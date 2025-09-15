15 de septiembre de 2025 Inicio
Viajar a Córdoba: la llamativa aldea abandonada para conocer en esta época del año

Una aldea minera olvidada guarda restos de su historia y hoy ofrece senderos, refugios y paisajes que atraen a los más curiosos.

Pueblo Escondido: un destino  de aventura en Córdoba

Soledad Gil

En medio de las Sierras Comechingón hay rincones que sorprenden por su combinación de naturaleza agreste y su pasado. Allí, entre senderos escarpados y vistas panorámicas, se encuentran lugares poco transitados que invitan a un viaje diferente, lejos de las postales tradicionales de Córdoba.

Las instalaciones fueron cuidadosamente restauradas preservando la estética original de las construcciones históricas.
Turismo en Argentina: el pueblito escondido en la Patagonia con naturaleza y playas soñadas

El atractivo no pasa solo por el paisaje: quienes se animan a llegar hasta estas montañas descubren ruinas, antiguas instalaciones y huellas de una comunidad que desapareció hace más de medio siglo. El esfuerzo físico que exige la travesía es parte de la experiencia y convierte la visita en una propuesta distinta para quienes buscan aventura.

Ese es el caso de Pueblo Escondido, una aldea minera abandonada que hoy funciona como refugio de montaña y punto de encuentro para caminantes, ciclistas y viajeros curiosos. Allí, la mezcla de historia y naturaleza transforma cada recorrido en una experiencia única, con el cerro Áspero como telón de fondo.

Pueblo Escondido

Dónde queda Pueblo Escondido

Pueblo Escondido está ubicado en las Sierras de los Comechingones, Córdoba, cerca del límite con San Luis y a los pies del cerro Áspero. En su origen fue un campamento dedicado a la extracción de tungsteno, un metal clave para la industria bélica en el siglo XX. Durante sus años de esplendor llegó a albergar a más de 400 habitantes. El cierre en 1969, tras la caída del precio internacional del mineral, selló el destino de la aldea.

Qué puedo hacer en Pueblo Escondido

Hoy en día funciona como refugio de montaña, con opciones de hospedaje básico, acampe y gastronomía local. Se puede recorrer la usina, los galpones de molienda y restos del cablecarril, vestigios de su época minera. Entre las actividades más populares figuran las caminatas al Salto del Tigre, las travesías en bicicleta de montaña, paseos en 4x4 y cabalgatas por senderos serranos.

También es posible realizar ascensos guiados al cerro Áspero, que con sus más de 2.000 metros de altura ofrece vistas panorámicas sobre Córdoba y San Luis. Quienes prefieren un plan más tranquilo encuentran espacios para la observación de aves, charlas históricas con guías especializados e incluso noches de fogón con relatos sobre la vida minera.

En los alrededores hay varios miradores naturales, ideales para quienes disfrutan de la fotografía de paisajes o buscan contemplar la puesta del sol en silencio. Para los más curiosos, los guías locales suelen mostrar rincones menos conocidos: túneles derrumbados, hornos de fundición y antiguas viviendas de los trabajadores que aún resisten al paso del tiempo.

El restaurante del lugar completa la experiencia con platos caseros como locro, empanadas y guisos de montaña, además de cerveza artesanal producida en la zona. Todo esto convierte a Pueblo Escondido en una mezcla singular de aventura, historia y gastronomía en un entorno aislado.

Pueblo escondido
En el corazón de las sierras cordobesas, cerca del límite con San Luis, se encuentra Pueblo Escondido, un antiguo asentamiento minero que evolucionó hasta convertirse en un destino turístico imperdible.

Cómo llegar a Pueblo Escondido

Una de las rutas más utilizadas comienza en Merlo, San Luis, subiendo por el filo serrano hasta alcanzar el sendero que conduce a la aldea. Desde allí, la caminata puede demandar varias horas. También existen excursiones en 4x4 que permiten acortar el trayecto, aunque la caminata sigue siendo la opción preferida por quienes disfrutan del contacto directo con la naturaleza.

