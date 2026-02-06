A pocos kilómetros de la capital salteña, este destino combina historia colonial, paisajes de yungas y una de las tradiciones gastronómicas más importantes del país.

Ubicado a tan solo 47 kilómetros al sur de la ciudad de Salta , en el corazón del Valle de Lerma , se encuentra Chicoana , un pueblo que parece haberse detenido en el tiempo. Reconocido como uno de los "Lugares Mágicos" de la provincia, este destino cautiva a los viajeros con sus calles tranquilas, sus imponentes casonas de adobe y una identidad gaucha presente en cada rincón.

Chicoana no solo es un refugio de paz rodeado de cerros verdes , sino que ostenta un título que enorgullece a sus habitantes y atrae a paladares de todo el mundo: es la Capital Nacional del Tamal . Visitarlo es emprender un viaje sensorial donde la historia colonial y la cocina ancestral se fusionan en un entorno natural privilegiado.

Chicoana se sitúa en el centro de la provincia de Salta, dentro del departamento homónimo. Geográficamente, el pueblo ocupa el sector occidental del Valle de Lerma y es un punto de enlace fundamental entre la capital provincial y los Valles Calchaquíes.

Su ubicación le otorga un clima privilegiado con veranos lluviosos que mantienen el verde intenso de su vegetación, típica de la selva de montaña o Yungas .

Si hay algo que define a Chicoana es su gastronomía . El pueblo celebra cada año en julio el Festival Nacional del Tamal , un evento que reúne a las mejores cocineras de la región. El secreto de este plato milenario reside en la calidad del maíz, la carne cortada a cuchillo y el punto exacto de la chala que lo envuelve.

chicoana Visit Salta

En ese mes también se celebra la Fiesta Nacional del Tabaco. En febrero, también se realizan peñas y celebraciones especiales en el marco del Carnaval. A diferencia de los corsos modernos, predominan las "carpas" tradicionales y se realiza el Encuentro y Ronda de Bandoneones y Copleros.

Además de los tamales, se pueden disfrutar las clásicas empanadas salteñas cocidas en horno de barro, con el sabor auténtico del norte. Cabe destacar que el pueblo es un importante centro tabacalero, por lo tanto se pueden observar las tradicionales estufas y plantaciones que marcan el paisaje rural.

Para los amantes de la naturaleza, Chicoana funciona como la puerta de entrada a la espectacular Quebrada de Escoipe, un camino que serpentea entre montañas de colores rojizos y vegetación selvática. Es la antesala para iniciar el ascenso zigzagueante de la Cuesta del Obispo que lleva desde los 1.200 msnm hasta los 3.348 msnm en la Piedra del Molino, desde donde se tiene la vista más imponente de todo el valle.

Chicoana_Cuesta_del_Obispo_MinTurSla_1_Banner

Los puntos emblemáticos en la ciudad son la Plaza Martín Miguel de Güemes y la Iglesia San Pablo, que se encuentran en el sitio declarado Lugar Histórico Nacional por su importancia como escenario en los hechos que se gestaron en el periodo de la Independencia nacional.

Cómo llegar a Chicoana

Para visitar este pintoresco pueblo desde Salta Capital, se debe tomar la Ruta Nacional 68 y luego empalmar con la Ruta Provincial 33. El trayecto es de aproximadamente una hora y ofrece vistas inmejorables de los campos productivos del Valle de Lerma.

Para los turistas que parten desde Buenos Aires, la opción más eficiente es volar al Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes (SLA) en Salta. Se trata de un vuelo directo que dura aproximadamente 2 horas y 15 minutos.

Una vez en Salta, se puede alquilar un auto o tomar un transfer. Chicoana está a solo 45 kilómetros, un trayecto de menos de una hora que evita tener que entrar al centro de la ciudad de Salta.