AUH más Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por tres hijos en diciembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar que regirán desde diciembre de 2025. Por







Con el aumento del 2,3%, la AUH por tres hijos suma un pago de $293.922. Freepik

La AUH aumenta 2,3% en diciembre según la movilidad por inflación

El pago mensual por tres hijos queda en $293.922 tras la retención del 20%.

La Tarjeta Alimentar suma $108.062 para familias con tres hijos.

El ingreso total en diciembre llega a $401.984. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en diciembre de 2025 un incremento del 2,3% sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH), actualización que forma parte del esquema de movilidad mensualmente ajustado por inflación. Para un hogar con tres hijos, esta suba determina un ingreso total de $401.984, resultado de la suma entre la AUH actualizada y la Tarjeta Alimentar.

Madre hijo AUH 3 La Tarjeta Alimentar mantiene en diciembre un refuerzo de $108.062 para familias numerosas. Freepik Monto de la AUH de ANSES en diciembre 2025 Con el aumento de diciembre, el valor total de la AUH por hijo se fija en $122.467, aunque Anses liquida el 80% cada mes. En un hogar con tres niños, el pago mensual asciende a $293.922, mientras que la retención del 20% —equivalente a $73.479— se recupera más adelante con la presentación de la Libreta AUH.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en diciembre 2025 El complemento alimentario mantiene sus valores vigentes y continúa siendo el refuerzo más importante para los hogares con niños. En diciembre, las familias con tres o más hijos recibirán $108.062, monto que se acredita junto al pago mensual de la AUH.

Madre hijo AUH 2 El ingreso total por AUH más Tarjeta Alimentar para tres hijos asciende a $401.984 en diciembre de 2025. Freepik Al combinar ambos ingresos, el monto total para diciembre queda en $401.984, cifra que permite mejorar el acceso a alimentos esenciales en un mes donde los gastos tienden a incrementarse.