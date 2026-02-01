Vacaciones en Córdoba 2026: este es el pueblito perfecto para los jubilados

Para este verano 2026, La Cumbrecita se consolida como uno de los destinos más singulares de la provincia de Córdoba, especialmente valorado por quienes buscan descanso, naturaleza y un ritmo de vida pausado . Ubicado en el Valle de Calamuchita , a unos 120 kilómetros de la ciudad de Córdoba, este pueblo de estilo alpino es el único peatonal del país, rodeado de sierras, bosques de coníferas y arroyos de aguas cristalinas , lo que le otorga una atmósfera serena y ordenada.

Entre sus principales atractivos se destacan los senderos naturales de baja y media dificultad, las caminatas junto al río del Medio, la Cascada Grande, el Bosque de Abedules y los miradores naturales que permiten disfrutar del paisaje sin grandes exigencias físicas. La propuesta turística se completa con una cuidada oferta gastronómica , casas de té, restaurantes y alojamientos de estilo boutique , además de espacios pensados para el descanso y el bienestar, como spas y centros de relajación.

La Cumbrecita es especialmente elegida por personas mayores y jubilados debido a su entorno tranquilo, su organización peatonal —que reduce el tránsito vehicular y el ruido— y su ritmo de actividades relajado, ideal para descansar sin aglomeraciones. A esto se suma su fácil acceso desde Córdoba capital por la Ruta Provincial 5 hasta Villa General Belgrano y luego por caminos serranos bien señalizados, lo que la convierte en un destino cómodo, seguro y agradable para vacacionar con tiempo, calma y contacto pleno con la naturaleza.

La Cumbrecita se encuentra en el Valle de Calamuchita , específicamente al pie de las Sierras Grandes de la Provincia de Córdoba. Está ubicada a una altitud de aproximadamente 1.450 metros sobre el nivel del mar, lo que la convierte en el asentamiento urbano más alto de la provincia .

Para las personas mayores, La Cumbrecita ofrece una experiencia relajada centrada en el disfrute del paisaje alpino y caminatas de baja dificultad por su casco histórico , donde se puede visitar la emblemática Capilla ecuménica, el Reloj de Sol y la fuente de agua , todo conectado por calles adoquinadas ideales para paseos tranquilos.

Una de las opciones más recomendadas es disfrutar de la gastronomía centroeuropea en casas de té como Liesbeth o restaurantes típicos, que permiten contemplar el bosque sin esfuerzo físico.

Para el contacto con la naturaleza, el sendero hacia La Olla es relativamente corto y accesible, mientras que el transporte interno (pequeños vehículos eléctricos) facilita el traslado desde el estacionamiento para evitar las pendientes más pronunciadas.

Además, la observación de aves y las ferias de artesanías locales ofrecen un ritmo pausado y seguro para disfrutar del primer pueblo peatonal de Argentina.

Cómo llegar a La Cumbrecita

Para quienes planean una escapada hacia las Sierras Grandes este verano 2026, el acceso en auto a La Cumbrecita desde la Ciudad de Córdoba implica un recorrido de aproximadamente 120 kilómetros que se completa en poco más de dos horas. La ruta principal consiste en tomar la Ruta Provincial 5 hacia el sur, pasando por Alta Gracia y Villa Ciudad de América, para luego desviarse en Villa General Belgrano hacia la Ruta Provincial 109, un camino de montaña totalmente asfaltado que serpentea entre paisajes boscosos hasta alcanzar los 1.450 metros sobre el nivel del mar.

Al ser el primer pueblo peatonal de Argentina, el ingreso vehicular está restringido, por lo que los visitantes deben estacionar en las playas municipales habilitadas en la entrada, las cuales para esta temporada de verano tienen una tarifa diaria de aproximadamente $10.000 por vehículo. Una vez allí, se puede acceder al casco histórico caminando o mediante el servicio de transporte interno disponible, mientras que solo los huéspedes con reservas en alojamientos locales cuentan con el permiso para ingresar con el auto hasta su lugar de estadía.

Para viajar en transporte público desde Córdoba Capital, la opción más directa es tomar un ómnibus de la empresa Sierras de Calamuchita o Lep desde la Terminal de Ómnibus de Córdoba (TOC) con destino a Villa General Belgrano, un trayecto que dura aproximadamente dos horas; una vez allí, se debe realizar el trasbordo al servicio local de la empresa Pájaro Blanco, la única que realiza el ascenso final de 40 kilómetros por la Ruta Provincial 109 hasta la entrada del pueblo peatonal.

Es fundamental que los viajeros consulten los horarios de conexión con antelación, ya que las frecuencias hacia La Cumbrecita son limitadas y suelen reducirse durante los fines de semana, permitiendo el último regreso hacia el valle a media tarde. Al llegar a la terminal de destino, ubicada en la base del pueblo, los pasajeros pueden iniciar su recorrido a pie o utilizar el transporte interno gratuito que traslada el equipaje hasta los hoteles seleccionados.

Para llegar a La Cumbrecita desde Buenos Aires en avión, el primer paso es tomar un vuelo desde el Aeroparque Jorge Newbery (AEP) o el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (EZE) hacia el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella (COR) en Córdoba Capital.

Aerolíneas Argentinas, Flybondi, y JetSMART ofrecen vuelos directos frecuentes, con una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos, y precios que inician desde alrededor de $53.833 (vuelo ida y vuelta en marzo 2026, por ejemplo, con JetSMART). Una vez en el aeropuerto de Córdoba, el viajero debe completar el tramo terrestre de aproximadamente 144 kilómetros (unas 3 horas y 45 minutos en auto).