Está cerca de Buenos Aires y es un parque termal que tiene descuentos para jubilados

Una propuesta con piletas climatizadas, servicios integrales y valores diferenciales aparece como alternativa de descanso sin trayectos extensos.

Un parque termal cercano a Buenos Aires con descuentos para jubilados.

Un parque termal cercano a Buenos Aires con descuentos para jubilados.

  • Un complejo acuático de gran escala se consolidó como opción elegida por personas mayores que priorizan descanso y comodidad.

  • La propuesta combina piletas recreativas y de aguas calientes con servicios complementarios y área comercial.

  • Existen tarifas diferenciadas según edad, residencia y modalidad de visita, con beneficios especiales.

  • El predio se ubica sobre un corredor turístico clave y cuenta con opciones de alojamiento y entretenimiento.

Pensar una escapada corta cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires remite al Parque Termal Dolores, un complejo de aguas termales ubicado sobre la traza que conecta el área metropolitana con la costa atlántica. La propuesta se destaca por su cercanía y por ofrecer descuentos especiales para jubilados, lo que lo posiciona como una alternativa accesible para el descanso.

El predio combina piletas de recreación con sectores de aguas termales, algunas de ellas cubiertas para mantener un microclima estable. Estas características favorecen una experiencia orientada al bienestar físico, razón por la cual el parque es elegido especialmente por adultos mayores, aunque permanece abierto a visitantes de todas las edades.

Además del uso de las piletas, el complejo cuenta con una infraestructura amplia que permite permanecer durante toda la jornada. Servicios básicos, área comercial y un esquema de tarifas diferenciadas según edad, residencia y modalidad de visita completan una propuesta integral dentro de la provincia de Buenos Aires, sin necesidad de traslados prolongados.

Dónde queda Parque Termal Dolores

El Parque Termal Dolores está ubicado en la ciudad de Dolores, en la provincia de Buenos Aires, a pocos kilómetros de la Ruta 2, el principal camino que une la Ciudad de Buenos Aires con Mar del Plata. La ciudad se encuentra a unos 220 kilómetros de la capital, lo que permite llegar en un viaje directo por autopista.

El complejo se desarrolla sobre un predio de 44 hectáreas, en un sector que anteriormente era una laguna y que fue reconvertido en un espacio destinado al descanso y al turismo termal. Gracias a su cercanía con la Ruta 2 y a su emplazamiento dentro del ejido urbano de Dolores, se transformó en un destino elegido para escapadas de uno o dos días, especialmente por personas mayores que buscan comodidad y fácil acceso.

El complejo ocupa 44 hectáreas y combina piletas recreativas con sectores de aguas termales.

El complejo ocupa 44 hectáreas y combina piletas recreativas con sectores de aguas termales.

Qué puedo hacer en Parque Termal Dolores

El Parque Termal Dolores funciona de jueves a martes durante el verano 2026, con horario general de 10 a 19, mientras que la boletería permanece habilitada entre las 9 y las 16:30. La actividad principal del complejo se concentra en sus piletas, que se dividen entre sectores recreativos y espacios de aguas termales, pensados para el relax y el bienestar físico.

Dentro del predio hay piletas al aire libre y otras cubiertas con cúpulas vidriadas, que permiten mantener un microclima estable durante toda la jornada. Además, el parque dispone de baños, vestuarios y estacionamiento, junto a un centro comercial con 45 locales, donde se pueden encontrar propuestas gastronómicas y servicios complementarios que amplían la experiencia.

La oferta se completa con espacios destinados al entretenimiento y al descanso prolongado. El complejo cuenta con gimnasio, terrazas, rooftop bar, salón de juegos y un parque con atracciones. En el mismo predio funciona un hotel con 60 habitaciones, que ofrece desayuno, servicio a la habitación, sauna seco, sala de masajes, salón de eventos, estacionamiento y conexión WiFi, lo que permite extender la estadía sin necesidad de traslados.

Cómo llegar a Parque Termal Dolores

Desde la Ciudad de Buenos Aires, la forma más directa de llegar al Parque Termal Dolores es en auto particular. El recorrido se realiza por la Autovía 2 en dirección a Mar del Plata hasta la ciudad de Dolores, ubicada a unos 220 kilómetros. El tiempo estimado de viaje es de aproximadamente dos horas y media, y el complejo se encuentra a pocos minutos del centro urbano, con accesos señalizados.

También es posible arribar mediante transporte público. Desde la Terminal de Ómnibus de Retiro parten colectivos de larga distancia con destino a la ciudad de Dolores. Una vez en la terminal local, el parque se encuentra a corta distancia, por lo que el traslado final puede completarse en taxi o remis.

Las tarifas contemplan descuentos y promociones especiales según edad y modalidad de visita.

Las tarifas contemplan descuentos y promociones especiales según edad y modalidad de visita.

Además, existen servicios privados y excursiones organizadas que ofrecen traslados directos desde Buenos Aires hasta el complejo termal, especialmente durante fines de semana y temporada alta. Estas opciones suelen incluir el viaje ida y vuelta y, en algunos casos, la entrada al parque, lo que facilita la visita para quienes prefieren no manejar.

