Turismo en la Costa Atlántica: las mejores 3 churrerías para probar en el verano 2026 Estos locales tienen años de experiencia y tradición, y se consolidaron como verdaderos clásicos de la costa argentina. Hay opciones dulces, saladas y rellenas para todos los gustos.







Estos churros son los más ricos de la Costa Atlántica. Churros El Topo

Los churros son una comida tradicional e infaltable en la Costa Atlántica.

En Mar del Plata, Manolo tiene años de experiencia y una receta que no falla.

En Villa Gesell y otras localidades, El Topo sorprende con sabores originales y rellenos salados.

En San Bernardo, La Churrería sirve mini churros crocantes y deliciosos. Si pensás en la Costa Atlántica, seguramente se te vengan imágenes muy concretas a la mente: mar, playa, mate, amigos, familia, rabas y, por supuesto, churros. Aunque pueden disfrutarse todo el año y en cualquier lugar del país, los de la costa tienen sin duda un sabor y una mística muy especiales.

Y no son solo los que ofrecen los vendedores ambulantes en la playa, sino también los locales en el centro de cada ciudad donde hay mesas para sentarse, pedir un café o un chocolate caliente y hacer un desayuno o merienda completa. Incluso, muchos se expandieron y tienen sucursales en la Ciudad de Buenos Aires.

Ya sea que prefieras el churro simple, el clásico relleno con dulce de leche o las innovadoras versiones saladas, estas tres churrerías tienen años de experiencia en la Costa Atlántica y las tenés que probar en el verano 2026.

1. Manolo Churros Manolo - Mar del Plata Instagram @churrosmanolo_mardel Son los churros por excelencia de Mar del Plata. Surgió como una empresa familiar hace más de 80 años y hoy tienen cinco locales repartidos por la ciudad. La clave del éxito es la receta de churros que trajeron desde España: los sirven simples (con y sin azúcar) o rellenos con dulce de leche, chocolate o crema pastelera.

2. El Topo Churros El Topo Churros El Topo Es una de las marcas con más presencia en la Costa Atlántica: tiene sucursales en Pinamar, Villa Gesell, Necochea y Mar del Plata. Los churros se pueden pedir simples, pero también con una enorme variedad de rellenos, desde el clásico dulce de leche hasta membrillo, maracuyá y roquefort.

3. La Churrería de San Bernardo La Churrería - San Bernardo Instagram @lachurreriasanbernardo Ubicada en el corazón de la ciudad (este año abrió una segunda sucursal), es una visita obligada para turistas y locales por igual. Venden churros simples, rellenos y bañados en chocolate, además de "mini churros" perfectos para comer de un bocado. Se destacan por su masa ligera y crocante.