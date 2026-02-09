Turismo en Argentina: es un pequeño pueblo, casi nadie lo conoce, pero es hermoso Esta pequeña localidad del partido de Lincoln conserva el espíritu tradicional de los pueblos del campo. Por + Seguir en







El Triunfo se encuentra a 353 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires en el partido de Lincoln, con apenas 1.500 habitantes.





Fundado en 1907 cuando Manuel Antas García inauguró el almacén de ramos generales Sol de Mayo, su desarrollo estuvo ligado al ferrocarril cuyos empleados fueron los primeros habitantes.





El pueblo ofrece tranquilidad, espacios verdes con plaza central, un río cercano para pesca y cabalgatas, edificios históricos como la estación de tren convertida en biblioteca y museo, y bodegones con gastronomía local.





Ideal para recorrer a pie o en bicicleta en un ambiente donde los vecinos se conocen y las puertas quedan abiertas. Dentro de la Argentina existen sitios históricos para que los fanáticos de los pueblos antiguos visiten cada vez que hay un fin de semana largo o vacaciones. Muy cerca del caos y el ruido de la Ciudad de Buenos Aires existe un pueblo tranquilo, pequeño y silencioso, ideal para quienes buscan una escapada de fin de semana que permita desconectar de la rutina diaria y disfrutar del descanso en medio de un hermoso paisaje rural.

Este increíble destino que muchos argentinos desconocen se encuentra a cuatro horas de la ciudad ofreciendo todo lo necesario para distender de la rutina habitual. Se trata de El Triunfo, una pequeña localidad de apenas 1.500 habitantes en el partido de Lincoln que mantiene el espíritu típico de los pueblos del interior.

La tranquilidad del campo hace que sea el destino perfecto para disfrutar de caminatas, cabalgatas, un rico asado, pescar en el río o simplemente admirar el paisaje tomando unos mates. Dentro del casco urbano hay varios edificios históricos como la estación de tren donde actualmente funciona la biblioteca popular y un museo, una antigua casa de ramos generales y un viejo hotel, además de varios bodegones y restaurantes para disfrutar de la gastronomía local.

El Triunfo se encuentra ubicado en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, específicamente en el partido de Lincoln. Esta pequeña localidad está situada unos 25 kilómetros al sur de la ciudad cabecera. Su principal acceso es sobre la ruta provincial 50 entre Lincoln y Quiroga, posicionándose como uno de los pueblos más pequeños de la zona con apenas 1.500 a 1.600 habitantes.

Qué puedo hacer en El Triunfo Las actividades y atractivos disponibles en este pueblo bonaerense son variados: Recorrer el pueblo a pie o en bicicleta aprovechando su escala pequeña y tranquila que permite conocerlo completamente sin prisa.

Disfrutar de la gran plaza central y varios espacios verdes ideales para tomar mate, hacer picnic o simplemente relajarse.

Pescar en el río cercano que ofrece tardes de esparcimiento junto al agua.

Realizar cabalgatas por los alrededores disfrutando del paisaje rural característico de la zona.

Visitar la estación de tren histórica donde actualmente funciona la biblioteca popular y un museo que rescata la memoria ferroviaria.

Conocer la antigua casa de ramos generales que formó parte de la fundación del pueblo en 1907.

Explorar el viejo hotel que conserva la arquitectura y el espíritu de los primeros años del poblado.

Recorrer varios edificios históricos dentro del casco urbano que testimonian el desarrollo ligado al ferrocarril.

Degustar la gastronomía local en varios bodegones y restaurantes que ofrecen platos tradicionales del interior bonaerense. El pueblo El Triunfo, el lugar indicado para realizar cabalgatas y disfrutar la naturaleza El pueblo indicado para hacer una escapada de la Ciudad de Buenos Aires este fin de semana Municipalidad de Lincoln Cómo llegar a El Triunfo Para acceder a El Triunfo en auto desde la Ciudad de Buenos Aires, la vía más directa es tomar la Autopista Acceso Oeste hasta Luján y luego continuar por la Autopista Luján-Junín. En la rotonda de Junín hay que girar a la izquierda para tomar la Ruta Nacional 188 hasta Lincoln, donde nuevamente hay que girar a la izquierda y seguir por la Ruta Provincial 50 unos 25 a 30 kilómetros. El acceso a El Triunfo se encuentra a mano derecha sobre esta ruta provincial que conecta Lincoln con Quiroga. Dependiendo del tráfico, el trayecto total desde la capital son entre cuatro y cinco horas de viaje.