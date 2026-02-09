IR A
IR A

Tom Hiddleston adelantó el papel que podría tener Loki en el próximo proyecto de Marvel

El intérprete británico sorprendió al revelar algunos aspectos poco conocidos del rodaje de Avengers: Doomsday, al tiempo que reafirmó el hermetismo habitual que rodea estas producciones.

Todo indica que Loki seguirá siendo una figura central en el futuro de Marvel Studios

Todo indica que Loki seguirá siendo una figura central en el futuro de Marvel Studios, lo que abre la puerta a nuevas posibilidades argumentales y a la incorporación de sorpresas inesperadas para los fanáticos.

  • Tom Hiddleston confirmó su retorno como Loki en Avengers: Doomsday durante el podcast en vivo Happy Sad Confused, conducido por Josh Horowitz.
  • El actor manifestó su entusiasmo por esta nueva fase dentro del universo Marvel y reflexionó sobre la experiencia de encarnar nuevamente a uno de los personajes más emblemáticos.
  • Hiddleston explicó que la propuesta para volver como Loki le llegó mediante una llamada directa. “Fue Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, y Louis D’Esposito, el productor ejecutivo. Me llamaron. Atendí el teléfono”, compartió.
  • Describió la emoción que sintió al recibir la oferta y aceptarla, destacando su entusiasmo por regresar al largometraje.

Tom Hiddleston confirmó su retorno como Loki en Avengers: Doomsday durante el podcast en vivo Happy Sad Confused, conducido por Josh Horowitz en el 92nd Street Y de Nueva York.

Esto lo tendrá que tener en cuenta Cretton a la hora de adaptar un anime tan querido como es Naruto. Este live action puede ser un éxito, pero si es un desastre, será claramente recordado como tal.
Te puede interesar:

Por qué Marvel podría ayudar a hacer el mejor live action de Naruto y destacarse en la nueva tendencia

El actor manifestó su entusiasmo por esta nueva fase dentro del universo Marvel y reflexionó sobre la experiencia de encarnar nuevamente a uno de los personajes más emblemáticos de su carrera.

Al describir el ambiente de la producción, Hiddleston resaltó la magnitud del elenco y la dinámica en el set. “Fue increíble estar en ese reparto. A veces, al cruzar el estudio, pensaba: ‘Esto es un momento único’. Había escenas filmadas en dos unidades al mismo tiempo, solo por eficiencia. Podías encontrarte con diferentes personas y sentir que vivías algo irrepetible”, relató ante el público.

Qué rol cumpliría Loki en el próximo mundo de Marvel según Tom Hiddleston

El actor evitó dar nombres concretos del elenco y bromeó sobre la confidencialidad habitual de Marvel Studios, haciendo referencia a la cantidad de actores involucrados: “No quiero adelantar nada, pero es un reparto grande. No sé cuántos somos, pero hay unos cuantos”, señaló, manteniendo la reserva sobre los detalles narrativos.

Hiddleston explicó que la propuesta para volver como Loki le llegó mediante una llamada directa. “Fue Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, y Louis D’Esposito, el productor ejecutivo. Me llamaron. Atendí el teléfono”, compartió.

Asimismo, describió la emoción que sintió al recibir la oferta y aceptarla, destacando su entusiasmo por regresar al largometraje. Respecto al futuro de Loki y el desenlace de la serie, en el que aparece sosteniendo todas las líneas temporales sentado en un trono, Hiddleston respondió con humor: “La última vez que lo vimos, seguía sentado”.

Consultado sobre qué sucederá a continuación, insistió: “Habrá que esperar y ver”. Recalcó que no podía revelar ningún aspecto del guion ni el destino de su personaje en la película.

kevin-feige-conocido-ser-presidente-marvel-studios_98

El intérprete británico admitió que, en esta nueva etapa, tuvo la oportunidad de explorar aspectos inéditos del personaje, aunque evitó profundizar en la evolución dramática o posibles giros de la trama. “Sí, hubo cosas nuevas que explorar. Fue realmente emocionante”, respondió sobre los desafíos creativos durante la filmación.

Durante el encuentro, Hiddleston mantuvo un tono distendido y bromista. Cuando la charla derivó en posibles adelantos o primicias sobre el filme, contestó irónicamente: “Robert Downey Jr. interpreta a Doctor Doom. Ahí tienen su exclusiva. Lo escucharon aquí primero”, bromeó entre risas.

Esta intervención, celebrada por la audiencia, reforzó el secreto absoluto que rodea a los próximos proyectos de Marvel y la expectativa que mantiene la producción.

La jornada concluyó con un ambiente relajado y la expectación generada por el regreso de Loki y el inminente estreno de Avengers: Doomsday. La noticia del regreso de Hiddleston provocó reacciones en redes sociales, donde seguidores del universo Marvel expresaron su alegría y anticipación. La presencia del actor en el reparto representa un punto de unión entre diferentes etapas de la franquicia.

Además, su participación refuerza la importancia de los personajes clásicos en las próximas producciones, consolidando la narrativa y manteniendo el interés de la audiencia internacional.

Todo indica que Loki seguirá siendo una figura central en el futuro de Marvel Studios, lo que abre la puerta a nuevas posibilidades argumentales y a la incorporación de sorpresas inesperadas para los fanáticos.

Tom Hiddleston Loki
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El multiverso permite jugar con versiones alternativas sin ataduras. En Vengadores: Doomsday, eso se traduce en rostros familiares en contextos nuevos, con trajes distintos y roles inesperados. No esperes una secuela directa de Fox, porque no lo es. 

Más detalles: cómo estarán los X-Men en el nuevo universo de Marvel con Avengers Doomsday

Marvel Studios sigue preparando el terreno para su próxima gran etapa, conocida por muchos como la “Saga Mutante”, y los rumores sobre nuevos fichajes no paran de surgir.

Nueva sorpresa: quién es el actor de Stranger Things que estaría en la mira de Marvel

Un famoso mundial comentó sobre la posibilidad de volver a aparecer en Marvel.

"Planes para algunos y oportunidades para todos": quién fue el actor que reveló la planificación de Marvel para el futuro

Combinando magia y tecnología avanzada, Latveria opera bajo el mandato absoluto de Doom, siendo frecuentemente escenario de conflictos con los 4 Fantásticos y otros superhéroes de Marvel. 

Teoría de fans: cuál es el universo de Doctor Doom que Marvel podría mostrar en Avengers: Doomsday

En la segunda temporada, el alcalde Wilson Fisk aplasta la ciudad de Nueva York mientras persigue al enemigo público número uno, el justiciero de Hells Kitchen conocido como Daredevil. 
play

Marvel lanzó el tráiler de la segunda temporada de Daredevil Born Again: ¿qué anticipa?

El actor no solo cuestionó sus decisiones como líder, sino que aseguró que el mandatario actúa como si “el derecho internacional no le importara en absoluto” y como si solo respondiera a “su propia moralidad”.

Este famoso actor de Marvel apuntó contra Donald Trump y los rumores sobre su participación en la franquicia se dispararon: ¿qué pasó?

últimas noticias

Según el calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el último día de pago fue el 14 de junio. Para quienes no recibieron el pago, existe un procedimiento para reclamarlo.  

Becas Progresar de ANSES: las 4 cosas que tenés que saber en 2026

Hace 9 minutos
play
Este documental sobre una investigación que tuvo de todo sorprende en Netflix y está en tendencia

Este documental sobre una investigación que tuvo de todo sorprende en Netflix y está en tendencia: cómo se llama

Hace 9 minutos
Todo indica que Loki seguirá siendo una figura central en el futuro de Marvel Studios, lo que abre la puerta a nuevas posibilidades argumentales y a la incorporación de sorpresas inesperadas para los fanáticos.

Tom Hiddleston adelantó el papel que podría tener Loki en el próximo proyecto de Marvel

Hace 10 minutos
Las especulaciones crecieron a partir de una seguidilla de apariciones discretas en distintas ciudades europeas.

Esta famosa modelo estaría en pareja con un histórico corredor de Fórmula 1 y tiene a toda la farándula en vilo: quiénes son

Hace 11 minutos
play
Unfamiliar es un thriller europeo de espionaje que se incorporó al catálogo de Netflix con una propuesta sobria y de marcado tono psicológico. La serie, producida en Alemania, construye su relato en torno a la identidad, la confianza y las consecuencias de una vida ligada al secreto.

De qué se trata Unfamiliar, la serie de espionaje que es tendencia en Netflix con solo 6 episodios

Hace 11 minutos