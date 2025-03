Vacaciones en Brasil 2025: las 9 cosas que no hay que hacer en Río de Janeiro

Es una de las ciudades más populares del país y las playas de Copacabana e Ipanema están entre las preferidas por los argentinos. Estas son las mejores recomendaciones de los locales para no cometer errores y disfrutar el viaje.

Brasil es uno de los destinos más visitados por los turistas argentinos en estas vacaciones 2025. Entre la gran oferta de centros urbanos, playas y paisajes naturales, la ciudad de Río de Janeiro se destaca como una de las preferidas, aunque no todos los que la visitan conocen la mejor forma de aprovechar su viaje.

Según los habitantes de Río de Janeiro, estas son las nueve cosas que no debés hacer para tener la mejor estadía posible y disfrutar al máximo de todos los rincones de la ciudad.

RIO DE JANEIRO BRASIL FREEPIK

1. No hagas un tour por las favelas

Estas excursiones se pusieron de moda en la década de los 2000, pero son superficiales, convierten a la pobreza en un espectáculo y casi ninguno contribuye con causas sociales. Lo mejor es visitar por cuenta propia las que cuentan con programación cultural, como la favela del Vidigal o la Quadra de la Escuela de Samba Estação Primeira de Mangueira.

2. No lleves comida a la playa

Las playas céntricas, en especial Copacabana e Ipanema, están llenas de vendedores ambulantes y chiringuitos que venden las típicas comidas cariocas: bebidas, helados, queijo o queso fundido, biscoito Globo y empanadas.

3. No te quedes al nivel del suelo

La ciudad y las playas son hermosas, pero ver Río de Janeiro desde las alturas es simplemente espectacular. Las mejores vistas se obtienen desde el Pão de Açúcar, el Cristo Corcovado, la pedra da Gavea y la Vista Chinesa.

4. No planifiques

El espíritu carioca es espontáneo y le escapa a las visitas planeadas con todo detalle. Lo mejor es improvisar y dejarse llevar por los paseos y actividades que vayan surgiendo a lo largo del día.

Parque Lage, Río de Janeiro Google Maps

5. No uses ropa cara

Aunque Río de Janeiro no es tan peligrosa como la muestran algunos medios, se recomienda no llamar demasiado la atención. El consejo es usar ropa informal en cualquier situación y no lucir relojes o joyas caras.

6. No te conformes con la ciudad

Además de los puntos urbanos más famosos, Río de Janeiro se destaca por su exuberante naturaleza. El bioma de la Mata Atlántica (en la Floresta Nacional da Tijuca), las cascadas de Santa Teresa, el Parque Lage y el Jardim Botánico son visitas obligadas.

7. No escuches solo bossa nova

Los locales especializados en bossa nova valen la pena, pero la cultura musical carioca es mucho más amplia. En Lapa hay lugares que tocan chorinho (música instrumental) y en las favelas se celebran bailes de funk.

8. No prestes atención a los miedosos

En Río de Janeiro se puede hacer casi todo, siempre y cuando tomes medidas de precaución y uses el sentido común. No escuches a los taxistas que no te quieran llevar al barrio de Santa Teresa con el argumento de que es peligroso: en realidad quieren evitar los adoquines de sus calles.

9. No uses GPS

El GPS suele funcionar bien en las grandes avenidas y los barrios de la Zona Sur, pero no te confíes demasiado: no tiene en cuenta las calles sin salida o los callejones que desembocan en las favelas.