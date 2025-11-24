24 de noviembre de 2025 Inicio
ANSES paga $150.224 por 2 prestaciones en diciembre 2025: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo y de la Tarjeta Alimentar que regirán desde diciembre de 2025.

Por
La suma combinada eleva el ingreso mensual a $150.224 en diciembre de 2025.

Freepik
  • AUH en diciembre sube un 2,3% y queda en $122.467 por hijo.
  • El pago mensual directo es de $97.974, mientras que el 20% ($24.493) se retiene hasta la Libreta AUH.
  • La Tarjeta Alimentar mantiene su valor de $52.250 para familias con un solo hijo.
  • El ingreso total para diciembre 2025 por un hijo será de $150.224.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dispuso un nuevo aumento para la Asignación Universal por Hijo (AUH) desde diciembre de 2025, en el marco de la movilidad mensual basada en la inflación oficial. Con el ajuste del 2,3%, la prestación alcanza un valor actualizado y vuelve a combinarse con la Tarjeta Alimentar, conformando un ingreso total que llega a $150.224 en los casos de un solo hijo.

Con el aumento del 2,3%, la AUH por tres hijos suma un pago de $293.922.
ANSES AUH.png
La AUH en diciembre alcanza un monto total de $122.467 tras el aumento del 2,3%.

Monto de la AUH de ANSES en diciembre 2025

La AUH tendrá en diciembre un monto total de $122.467 por hijo menor de 18 años. De esta cifra, Anses deposita cada mes el 80%, es decir $97.974, mientras que el 20% restante ($24.493) queda reservado para el cobro anual mediante la presentación de la Libreta AUH.

Este incremento mensual impacta de manera directa en hogares vulnerables, especialmente en aquellos donde la AUH constituye el principal ingreso estable. La actualización también alcanza a la AUH por discapacidad y a la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que sigue el mismo esquema de liquidación.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en diciembre 2025

La Tarjeta Alimentar mantiene los mismos valores de 2024 y continúa como uno de los refuerzos más relevantes para las familias con menores a cargo. En el caso de un hijo, el beneficio es de $52.250, destinado exclusivamente a la compra de alimentos.

Madre hijo AUH
La Tarjeta Alimentar mantiene su valor de $52.250 para hogares con un hijo.

La combinación de la AUH con la Tarjeta Alimentar eleva el ingreso total mensual de diciembre a $150.224, una suma clave para afrontar los aumentos estacionales en alimentos y gastos de fin de año.

A su vez, familias que tengan dos hijos recibirán por la Prestación Alimentar unos $81.936, mientras que aquellas que tengan tres o más, $108.062.

