Arena blanca y un faro histórico: esta playa de Uruguay es ideal para relajarse o tener una escapada de aventura

Un rincón del litoral conserva paisajes casi intactos y un ritmo pausado. La experiencia invita a desconectarse y disfrutar del entorno.

El lugar forma parte de una zona protegida

El lugar forma parte de una zona protegida, lo que permitió preservar su esencia a lo largo del tiempo.

  • Este balneario uruguayo se destaca por su paisaje natural de dunas gigantes, rocas costeras y mar abierto.
  • Forma parte de un área protegida, lo que mantiene su entorno casi intacto y con infraestructura mínima.
  • El acceso se realiza en vehículos autorizados o mediante travesías a pie o a caballo.
  • Playas extensas, un faro histórico y colonias de lobos marinos lo convierten en un destino singular del litoral.

En la costa de Uruguay existe un destino que sobresale por su geografía particular y su ambiente natural prácticamente intacto. Se trata de un balneario rodeado por dunas imponentes, formaciones llenas de rocas y amplias playas de arena clara, un escenario ideal tanto para quienes buscan descanso como para quienes prefieren experiencias al aire libre.

El lugar forma parte de una zona protegida, lo que permitió preservar su esencia a lo largo del tiempo. En este destino no hay redes tradicionales de electricidad ni agua corriente, y tampoco se permiten nuevas construcciones, una decisión orientada a conservar el paisaje y evitar la urbanización intensiva. Ese carácter aislado es justamente uno de los factores que más atrae a los turistas.

Cabo Polonio

Cómo es la playa uruguaya que tiene atractivos para diferentes planes

Cabo Polonio, ubicado en el departamento de Rocha, es uno de los destinos naturales más reconocidos del país. Se encuentra en el kilómetro 264,5 de la ruta 10 y se caracteriza por su ubicación en una península rodeada de dunas que pueden alcanzar cerca de 30 metros de altura. Su pertenencia al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y el acceso limitado le dan contexto a su identidad aislada.

El balneario está marcado por un cabo rocoso donde se levanta un faro histórico que funciona como uno de los puntos más representativos del lugar. Desde este punto se obtienen vistas amplias del océano y de las islas cercanas, donde se concentra una de las colonias de lobos marinos más grandes de la región, distribuidas entre formaciones como Encantada y Rasa.

Las dos playas principales, conocidas como Playa Sur y Playa Norte, ofrecen arenas claras y extensos sectores ideales para descansar o recorrer caminando. En ese entorno también se practican actividades al aire libre como surf, largas caminatas o sandboard en las dunas que rodean el poblado.

Cabo Polonio uruguay

El estilo de vida del lugar se refleja en su infraestructura sencilla, con casas blancas, ranchos coloridos y servicios limitados. Parte de la experiencia consiste en el trayecto de acceso, que se realiza en camiones autorizados tipo safari que recorren unos siete kilómetros entre dunas antes de llegar al pueblo. Algunos visitantes también eligen llegar a caballo o caminar desde Valizas por senderos que atraviesan el paisaje costero.

Además de disfrutar de las playas, quienes visitan este destino pueden explorar puestos de artesanías, realizar paseos en bote para observar fauna marina o acercarse a sitios cercanos como el Monte de Ombúes y la Laguna de Castillos. Los atardeceres intensos y las noches sin iluminación artificial completan una experiencia marcada por el contacto directo con la naturaleza.

