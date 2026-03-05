5 de marzo de 2026 Inicio
Piriápolis es el destino playero de Uruguay perfecto para escapar del caos de la ciudad: cómo llegar

Ofrece mucho más que playas; es una invitación a la aventura suave, desde el ascenso al Cerro del Toro hasta las vistas panorámicas del Cerro San Antonio.

Piriápolis se consolida como una gran alternativa de Turismo en Uruguay

  • Piriápolis se sitúa como uno de los sitios más visitados en Uruguay por quienes buscan una experiencia relajante.

  • El Cerro San Antonio es el punto clave para fotos de 360°, con acceso opcional por aerosillas. Por otro lado, el Cerro Pan de Azúcar incluye una reserva dedicada a la recuperación de fauna autóctona.

  • Es un destino ideal para quienes huyen del ruido; recomendado para grupos familiares y personas mayores por su tranquilidad.

  • El rango de costo por noche se sitúa entre los 65 USD y los 135 USD, contando con varias ofertas hoteleras y descuentos específicos para ciertos grupos.

En el corazón de la costa de Uruguay, Piriápolis se erige como un refugio de mística y serenidad que parece detenido en el tiempo. Fundada por Francisco Piria a finales del siglo XIX, esta ciudad balnearia combina la elegancia de la arquitectura europea con la bravura del Océano Atlántico y la paz de las sierras. En marzo de 2026, con el descenso de las temperaturas extremas del verano, el destino se vuelve el escenario perfecto para quienes buscan un Turismo tranquilo.

Para los viajeros que llegan desde Buenos Aires o Montevideo, este rincón del departamento de Maldonado representa el equilibrio exacto entre infraestructura de calidad y contacto directo con la naturaleza, consolidándose como el secreto mejor guardado para una escapada de fin de semana o unas vacaciones de descanso absoluto.

Cómo es la escapada playera para hacer en Uruguay

piriapolis

Piriápolis no es solo un destino de sol y arena; su propuesta se extiende hacia las alturas y el contacto directo con la naturaleza.

Entre sus mayores atractivos se destaca el Cerro San Antonio, un mirador natural a 137 metros sobre el nivel del mar que regala una vista panorámica de 360 grados, accesible mediante caminatas, vehículos o sus clásicas aerosillas. Para quienes buscan una experiencia más silvestre, el Cerro Pan de Azúcar alberga en su base una Reserva de Flora y Fauna Autóctona, un espacio dedicado a la rehabilitación de animales que permite conocer de cerca las especies locales.

Gracias a su mezcla de historia, mar y sierras, el balneario mantiene una atmósfera de paz que lo posiciona como el lugar ideal para familias y adultos mayores.

En términos de presupuesto para el verano de 2026, el mercado inmobiliario y hotelero presenta una oferta variada: las tarifas oscilan entre los 65 y 135 dólares por noche. Las opciones de alojamiento incluyen desde hoteles de dos estrellas con servicios esenciales, como el Hotel Timbó o el Edificio Sagasti, hasta alternativas de mayor categoría como el Apart Hotel Terrazas de San Francisco, asegurando que cada viajero encuentre una opción a su medida.

