquilo pueblo en el Valle de Traslasierra, Córdoba. 

Viajar a Córdoba: el pueblito para pasar días de puro relax en medio de las sierras

En Córdoba hay un embalse maravilloso que es uno de los más profundos de Latinoamérica.

Viajar a Córdoba: el embalse maravilloso que es uno de los más profundos de Latinoamérica

Rating Cero

Las postales recientes de ambos paseando en Nueva York fortalecieron la idea de una reconciliación.

Tras 11 años, una famosa pareja de Hollywood estaría por casarse: quiénes son y por qué surgió el rumor

El Silencio del Pantano se estrenó en 2020 en Netflix. 
play

La protagoniza Luis Zahera, está en Netflix y es una película de suspenso muy buena

Marta del Castillo desapareció en Sevilla el 24 de enero de 2009.
play

Netflix: es una docuserie de solo 3 capítulos que conmociona con un asesinato real

De Brito confirmó la separación de Miranda!: La versión que yo tengo es...

De Brito confirmó la separación de Miranda!: "La versión que yo tengo es..."

El capitán de la embarcación le pidió a gritos al Puma Rodríguez que se baje del avión.

Escándalo en un avión: expulsaron al Puma Rodríguez tras discutir con la tripulación

Jorge Rial apuntó contra la dirigencia de River.

Rial explotó tras la eliminación de River ante Racing: "Tiren abajo la estatua de Marcelo Gallardo"

últimas noticias

¿Cómo es la manzana de las luces, el rincón de CABA que combina historia y arquitectura y está en el centro de la ciudad?. 

Cómo es la manzana de las luces, el rincón de CABA que combina historia y arquitectura y está en el centro de la ciudad

Hace 15 minutos
Las postales recientes de ambos paseando en Nueva York fortalecieron la idea de una reconciliación.

Tras 11 años, una famosa pareja de Hollywood estaría por casarse: quiénes son y por qué surgió el rumor

Hace 16 minutos
Los enfoques preventivos contemplan no solo la atención médica tradicional, sino también el fortalecimiento de la vida social.

Revelado: por qué la soledad puede ser uno de los grandes enemigos de la longevidad

Hace 16 minutos
Arabians Tonka puede conseguirse en tiendas online por alrededor de 300.000 pesos.

Este es el perfume favorito de Leandro Paredes: cuánto sale

Hace 16 minutos
play
El Silencio del Pantano se estrenó en 2020 en Netflix. 

La protagoniza Luis Zahera, está en Netflix y es una película de suspenso muy buena

Hace 17 minutos