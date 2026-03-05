El bello arroyo turquesa que está en Argentina y nadie lo sabía: ideal para conocer en marzo 2026 Escondido entre la Cordillera, este cuerpo de agua de color intenso sorprende a todos los visitantes por su excepcionalidad. Por + Seguir en







El incríble arroyo turquesa esconcido en San Juan. Arroyoturquesa.com

San Juan tiene un tesoro natural imposible de dejar pasar: un arroyo de color turquesa vibrante que circula entre las rocas.





Para llegar a esta atracción natural, es necesario hacer una caminata de cuatro horas, pero el premio es una imagen incomparable.





El color extraordinario de este arroyo sanjuanino se debe al óxido de cobre y de otros minerales, que le dan su tono fluorescente característico.





En el lugar, el plan ideal es hacer trekking y disfrutar del aire de montaña, el silencio y la inmensidad del paisaje cordillerano. Un agua de color turquesa intenso es difícil de encontrar en un paisaje: el impresionante arroyo turquesa de San Juan cumple con esto. El paisaje de montaña nevada contrasta con el tono de la corriente, imposible de ignorar. Un tesoro único escondido en la Cordillera, codiciado por aventureros y fanáticos de lograr las postales perfectas.

El arroyo turquesa está emplazado a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, en plena Cordillera de la Ramada y abrazado por una de las cinco cumbres más altas del continente, el imponente Cerro Mercedario. Este curso de agua impacta a primera vista por su intenso color: aunque parezca magia, su característica distintiva se la da la oxidación del cobre y otros minerales presentes en las rocas, que tiñen el agua de un turquesa lechoso que también impregna el fondo del arroyo. El resultado es una escena que parece sacada de otro planeta.

Dónde queda el Arroyo Turquesa, San Juan El Arroyo Turquesa se encuentra en el departamento de Calingasta, cerca de la localidad de Barreal, en el corazón de la alta montaña sanjuanina. Está ubicado en la base del Cerro Mercedario, dentro de un entorno árido y majestuoso, donde la inmensidad y el silencio son parte de la experiencia. La zona forma parte del circuito de montaña frecuentado por andinistas y viajeros que buscan destinos poco masivos.

arroyo turquesa San Juan (1) arroyo turquesa calingasta san juan Visit Argentina Qué puedo hacer en el Arroyo Turquesa, San Juan La estrella es, sin vueltas, el trekking. Para llegar hay que caminar alrededor de cuatro horas de ida y dos de vuelta, atravesando terrenos arenosos y rocosos, con la exigencia propia de la altitud. La dificultad es moderada, conviene contar con buena preparación física y, si es posible, aclimatarse previamente, para que explotar el paseo al máximo.

Muchos optan por excursiones guiadas que incluyen traslado en 4x4 y guía de montaña, sobre todo en verano y otoño, cuando las condiciones climáticas son más amigables. Además de contemplar el arroyo, el plan ideal incluye hacer fotografías, descansar y conectar con el paisaje desértico con picos nevados.

arroyo turquesa San Juan (2) arroyo turquesa en san juan Arroyoturquesa.com Cómo llegar al Arroyo Turquesa, San Juan Desde la Ciudad de San Juan, para llegar al arroyo turquesa hay que viajar unos 200 km (aproxidamadente 3-4 horas) hasta Barreal, en el departamento de Calingasta. Luego hay que recorrer aproximadamente una hora en vehículo 4x4 hasta la zona de Laguna Blanca o el refugio del Club Andino Mercedario. Desde allí, el acceso es únicamente a pie. Desde la Ciudad de Buenos Aires, el traslado más conveniente es viajar en micro o avión hasta el aeropuerto o terminal de San Juan capital, y luego tomar un traslado hasta Barreal. En auto, el recorrido es de máximo 14 horas de viaje, principalmente por Ruta Nacional 7 y luego RN40 o RN20 hasta San Juan capital, para luego dirigirse a Barreal.