Viajar a Córdoba: el destino maravilloso con un festival imponente

En esta localidad convergen la historia, el patrimonio, la cultura, la tradición, la gastronomía y la naturaleza para disfrutar todo el año.

Por
En Córdoba hay un destino maravilloso con uno de los festivales más importantes del país.

Municipio de Jesús María
  • Jesús María es una localidad cordobesa que se distingue por su gran y variada oferta turística.
  • Se encuentra en el centro-norte de la provincia de Córdoba, a unos 50 km al norte de la capital provincial..
  • La forma más directa de llegar en auto desde Córdoba capital es tomar la Ruta Nacional 9 hacia el norte, recorriendo unos 55–62 km en aproximadamente 50 minutos.
  Es la sede del Festival Nacional de Doma y Folklore, el evento más famoso de la ciudad, música, jineteadas y gastronomía típica, que se celebrará del 8 al 18 de enero 2026.

Córdoba es una provincia que ofrece diversos pueblos con múltiples actividades para realizar. Y sin duda uno de los destinos más elegidos es Jesús María, una ciudad ubicada a 50 kilómetros al norte de la Ciudad de Córdoba y la principal zona urbana del Departamento Colón.




Jesús María es, además, sede del Festival de Doma y Folklore, uno de los eventos más importantes de Argentina. En él se combinan espectáculos de doma y jineteada gaucha con música folclórica y popular, además de gastronomía criolla. Se celebra todos los años en la primera quincena de enero en el Anfiteatro José Hernández.

Jesús María es una ciudad de 35 mil habitantes que contiene en su ADN, 400 años de historia, valiosos museos patrimoniales, un río que la atraviesa, sierras verdes que la envuelven y una fuerza productiva distintiva. Se distingue por sus sus actividades de Turismo Cultural, Religioso e Histórico, Empresarial y de Eventos.

Festival de Doma y Folklore Jesús María

Dónde queda Jesús María

Jesús María se encuentra en el centro-norte de la provincia de Córdoba, a unos 50 km al norte de la capital provincial. Está ubicada en el departamento Colón y forma una única aglomeración urbana con la localidad vecina de Colonia Caroya.

Qué puedo hacer en Jesús María

En Jesús María se puede disfrutar de actividades culturales, históricas, gastronómicas y de naturaleza, con opciones todo el año.

Las actividades principales son:

  • Festival Nacional de Doma y Folklore: el evento más famoso de la ciudad, celebrado cada enero, con música, jineteadas y gastronomía típica, que se celebrará del 8 al 18 de enero 2026.
  • Museo Jesuítico Nacional: parte del Camino de las Estancias Jesuíticas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
  • Museo de la Ciudad y Torre Céspedes: espacios que muestran la historia local y arquitectura colonial.
  • Reserva Natural Parque del Oeste: ideal para caminatas, avistaje de aves y contacto con la naturaleza.
  • Camino Real y Capilla de la Misericordia: recorridos históricos que conectan con el pasado colonial.
  • Costanera del Río Guanusacate: lugar para pasear, hacer picnic y disfrutar del aire libre.
  • Feria de Artesanos y gastronomía regional: degustar vinos de Colonia Caroya, embutidos y comidas típicas.
  • Ciclismo y turismo activo: recorridos en bicicleta por la ciudad y sus alrededores.
  • Escapadas de un día: excursiones hacia Colonia Caroya, Sierras Chicas y estancias jesuíticas cercanas.
  • Gastronomía y vino: degustaciones de vinos locales y platos típicos en restaurantes y bodegas.

Cómo llegar a Jesús María

La forma más directa de llegar en auto desde Córdoba capital a Jesús María es tomar la Ruta Nacional 9 hacia el norte, recorriendo unos 55–62 km en aproximadamente 50 minutos.

Para hacerlo, se debe salir de Córdoba por la Avenida Monseñor Pablo Cabrera o la Circunvalación e incorporarse a la autopista Variante Juárez Celman y seguís por la RN-9 en dirección a Jesús María.

El trayecto es bastante sencillo: la ruta conecta ambas ciudades de manera directa y rápida, atravesando localidades como Juárez Celman y Colonia Caroya. Al llegar a la rotonda de acceso, se toma la primera salida hacia la Avenida San Martín y en pocos minutos se llega al centro de Jesús María.

Este camino es el más utilizado porque combina rapidez y seguridad, además de permitir disfrutar de paisajes serranos y zonas rurales típicas de la provincia de Córdoba.

