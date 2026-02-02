2 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Estas son las 3 actividades ideales para hacer en Buenos Aires si pasas el verano de febrero en la ciudad

La ciudad de la furia despliega opciones ideales para pasar febrero en la ciudad y aprovechar el verano con planes simples y accesibles.

Por
Febrero en Buenos Aires puede disfrutarse sin salir de la ciudad

Febrero en Buenos Aires puede disfrutarse sin salir de la ciudad

  • Propuestas al aire libre para disfrutar el verano sin salir de la ciudad
  • Opciones culturales y recreativas ideales para quienes se quedan en febrero
  • Actividades accesibles para cortar con la rutina y aprovechar el buen clima
  • Planes urbanos pensados para relajarse, recorrer y refrescarse

Febrero en Buenos Aires puede disfrutarse sin salir de la ciudad: desde propuestas culturales hasta planes al aire libre, estas actividades permiten aprovechar el verano porteño con menos gente y más opciones. Estas son las 3 actividades ideales para hacer

Las fiestas en la playa son un clásico del verano en la Costa Atlántica. 
Te puede interesar:

Vacaciones en la Costa Atlántica: 3 destinos perfectos para los amantes de los boliches

El segundo mes anual suele ser uno de los meses más tranquilos en la urbe de la furia: menos tránsito, menos ruido y una agenda cultural que se adapta al ritmo del verano. Para quienes se quedan en la ciudad, hay planes ideales que combinan descanso, entretenimiento y experiencias distintas sin necesidad de viajar.

El verano porteño no es sinónimo de aburrimiento. Con una ciudad más tranquila y una agenda adaptada al verano, quedarse también puede ser una oportunidad para vivirla de otra manera.

Turismo en Buenos Aires

Qué actividades son ideales para hacer en Buenos Aires durante febrero 2026

1. Disfrutar de parques, reservas y espacios verdes urbanos

Con temperaturas altas, los espacios verdes se convierten en aliados clave. Lugares como el Ecoparque, la Reserva Ecológica Costanera Sur, el Parque Centenario o el Parque Saavedra permiten pasar la tarde al aire libre, hacer caminatas suaves, leer bajo la sombra o compartir un picnic al atardecer. Además, muchos parques ofrecen actividades gratuitas durante febrero, como ferias, clases abiertas y espectáculos culturales.

2. Aprovechar la agenda cultural de verano

Teatros, centros culturales y museos adaptan su programación al público que permanece en la ciudad. En febrero es común encontrar ciclos de cine al aire libre, exposiciones temporales, conciertos íntimos y propuestas gratuitas o a bajo costo. Espacios como el Centro Cultural Recoleta, el Konex o los museos nacionales mantienen actividades especiales pensadas para el verano porteño.

3. Redescubrir barrios y propuestas gastronómicas

Con menos movimiento turístico, febrero es un buen momento para recorrer barrios con calma. Caminatas por San Telmo, Chacarita, Colegiales o La Boca permiten descubrir cafés, ferias barriales y restaurantes que suelen estar más relajados que en otros meses.

Muchos locales ofrecen menús especiales de verano, terrazas abiertas y propuestas nocturnas que se disfrutan mejor sin el ritmo acelerado del resto del año.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta iglesia está llena de historia y es un destino ideal de CABA.

Así es la Iglesia de San Ignacio de Loyola, el edificio más antiguo de Buenos Aires que vio nacer a la UBA

Más allá de los festejos más conocidos, el Carnaval adopta formas distintas según la región.

Turismo en Argentina: las mejores ciudades para festejar los carnavales en 2026

Este destino uruguayo se destaca para visitar en 2026.

Así es Cabo Polonio, el pueblo uruguayo que tiene pocos habitantes y es ideal para visitar en 2026

Copetonas es una localidad rural del sudeste bonaerense con fuerte identidad natural.

Tiene solo 1.000 habitantes y es una escapada cerca de Buenos Aires para ir al río y a la playa

Lugares destacados para salir a comer en Córdoba capital. 

Vacaciones en Córdoba 2026: 3 restaurantes donde se come muy bien

Mar de Cobo conserva un ritmo tranquilo incluso en temporada alta.

Tiene 3.000 habitantes y es un pueblito en la Costa Atlántica ideal para descansar en el verano 2026

Rating Cero

China Suárez.
play

La China Suárez: "No podría perdonar una infidelidad, no volvería a confiar"

Esta precuela de una saga distópica que se hizo famosa llegó a Netflix y ya es tendencia.
play

Esta precuela de una saga de futuro distópico que se hizo famosa llegó a Netflix y es tendencia: cómo se llama

El casamiento se había celebrado en abril de 2011 en Beverly Hills, en una ceremonia íntima rodeada de allegados.

El actor Rob Schneider se divorció después de 15 años: ¿qué fue lo que pasó?

El 12 de septiembre de 2025 se estrenó ‘El cautivo’, la segunda película española más vista del año pasado en cines después de ‘Padre no hay más que uno 5′. Es obra de Alejandro Amenábar (’Abre los ojos’, ‘Los otros’, ‘Mar adentro’) y trata sobre el cautiverio de Miguel de Cervantes Saavedra.
play

El cautivo es la famosa película española que llegó a Netflix y ya está en tendencias: ¿de qué se trata?

Su guitarra aportó una impronta particular al sonido que compartía con Alejandro Sergi y Juliana Gattas.

Qué fue de la vida de Lolo, el ex guitarrista de Miranda: pocos lo saben

Griselda Siciliani y Luciano Castro.

La lapidaria frase con la que Griselda Siciliani confirmó que se separó de Luciano Castro

últimas noticias

play
China Suárez.

La China Suárez: "No podría perdonar una infidelidad, no volvería a confiar"

Hace 39 minutos
Crece la polémica por el sable corvo de José de San Martín.

Polémica por el sable corvo de José de San Martín: piden que permanezca en el Museo Histórico Nacional

Hace 1 hora
Pedro Lines.

Quién es Pedro Lines, el nuevo director del INDEC que asume tras la renuncia de Marco Lavagna

Hace 1 hora
La Fontana di Trevi recibe 10 millones de visitantes al año.

Turismo: desde ahora habrá que pagar para visitar la Fontana di Trevi en Roma

Hace 1 hora
play
Esta precuela de una saga distópica que se hizo famosa llegó a Netflix y ya es tendencia.

Esta precuela de una saga de futuro distópico que se hizo famosa llegó a Netflix y es tendencia: cómo se llama

Hace 1 hora