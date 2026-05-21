21 de mayo de 2026 Inicio
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Discapacidad: el Gobierno oficializó un aumento en los aranceles de prestaciones básicas a partir de mayo

La actualización alcanza a las prestaciones del Sistema de Atención Integral para Personas con Discapacidad y se calculó en función de la variación de la inflación de abril.

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Discapacidad: el Gobierno oficializó un aumento en los aranceles de prestaciones básicas a partir de mayo

Discapacidad: el Gobierno oficializó un aumento en los aranceles de prestaciones básicas a partir de mayo

El Gobierno oficializó un nuevo aumento en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. La medida quedó establecida mediante la Resolución 517/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial y contempla una actualización del 2,60% para el mes de mayo.

La medida responde a trabajos de renovación del sistema de señalamiento.
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Según establece el artículo 1° de la normativa, el aumento se aplicará sobre los valores vigentes sin distinción por tipo de prestación y fue calculado tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a abril de 2026. La actualización se realiza sobre los valores aprobados previamente mediante la Resolución 41/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

En los fundamentos de la medida, el Gobierno recordó que el Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad fue creado por la Ley 24.901 y que los valores del nomenclador se actualizan periódicamente a partir de propuestas elevadas por el Directorio del sistema.

La nueva suba se suma al aumento aplicado en abril, cuando se había dispuesto un incremento del 3,40% sobre las prestaciones, también calculado en base a la evolución del índice inflacionario.

Por otra parte, la resolución ratificó la continuidad del adicional por zona desfavorable para las provincias patagónicas. En ese sentido, se mantendrá un reconocimiento extra del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones brindadas en esa región, tal como prevé el artículo 7 bis de la Ley 24.901.

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