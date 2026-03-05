5 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

El bello arroyo turquesa que está en Argentina y nadie lo sabía: ideal para conocer en marzo 2026

Escondido entre la Cordillera, este cuerpo de agua de color intenso sorprende a todos los visitantes por su excepcionalidad.

Por
El incríble arroyo turquesa esconcido en San Juan. 

El incríble arroyo turquesa esconcido en San Juan. 

Arroyoturquesa.com
  • San Juan tiene un tesoro natural imposible de dejar pasar: un arroyo de color turquesa vibrante que circula entre las rocas.

  • Para llegar a esta atracción natural, es necesario hacer una caminata de cuatro horas, pero el premio es una imagen incomparable.

  • El color extraordinario de este arroyo sanjuanino se debe al óxido de cobre y de otros minerales, que le dan su tono fluorescente característico.

  • En el lugar, el plan ideal es hacer trekking y disfrutar del aire de montaña, el silencio y la inmensidad del paisaje cordillerano.

Un agua de color turquesa intenso es difícil de encontrar en un paisaje: el impresionante arroyo turquesa de San Juan cumple con esto. El paisaje de montaña nevada contrasta con el tono de la corriente, imposible de ignorar. Un tesoro único escondido en la Cordillera, codiciado por aventureros y fanáticos de lograr las postales perfectas.

San Carlos compitió por ser la capital provincial, pero perdió por un solo voto contra la Ciudad de Salta.
Te puede interesar:

Conocé Salta 2026: el pueblo que pudo ser la capital provincial y tiene muchos atractivos

El arroyo turquesa está emplazado a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, en plena Cordillera de la Ramada y abrazado por una de las cinco cumbres más altas del continente, el imponente Cerro Mercedario. Este curso de agua impacta a primera vista por su intenso color: aunque parezca magia, su característica distintiva se la da la oxidación del cobre y otros minerales presentes en las rocas, que tiñen el agua de un turquesa lechoso que también impregna el fondo del arroyo. El resultado es una escena que parece sacada de otro planeta.

Dónde queda el Arroyo Turquesa, San Juan

El Arroyo Turquesa se encuentra en el departamento de Calingasta, cerca de la localidad de Barreal, en el corazón de la alta montaña sanjuanina. Está ubicado en la base del Cerro Mercedario, dentro de un entorno árido y majestuoso, donde la inmensidad y el silencio son parte de la experiencia. La zona forma parte del circuito de montaña frecuentado por andinistas y viajeros que buscan destinos poco masivos.

arroyo turquesa San Juan (1)
arroyo turquesa calingasta san juan

arroyo turquesa calingasta san juan

Qué puedo hacer en el Arroyo Turquesa, San Juan

La estrella es, sin vueltas, el trekking. Para llegar hay que caminar alrededor de cuatro horas de ida y dos de vuelta, atravesando terrenos arenosos y rocosos, con la exigencia propia de la altitud. La dificultad es moderada, conviene contar con buena preparación física y, si es posible, aclimatarse previamente, para que explotar el paseo al máximo.

Muchos optan por excursiones guiadas que incluyen traslado en 4x4 y guía de montaña, sobre todo en verano y otoño, cuando las condiciones climáticas son más amigables. Además de contemplar el arroyo, el plan ideal incluye hacer fotografías, descansar y conectar con el paisaje desértico con picos nevados.

arroyo turquesa San Juan (2)
arroyo turquesa en san juan

arroyo turquesa en san juan

Cómo llegar al Arroyo Turquesa, San Juan

Desde la Ciudad de San Juan, para llegar al arroyo turquesa hay que viajar unos 200 km (aproxidamadente 3-4 horas) hasta Barreal, en el departamento de Calingasta. Luego hay que recorrer aproximadamente una hora en vehículo 4x4 hasta la zona de Laguna Blanca o el refugio del Club Andino Mercedario. Desde allí, el acceso es únicamente a pie.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el traslado más conveniente es viajar en micro o avión hasta el aeropuerto o terminal de San Juan capital, y luego tomar un traslado hasta Barreal. En auto, el recorrido es de máximo 14 horas de viaje, principalmente por Ruta Nacional 7 y luego RN40 o RN20 hasta San Juan capital, para luego dirigirse a Barreal.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Chacabuco, el destino bonaerense perfecto a dos horas de CABA. 

Está cerca de Buenos Aires y es un destino "anti estrés" perfecto para marzo 2026

Conocé todo sobre los shows  en Buenos Aires más solicitados

Qué recitales están confirmados en Buenos Aires para el 2026 y son perfectos para ver

Este encantador pueblo de tan solo 1.200 habitantes fue fundado por inmigrantes a principios del siglo XX.

Turismo en Argentina: el pueblo chico con ritmo pausado para descansar un fin de semana

Lago La Quintana, joya natural cerca de Córdoba.

Conocé Córdoba en 2026: el lago impresionante con aguas cristalinas y pocos conocen

Los rastros británicos, visibles en sus edificaciones y en la disposición urbana, explican gran parte de su singularidad.

Este pueblo parece Inglaterra pero está en Uruguay: cómo podés llegar y qué atractivos tiene

Luján, naturaleza y río a minutos de la capital.

La escapada cerca de Buenos Aires a un destino que tiene espacios verdes a la vera del río

Rating Cero

La película despliega una mirada sensible sobre temas universales.
play

Un matrimonio grande se debe mudar de su departamento: la emotiva película que es tendencia en Netflix

Marvel estuvo envuelto en una importante polémica.

Era una parte fundamental de Marvel pero se alejó de los cines por una fuerte polémica y ahora regresará: qué actor es

En el catálogo actual de Netflix, se posiciona como una opción ideal para quienes buscan cine clásico con encanto atemporal.
play

Esta famosa película con Diane Keaton llegó a Netflix y está entre lo más visto: de cuál se trata

El estilo de Melanie Griffith, la actriz ícono de los 80, hoy. 

La impresionante transformación de Melanie Griffith: está igual a Meg Ryan en los 90

El gran comienzo de Gran Hermano Generación Dorada 2026. 

Gran Hermano 2026: se filtró un escándalo de uno de los participantes más polémicos y podría ser eliminado

Mariana Enriquez y Rosalía en una entrevista distinta. 
play

Rosalía confirmó cuál es la cualidad que más valora en un hombre: "Que sea gay"

últimas noticias

Todo lo que tenés que saber de la Fórmula 1 en 2026.

Arranca la Fórmula 1: el calendario completo de la temporada 2026 y cómo ver las carreras en vivo

Hace 18 minutos
play
La película despliega una mirada sensible sobre temas universales.

Un matrimonio grande se debe mudar de su departamento: la emotiva película que es tendencia en Netflix

Hace 23 minutos
Desfinanciamiento universitario: docentes de la UBA anunciaron un paro por tiempo indeterminado

Desfinanciamiento universitario: docentes de la UBA anunciaron un paro por tiempo indeterminado

Hace 28 minutos
Elegir bien la modalidad puede mejorar el resultado final obtenido.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 900.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Hace 39 minutos
El titular de la UIA pidió defender más al sector empresarial. 

Nuevo reclamo de la UIA al Gobierno: "Criticar al sector empresario no nos lleva a ningún lado"

Hace 42 minutos