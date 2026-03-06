6 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Conciertos al aire libre, gastronomía y transporte hasta tarde: qué actividades tiene la calle Corrientes en Buenos Aires en marzo 2026

La tradicional avenida suma propuestas culturales y espectáculos abiertos al público. Música, cine y gastronomía animan la vida nocturna durante los fines de semana.

Por
Corrientes 24HS es uno de los planes gratuitos más atractivos de la noche porteña. 

Corrientes 24HS es uno de los planes gratuitos más atractivos de la noche porteña. 

Redes Sociales
  • La Avenida Corrientes amplía su propuesta cultural durante los sábados de marzo con eventos gratuitos al aire libre.
  • La iniciativa incluye conciertos, cine, milonga, intervenciones artísticas y actividades para recorrer la zona por la noche.
  • Restaurantes, pizzerías y librerías históricas extienden sus horarios y ofrecen promociones especiales.
  • El subte funciona hasta la madrugada y los estacionamientos permanecen abiertos para facilitar el acceso al área.

Durante el mes de marzo, la tradicional avenida porteña refuerza su agenda nocturna con una serie de propuestas culturales gratuitas que permitirán que los vecinos de la ciudad puedan disfrutarla después del atardecer. Los sábados, distintos espacios de la zona se transforman en escenarios abiertos donde se desarrollan conciertos, espectáculos y otras actividades artísticas.

El Campo de Piedra Pómez que parece de otro planeta en el norte del país. 
Te puede interesar:

Un paisaje único en Argentina: las "olas blancas petrificadas" que te van a fascinar

La iniciativa forma parte del programa Corrientes 24HS, que propone mantener activa esta arteria emblemática con una oferta que incluye música en vivo, cine, danza y gastronomía. El objetivo es que vecinos y turistas puedan recorrer la avenida y participar de distintos eventos mientras se mantienen abiertos teatros, bares y comercios característicos del área.

A lo largo del mes, el corredor que va desde la avenida Callao hasta el entorno del Obelisco se llena de propuestas culturales que buscan consolidar a la zona como uno de los puntos más dinámicos de la noche porteña.

Qué podés hacer en Buenos Aires durante marzo 2026

Corrientes 24hs

Los sábados de marzo, el tramo central de la Avenida Corrientes ofrece conciertos al aire libre en diferentes puntos del recorrido. A esto se suman intervenciones escénicas, proyecciones de cine y espacios dedicados a la milonga, lo que genera un circuito cultural que se puede recorrer caminando durante la noche.

La propuesta también incluye una fuerte presencia gastronómica. Restaurantes, pizzerías y heladerías tradicionales de la avenida acompañan la iniciativa con promociones y precios especiales, mientras que varias librerías históricas mantienen sus puertas abiertas hasta las 3 de la madrugada para quienes deseen recorrerlas después de los espectáculos.

Corrientes 24hs

El funcionamiento del transporte público también se adapta a este movimiento nocturno. El servicio del Subte de Buenos Aires se extiende hasta la 1.30 de la madrugada, lo que hace más fácil el regreso a distintos puntos de la ciudad luego de participar en las actividades.

Además, los estacionamientos de la zona permanecen habilitados hasta las 3 de la madrugada, una medida que busca acompañar la gran cantidad de visitantes que se acercan cada fin de semana para disfrutar de la programación cultural.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este curso de agua fue declarado una de las Siete Maravillas Naturales de Argentina.

El pueblito de ensueño para conocer en Córdoba que se va a convertir en tu favorito

El lugar forma parte de una zona protegida, lo que permitió preservar su esencia a lo largo del tiempo.

Arena blanca y un faro histórico: esta playa de Uruguay es ideal para relajarse o tener una escapada de aventura

El destino perfecto para un paseo en bicicleta y actividades al aire libre. 

La escapada cerca de Buenos Aires para pasear por la costanera o por una isla

Piriápolis se consolida como una gran alternativa de Turismo en Uruguay

Piriápolis es el destino playero de Uruguay perfecto para escapar del caos de la ciudad: cómo llegar

San Carlos compitió por ser la capital provincial, pero perdió por un solo voto contra la Ciudad de Salta.

Conocé Salta 2026: el pueblo que pudo ser la capital provincial y tiene muchos atractivos

El incríble arroyo turquesa esconcido en San Juan. 

El bello arroyo turquesa que está en Argentina y nadie lo sabía: ideal para conocer en marzo 2026

Rating Cero

La tucumana argumentó que hizo una broma sobre el cigarrillo de marihuana.

Escándalo en Gran Hermano: el descargo de la producción sobre la marihuana en la casa

La serie del momento en Netflix.
play

Esta famosa serie televisiva de detectives y misterio llegó a Netflix y está entre lo más visto: cómo encontrarla

Las Series en Netflix que son imperdibles para los amantes del animé
play

Este animé de 2024 llegó a Netflix, tiene nuevos capítulos y está siendo furor entre los usuarios: como se llama

Se trata de un empresario de origen mexicano que pertenece a una de las familias más poderosas del país.

Romance sorpresa: quién sería la nueva pareja de Emma Watson

La película cuenta con las actuaciones de Luis Brandoni y Eduardo Blanco, y completando el elenco, Verónica Pelaccini, Agustín Rada Aristarán, Manuela Menéndez, Alan Fernández y Matías Alarcón.
play

De qué se trata Parque Lezama, la película argentina que llegó a Netflix y sorprendió a todos

La actriz canadiense Neve Campbell consolidó su legado en el cine de terror en la saga Scream.

Qué fue de la vida de Neve Campbell: pocos saben de ella tras su éxitos en Scream

últimas noticias

La tucumana argumentó que hizo una broma sobre el cigarrillo de marihuana.

Escándalo en Gran Hermano: el descargo de la producción sobre la marihuana en la casa

Hace 9 minutos
play
La serie del momento en Netflix.

Esta famosa serie televisiva de detectives y misterio llegó a Netflix y está entre lo más visto: cómo encontrarla

Hace 14 minutos
play
Las Series en Netflix que son imperdibles para los amantes del animé

Este animé de 2024 llegó a Netflix, tiene nuevos capítulos y está siendo furor entre los usuarios: como se llama

Hace 16 minutos
El estudio sugiere que incluso pequeñas acciones solidarias pueden tener un impacto real en la salud a largo plazo.

Un nuevo estudio reveló la actividad clave para potenciar la longevidad y vivir más años: cuál es

Hace 17 minutos
Se trata de un empresario de origen mexicano que pertenece a una de las familias más poderosas del país.

Romance sorpresa: quién sería la nueva pareja de Emma Watson

Hace 22 minutos