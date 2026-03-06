El pueblito de ensueño para conocer en Córdoba que se va a convertir en tu favorito Este rincón serrano cuenta con balnearios, aventura en montaña y cultura vinculada al legado del Cura Brochero en un entorno con una belleza espectacular. Por + Seguir en







Este curso de agua fue declarado una de las Siete Maravillas Naturales de Argentina. www.minaclavero.gov.ar

Mina Clavero está ubicada al pie de las Sierras Grandes a 122 kilómetros de la ciudad de Córdoba.





A lo largo de estos tres ríos se encuentran más de una decena de balnearios naturales con playas de grandes extensiones, ollas profundas, toboganes y cascadas, destacándose el Balneario Los Elefantes por sus formaciones rocosas únicas.





La ciudad ofrece propuesta completa con museos como el Piedra Cruz Sur de minerales y fósiles, el Arqueológico Comechingón, el de Municiones y el de Cactus, además de trekking, avistaje de cóndores en Kuntur Huaca, rafting, kayak, cabalgatas, gastronomía regional y vida nocturna. Mina Clavero, ubicada al pie de las Sierras Grandes, es el destino más elegido del Valle de Traslasierra y un plan ideal para entretenerse o descansar. Esta ciudad turística emblemática de Córdoba es reconocida por la calidad y pureza de sus balnearios, siendo el lugar perfecto para quienes buscan relax, trekking y adrenalina en un solo sitio. Entre las razones para visitarla una y otra vez se destacan tres ríos e infinidad de arroyos imperdibles de relucientes y cristalinas aguas.

La gran belleza del río Mina Clavero es un orgullo cordobés. Este curso de agua, que nace en las Altas Cumbres y atraviesa toda la localidad, fue declarado una de las Siete Maravillas Naturales de Argentina. En su recorrido se funde con las aguas tibias del río Panaholma, conformando así el río Los Sauces. A lo largo de estos afluentes pueden encontrarse balnearios naturales y áreas de descanso para disfrutar en familia o con amigos.

Entre las visitas para antes o después del río se encuentran museos y paseos culturales. El Museo Piedra Cruz Sur, el más antiguo de la localidad, se dedica a minerales y fósiles, mientras que el Museo Arqueológico Comechingón es la mejor opción para conocer la huella de los pueblos originarios. Los fanáticos del coleccionismo encuentran una muestra distintiva en el Museo de Municiones, y los fanáticos de las plantas cuentan con el Museo de Cactus.

Por otro lado, la ciudad ofrece gran propuesta gastronómica con restaurantes, marisquerías, parrillas, pizzerías, casas de té y confiterías, además de entretenimiento con eventos, shows, destrezas de artistas callejeros, paseo artesanal sobre la costanera, pubs, discotecas y salas de cine. La ciudad está profundamente ligada al legado del Cura Brochero cuya obra evangelizadora se puede conocer en la zona.

Dónde queda Mina Clavero Mina Clavero es una importante ciudad turística ubicada en el Valle de Traslasierra en la provincia de Córdoba, a aproximadamente 828 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 122 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Se encuentra en un punto estratégico donde confluyen el río Mina Clavero de origen de las Altas Cumbres y el río Panaholma, formando el río de los Sauces. Está ubicada al pie de las Sierras Grandes, rodeada por este cordón montañoso que le proporciona un microclima ideal y paisajes espectaculares.

Qué puedo hacer en Mina Clavero Las experiencias disponibles en este destino serrano combinan naturaleza, cultura, aventura y entretenimiento: Disfrutar de los balnearios a orillas del río Mina Clavero declarado una de las Siete Maravillas Naturales de Argentina con sus aguas frías y cristalinas.

Visitar el Balneario Los Elefantes conocido por sus formaciones rocosas únicas.

Refrescarse en las ollas naturales a lo largo del Valle del Sol perfectas para nadar o recostarse al sol.

Disfrutar de playas de grandes extensiones con toboganes y cascadas naturales.

Descansar en áreas naturales junto a los ríos Mina Clavero, Panaholma y Los Sauces.

Realizar trekking y senderismo por senderos bien marcados que conducen a cascadas ocultas y miradores panorámicos.

Caminar hasta el Nacimiento del Río Mina Clavero siguiendo senderos en las Sierras Grandes.

Practicar rafting y kayak aprovechando el caudal del río en temporada.

Conocer el Museo Arqueológico Comechingón para aprender sobre la huella de los pueblos originarios.

Explorar el Museo de Municiones con su muestra distintiva para amantes del coleccionismo.

Recorrer el Museo de Cactus ideal para fanáticos de las plantas. Mina Clavero www.cba.gov.ar Cómo llegar a Mina Clavero Para llegar a Mina Clavero desde Buenos Aires se puede viajar en auto en un trayecto de aproximadamente 10 horas sin paradas tomando la Ruta Nacional 9 o la Autopista Córdoba-Rosario, luego al llegar a Córdoba pasando por la capital para tomar la RN20 hacia Villa Carlos Paz y atravesar el Túnel de Taninga o el Camino de las Altas Cumbres (RP 34), ruta escénica espectacular que pasa por el Parque Nacional Quebrada del Condorito y el Cerro Champaquí. Por otro lado, en caso de querer evitar la cantidad de horas que puede demandar viajar por ruta, la opción más práctica desde Buenos Aires es realizar este viaje en avión hasta el Aeropuerto de Córdoba Capital y desde ese lugar tomar un micro directo a Mina Clavero.