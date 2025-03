Vacaciones en Brasil 2025: el pueblo desconocido con aguas hermosas y senderos en la selva

El país vecino combina las mejores playas con paisajes muy conectados a la naturaleza. Además, es el destino elegido para aquellos que buscan conocer y explorar una nueva cultura y gastronomía. Uno de los sitios recomendados, no tan concurridos, pero digno de descubrir es Alter do Chão .

Esta pintoresca villa ubicada dentro de la Amazonia cuenta con una de las playas de agua dulce más hermosas de todo el mundo y es conocida popularmente como el Caribe Brasileño. Ofrece varias actividades para realizar convirtiéndose en una buena alternativa para quienes buscan alejarse de las grandes multitudes.

Alter do Chão Flávia Ribeiro

Dónde queda Alter do Chão

Este pueblo está ubicado dentro de uno de los distritos administrativos de la ciudad de Santarém en el estado de Pará. Alter do Chão se encuentra dentro de la Amazonía, a 38 kilómetros de la ciudad anteriormente nombrada y al margen derecho del río Tapajós.

Qué puedo hacer en Alter do Chão

Al igual que la mayoría de los destinos más famosos de Brasil, el principal atractivo de Alter do Chão son sus playas, pero con un aspecto muy particular. Durante la temporada de agosto a enero, las extensas playas de arena fina y agua cristalina se dejan ver por el retroceso de las aguas. Por otro lado, de febrero a julio, las inundaciones transforman el paisaje siendo el momento ideal para el avistaje de la fauna de la región.

La playa más linda de esta aldea es la que lleva su nombre. También es conocida como Ilha do Amor, un sitio perfecto para descansar y conectar con la naturaleza en un entorno muy llamativo. Además, para conocer en profundidad su historia, recomiendan transitar los senderos en la selva y navegar por sus aguas. Por si fuera poco, también es posible practicar deportes como rapel, canyoning y pesca.

Para culminar la experiencia en este particular destino, es obligatorio explorar su gastronomía. Como en cualquier sitio de Brasil, los platos típicos son exquisitos. En Alter do Chão se destacan los pescados frescos de la región y utilizan los condimentos de la Amazonia en el strogonoff de cajú y el pato no tucupi.

Alter do Chão Visit Brasil

Cómo llegar a Alter do Chão

La forma más sencilla de llegar a Alter do Chão es desde la ciudad de Santarém y hay varias opciones. En caso de tener vehículo, se debe tomar la PA-457 por 37 kilómetros en dirección al oeste, lo que se traduce en un viaje de alrededor de 45 minutos de duración. También se puede llegar en transporte con el Ómnibus de Alter do Chão que sale desde la Terminal de Santarém cada una hora.