Vacaciones en Córdoba 2026: 3 restaurantes donde se come muy bien

La gastronomía cordobesa actual logra un equilibrio perfecto entre los productos regionales típicos y las técnicas internacionales aplicadas por una nueva generación de chefs locales.

Lugares destacados para salir a comer en Córdoba capital. 

Lugares destacados para salir a comer en Córdoba capital. 

  • Córdoba es un destino recomendado por su renovada oferta cultural y gastronómica.
  • El Papagayo es un restaurante exclusivo ubicado en el pasillo más angosto de la ciudad.
  • Los Infernales se destaca en el barrio de Güemes por sus sabores criollos y ambiente folclórico.
  • Standard 69 ofrece un concepto cosmopolita de platos pequeños para compartir y coctelería de autor.

Córdoba es un destino muy elegido por quienes buscan vacacionar fuera de la Costa Atlántica. No solo se posiciona como una gran alternativa por sus sierras y ríos sino también por sus propuestas de turismo y gastronomía.

Con la inauguración de nuevos corredores gastronómicos y la puesta en valor de barrios históricos como Güemes y General Paz, "La Docta" se presenta hoy como un destino indispensable para los viajeros que buscan experiencias sensoriales completas. A continuación, seleccionamos tres paradas obligatorias para entender las nuevas tendencias foodies de la capital cordobesa.

El Papagayo

el papagayo
La humita forma parte de su menú de degustación.

La humita forma parte de su menú de degustación.

Es imposible hablar de la alta cocina en Córdoba sin mencionar a El Papagayo. Ubicado en el pasillo más angosto de la ciudad (apenas 2,40 metros de ancho), este restaurante diseñado por el arquitecto y chef Javier Rodríguez es una obra de arte arquitectónica y culinaria.

El lugar no tiene una carta fija, sino un menú degustación que cambia según la cosecha de la temporada, garantizando frescura absoluta y sorpresa en cada paso. Se trata de uno de los lugares más exclusivos de la Ciudad y es perfecto para quienes buscan una velada de nivel para sorprender a alguien o dejarse sorprender por la combinación de técnicas y sabores.

Los Infernales de Güemes

Si lo que buscás es el espíritu bohemio y auténtico de la ciudad, Los Infernales de Güemes es la parada ideal. Ubicado a pocos metros del Río Cañada, en Belgrano 361, este restaurante rinde homenaje a la cocina criolla pero con un giro moderno.

LOS INFERNALES

Quienes buscan platos típicos del norte argentino no pueden dejar de conocer este restaurante. Sus cazuelas (de locro, de humita, con chorizo) y empanadas son la estrella del menú. Además, podés acompañar los platos con su selección de vinos de altura y su amplia variedad de cervezas artesanales locales

Este lugar se convirtió en el punto de reunión de turistas y locales que buscan sabores intensos en un ambiente cargado de folklore, con shows y presentaciones musicales, siendo un escenario ideal para una salida durante las noches de verano.

Standard 69

Standard 69

Standard 69 se presenta como la opción más dinámica y cosmopolita para el viajero. Situado en el polo gastronómico de Villa Warcalde y con su clásica sede en Barrio Güemes, este restaurante propone un concepto de "platos pequeños" diseñados para compartir, permitiendo recorrer un mapa de sabores globales en una sola cena.

Desde sus croquetas de jamón crudo hasta sus arepas o su tataki de pez bonito, cada plato es una explosión de sabor que conquista hasta los paladares más exigentes. Su estética industrial y su barra de coctelería de autor lo convierten en el lugar más vibrante para arrancar la noche cordobesa.

