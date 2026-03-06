Conciertos al aire libre, gastronomía y transporte hasta tarde: qué actividades tiene la calle Corrientes en Buenos Aires en marzo 2026 La tradicional avenida suma propuestas culturales y espectáculos abiertos al público. Música, cine y gastronomía animan la vida nocturna durante los fines de semana. Por + Seguir en







Corrientes 24HS es uno de los planes gratuitos más atractivos de la noche porteña. Redes Sociales

La Avenida Corrientes amplía su propuesta cultural durante los sábados de marzo con eventos gratuitos al aire libre.

La iniciativa incluye conciertos, cine, milonga, intervenciones artísticas y actividades para recorrer la zona por la noche.

Restaurantes, pizzerías y librerías históricas extienden sus horarios y ofrecen promociones especiales.

El subte funciona hasta la madrugada y los estacionamientos permanecen abiertos para facilitar el acceso al área. Durante el mes de marzo, la tradicional avenida porteña refuerza su agenda nocturna con una serie de propuestas culturales gratuitas que permitirán que los vecinos de la ciudad puedan disfrutarla después del atardecer. Los sábados, distintos espacios de la zona se transforman en escenarios abiertos donde se desarrollan conciertos, espectáculos y otras actividades artísticas.

La iniciativa forma parte del programa Corrientes 24HS, que propone mantener activa esta arteria emblemática con una oferta que incluye música en vivo, cine, danza y gastronomía. El objetivo es que vecinos y turistas puedan recorrer la avenida y participar de distintos eventos mientras se mantienen abiertos teatros, bares y comercios característicos del área.

A lo largo del mes, el corredor que va desde la avenida Callao hasta el entorno del Obelisco se llena de propuestas culturales que buscan consolidar a la zona como uno de los puntos más dinámicos de la noche porteña.

Qué podés hacer en Buenos Aires durante marzo 2026 Corrientes 24hs Ciudad de culto Los sábados de marzo, el tramo central de la Avenida Corrientes ofrece conciertos al aire libre en diferentes puntos del recorrido. A esto se suman intervenciones escénicas, proyecciones de cine y espacios dedicados a la milonga, lo que genera un circuito cultural que se puede recorrer caminando durante la noche.

La propuesta también incluye una fuerte presencia gastronómica. Restaurantes, pizzerías y heladerías tradicionales de la avenida acompañan la iniciativa con promociones y precios especiales, mientras que varias librerías históricas mantienen sus puertas abiertas hasta las 3 de la madrugada para quienes deseen recorrerlas después de los espectáculos.

Corrientes 24hs Turismo Buenos Aires El funcionamiento del transporte público también se adapta a este movimiento nocturno. El servicio del Subte de Buenos Aires se extiende hasta la 1.30 de la madrugada, lo que hace más fácil el regreso a distintos puntos de la ciudad luego de participar en las actividades. Además, los estacionamientos de la zona permanecen habilitados hasta las 3 de la madrugada, una medida que busca acompañar la gran cantidad de visitantes que se acercan cada fin de semana para disfrutar de la programación cultural.