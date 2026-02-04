4 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: estos son las mejores 3 playas, según la IA

En plena temporada de verano, los destinos costeros ideales para estar al sol y visitar el mar, recomendados por la inteligencia artificial.

Por
  • La costa argentina rara vez decepciona: opciones de entretenimiento nocturno, combinadas con playa y arena.
  • Los destinos más elegidos son los que tienen más éxito, no de casualidad: engloban opciones para todos sus públicos.

  • Las playas más recomendables, según la IA, acatan una serie de requisitos: accesibilidad, multiplicidad de atracciones y posicionamiento en cuanto a servicios.

  • Una comparación entre las ciudades balnearias más destacadas para elegir con la información completa.

Todos los veranos la Costa Atlántica argentina vuelve a posicionarse como uno de los destinos más elegidos del país. Con propuestas que van desde mucha vida urbana hasta playas más alejadas y rodeadas de naturaleza, los balnearios argentinos tienen alternativas para todos los gustos.

Toda la información sobre este punto de Turismo del cual muchos desconocen
Te puede interesar:

Cómo se puede visitar el mirador del obelisco en Buenos Aires durante 2026

En este contexto, la inteligencia artificial eligió las mejores opciones para veranear en Argentina en 2026. La IA puntuó las mejores playas y tuvo en cuenta el entorno natural, los servicios, la accesibilidad y experiencia turística total.

Los espacios a continuación son ideales para descansar y combinan tradición y algo de sorpresa, con opciones diversas para veraneantes exigentes.

Mar del Plata: el clásico que nunca falla

costa atlantica 2026
mar del plata 2026

mar del plata 2026

Mar del Plata encabeza la lista por su capacidad para ofrecer una experiencia completa. Playas icónicas como la Bristol, la Varese o Playa Grande conviven con una ciudad que no descansa: tiene gastronomía variada, espectáculos, comercio y una infraestructura preparada para recibir turismo masivo.

Es el destino ideal para quienes buscan mar y día de playa durante la jornada diurna y opciones de entretenimiento para pasar la noche. La IA, además, valoró especialmente su conectividad, la amplitud de servicios y la posibilidad de adaptar la estadía a distintos presupuestos.

Pinamar: playas con dunas y pinos

costa atlantica 2026 2
pinamar 2026

pinamar 2026

Pinamar aparece como la opción perfecta entre naturaleza y confort. Sus playas amplias, rodeadas por dunas y bosques de pinos, ofrecen un clima más ordenado que Mar del Plata. Este es un destino elegido por quienes priorizan la vida al aire libre pero tampoco quieren resignar buenos restaurantes ni servicios de calidad, a la hora de pasear por el centro y acceder a comercios. Para la inteligencia artificial, Pinamar se destaca por su equilibrio: menos ruido urbano que Mar del Plata, pero más infraestructura que destinos puramente naturales.

Las Grutas: una sorpresa en el Atlántico sur

costa atlantica 2026 3
las grutas 2026

las grutas 2026

Ubicada en Río Negro, Las Grutas es un destino menos tradicional pero igual de completo. Sus aguas, notablemente más cálidas que el promedio del Atlántico, se comparten con las formaciones rocosas, que generan cuevas. Esto convierte las rocas en una playa distinta a todas las demás.

Más protegida del viento y con un paisaje singular, Las Grutas es ideal para quienes buscan algo nuevo y menos convencional. La IA resaltó su atractivo natural y su creciente desarrollo turístico, que, como todavía está en ciernes, aún conserva un perfil más tranquilo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un destino ideal para quienes buscan relajación, entretenimiento familiar y eventos festivos durante todo el año.

Turismo en Argentina: el sitio perfecto que celebra la fiesta regional de la cerveza artesanal

Esta villa turística, ubicada a tan solo 30 minutos de la ciudad de Córdoba, es uno de los destinos más relevantes tanto en la provincia como en todo el país.

Vacaciones en Córdoba 2026: el mejor destino para quienes quieren disfrutar de la noche

Su legado se percibe en cada recorrido y explica por qué la localidad atrae a quienes buscan historia, calma y paisajes cerca de la costa.

Así es Conchillas, el pueblo uruguayo que está en Colonia, no es tan conocido y parece un tesoro histórico

Un destino que combina cultura, historia y gastronomía de nivel. 

La escapada de Buenos Aires para ir a un sitio parecido a Italia para carnavales

El carnaval de Gualeguaychú es una de las mayores atracciones turísticas.

Feriado de Carnaval 2026: cuánto falta para el fin de semana extra largo de febrero

Turismo de río, termas y naturaleza en el litoral entrerriano.

¿Adiós a la Costa Atlántica? Este destino ofrece diversión, relax y agua para refrescarse en el verano 2026

Rating Cero

El pasacalles que Luciano Castro pagó para Griselda Siciliani.
play

Cuánto pagó Luciano Castro por el pasacalles para Griselda Siciliani y quién lo diseñó

La diva mantuvo diálogo con el presidente Milei tras su entrevista a Fátima Florez.

Milei llamó a Moria Casán después de la entrevista a Fátima Florez: ¿qué le dijo?

Luciano Castro, Leticia Siciliani y Griselda Siciliani.

Leticia Siciliani aseguró que, tras la separación Luciano Castro, Griselda "está bárbara"

Estrenada en 2005, la serie logró consolidarse rápidamente como un éxito internacional.

Qué fue de la vida de los actores de Prision Break: pasaron 20 años de su estreno

Finalmente, la pareja decidió ponerle fin a su vínculo

Griselda Siciliani y Luciano Castro confirmaron su separación a un mes de la polémica: qué pasó

Netflix incorporó a su catálogo una producción argentina que está llamando la atención de los suscriptores que buscan thrillers psicológicos. La plataforma ofrece La ira de Dios, dirigida por Sebastián Schindel y protagonizada por Diego Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga.
play

Esta película de Diego Peretti se convirtió en un clásico de Netflix y es furor entre los usuarios: cuál es

últimas noticias

El colectivero abandonó el volante y se trenzó a golpes con un pasajero.

Video: echaron a un colectivero que soltó el volante y pasó en rojo para pelearse con un pasajero

Hace 29 minutos
play
El pasacalles que Luciano Castro pagó para Griselda Siciliani.

Cuánto pagó Luciano Castro por el pasacalles para Griselda Siciliani y quién lo diseñó

Hace 47 minutos
La diva mantuvo diálogo con el presidente Milei tras su entrevista a Fátima Florez.

Milei llamó a Moria Casán después de la entrevista a Fátima Florez: ¿qué le dijo?

Hace 55 minutos
play

Tensión en el Congreso: la Policía reprime a jubilados en la vereda y detiene manifestantes

Hace 1 hora
La principal heredera es  la mujer que acompañó a Epstein en su etapa final.

Difundieron la lista de herederos de Jeffrey Epstein: quién fue la principal beneficiaria de los u$s600 millones

Hace 1 hora