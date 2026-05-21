Liberaron en la playa al elefante marino que apareció en Ensenada luego de 10 horas de rescate El animal fue revisado para chequear que esté en buenas condiciones y no tenga gripe aviar, y luego se inició el traslado por un operativo coordinado por autoridades ambientales y especialistas en San Clemente del Tuyú. Por Agregar C5N en









El elefante marino fue rescatado y llevado a San Clemente. Redes sociales

Luego de la aparición de un elefante marino en Isla Santiago, en el partido de Ensenada, los especialistas de la Fundación Temaikén realizaron el rescate, lo llevaron a revisación para confirmar que se encuentre en buenas condiciones y lo trasladaron a San Clemente del Tuyú.

El Ministerio de Ambiente bonaerense logró rescatarlo, luego de haber sido hallado en el medio de la calle de manera sorpresiva el miércoles por la tarde. Se presume que pudo haberse desorientado e ingresado por un arroyo o canal.

El animal de gran tamaño fue trasladado hasta San Clemente del Tuyú, donde un guardaparques de la Reserva Natural Rincón de Ajó colaboró durante la madrugada para concretar la liberación, de acuerdo con El Mundo Berisso.

Embed - C5N on Instagram: " Así fue el rescate del elefante marino que apareció en Ensenada Realizaron un operativo, coordinado por autoridades ambientales y especialistas, en el que trasladaron al animal y lo liberaron en San Clemente del Tuyú, para guiarlo y devolverlo sano y salvo a su hábitat." View this post on Instagram Se le hizo la revisión física y nutricional y se confirmó el traslado. El operativo se activó a través de la Red de Rescate de Fauna Marina. La ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, habló del tema: “Cuidar la fauna marina también es proteger los bienes comunes naturales de nuestra Provincia”.

“Ante la aparición de animales silvestres, es fundamental no acercarse, no tocarlos ni mojarlos, y dar aviso a las autoridades correspondientes para que puedan intervenir los equipos especializados”, indicó.