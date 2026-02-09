9 de febrero de 2026 Inicio
Vacaciones en Salta: el pueblo perfecto para jubilados que se encuentra escondido en las montañas

Es un destino tranquilo, con calles empinadas y unas vistas únicas, siendo el lugar perfecto para el descanso y disfrutar de largas caminatas.

  • Iruya es un histórico pueblo salteño ubicado a 2.800 metros de altura entre las montañas.
  • Aunque pertenece a Salta, su único acceso es desde la localidad de Humahuaca, en Jujuy.
  • El destino ofrece actividades de trekking hacia San Isidro y vistas panorámicas desde el mirador Cóndor.
  • Su gastronomía destaca por platos autóctonos como el guiso de quinoa, papines y charqui.

La diversidad de paisajes y culturas que hay en Argentina es muy amplia. En el norte, se esconde un pequeño pueblo con gran valor histórico y una ubicación geográfica excepcional que se consolida como el destino imperdible para quienes desean una experiencia de introspección y asombro en el corazón de la montaña.

Si existe un lugar donde el cielo y la tierra parecen fundirse, ese es Iruya. Enclavado en las Sierras Victoria, a unos 2.700 metros sobre el nivel del mar, este pequeño pueblo salteño se ha convertido en el sueño de todo viajero que busca autenticidad, silencio y paisajes que dejan sin aliento.

Iruya

Este destino mantiene una mística especial con sus pintorescas postales de calles empedradas y casitas de adobe; el camino es famoso por sus curvas, sus precipicios y su belleza escénica. Su paisaje conquista a miles de viajeros al punto de haber sido distinguida entre los 50 pueblos más hermosos del mundo por la prestigiosa revista de viajes Condé Nast Traveler.

Dónde queda Iruya

Iruya está ubicado a 315 kilómetros de la ciudad de Salta, dentro del departamento de Iruya. Si bien forma parte del territorio salteño, el acceso se realiza a través de la provincia de Jujuy.

El pueblo fue declarado Lugar Histórico Nacional en 1995 y su inclusión dentro de la Reserva de las Yungas, reconocida por la UNESCO, refuerza su valor ambiental y cultural. Es una región de difícil acceso, ya que se sitúa sobre una meseta que avanza sobre la quebrada, a casi 2.800 msnm, lo que le da el aspecto de aldea suspendida entre las montañas.

Qué puedo hacer en Iruya

Iruya

El ritmo en Iruya es pausado; el plan principal es contemplar, pero para los amantes del trekking este lugar es un paraíso. El "imperdible" de Iruya es el pueblo montañés San Isidro. Se trata de un paraje ubicado a 8 kilómetros al que solo se llega después de una caminata de 3 horas aproximadamente o en también en vehículos 4x4 cruzando el lecho del río. Es un viaje al pasado absoluto.

Para quienes buscan una caminata más tranquila, ir hasta el mirador Cóndor es la mejor opción. Este lugar ofrece la mejor vista aérea del pueblo y la posibilidad de ver ejemplares de cóndor andino sobrevolando los picos.

Mirador del Cóndor

Otro punto que es una postal icónica del pueblo es la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario y San Roque. Construida en 1753, su cúpula amarilla resalta contra el fondo de las montañas marrones y rojizas. Recorrer los rincones del pueblo y perderse por sus subidas y bajadas empinadas es la mejor forma de conectar con la hospitalidad de los "iruyaños".

Probar la gastronomía del lugar es algo que no puede faltar en tu visita. Los comedores locales ofrecen platos que son puro corazón: guiso de quinoa, empanadas de carne cortada a cuchillo, papines andinos y charqui.

Cómo llegar a Iruya

Para llegar a Iruya se debe acceder desde la localidad jujeña de Humahuaca. Son unos 75 kilómetros que demandan aproximadamente 3 horas de viaje. El viaje es a través de la Ruta Nacional 9 y luego hay que desviarse por la Ruta Provincial 13.

Desde la Terminal de Humahuaca salen colectivos a diario con destino a Iruya. Si vas en auto propio, se recomienda que sea un vehículo alto por las dificultades del terreno durante el trayecto entre las montañas.

