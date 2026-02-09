Este es el paseo en micro que podés hacer en Buenos Aires para recorrer la ciudad de una forma diferente Ya sea para una escapada urbana, vacaciones en la ciudad o simplemente para cambiar la mirada sobre la urbe porteña, este recorrido se posiciona como una propuesta diferente para conocerla de punta a punta. Por + Seguir en







Es una alternativa práctica para quienes visitan la ciudad por primera vez y desean tener un panorama general antes de explorar en profundidad.

Buenos Aires ofrece un paseo turístico en micro que permite recorrer la ciudad de forma cómoda y diferente.

El servicio conecta los principales puntos históricos, culturales y arquitectónicos.

Es ideal tanto para turistas como para quienes viven en la ciudad y quieren redescubrirla.

El recorrido incluye paradas estratégicas para bajar, sacar fotos y volver a subir. Recorrer Buenos Aires arriba de un micro es una de las maneras más cómodas para explorar la ciudad de una forma diferente. Con paradas estratégicas, esta experiencia se convirtió en un clásico: este es el paseo que podes hacer y descubrirla con otros ojos.

El circuito funciona bajo la modalidad hop on – hop off, lo que significa que podés subir y bajar del micro durante el día en cualquiera de sus paradas habilitadas. Esto permite armar un recorrido personalizado, detenerse en los barrios que más te interesen y continuar el trayecto cuando quieras.

¿Por qué elegir este paseo?: porque combina comodidad, información y paisajes urbanos en un solo recorrido. Es una forma accesible de conectar con la identidad porteña, entender cómo conviven lo histórico y lo moderno, y descubrir rincones que quizás pasan desapercibidos en la rutina diaria.

Buenos Aires Como es el paseo turístico para hacer en autobús y recorrer Buenos Aires de una forma única La Boca y Caminito

San Telmo y su casco histórico

Plaza de Mayo y Casa Rosada

Puerto Madero

Recoleta y su cementerio histórico

Palermo y sus parques Desde la parte superior del micro —generalmente descubierta— se obtienen vistas panorámicas ideales para sacar fotos y apreciar la arquitectura porteña desde otra perspectiva. Aunque muchos lo asocian exclusivamente al turismo internacional, cada vez más personas que viven en Buenos Aires eligen esta opción como plan de fin de semana o durante las vacaciones de verano e invierno.

La experiencia permite:

Conocer datos históricos y culturales a través de audioguías en distintos idiomas.

Optimizar tiempos si se quiere recorrer varios barrios en un solo día.

Evitar el estrés de manejar o buscar estacionamiento.