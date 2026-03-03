3 de marzo de 2026 Inicio
Turismo: la reserva que es un paraíso escondido en Córdoba

Este refugio natural en Unquillo combina cascadas, senderos y biodiversidad en un espacio protegido que invita a reconectar con lo esencial.

La exploración del área se hace más fácil gracias a los senderos señalizados que permiten el avistaje de aves y el reconocimiento de flora autóctona.

La exploración del área se hace más fácil gracias a los senderos señalizados que permiten el avistaje de aves y el reconocimiento de flora autóctona.

  • Bosque Serrano se encuentra dentro de la Reserva Hídrica Natural Municipal Los Quebrachitos en Unquillo.

  • La reserva ofrece arroyos y vertientes naturales que forman pequeñas cascadas y ollas de agua cristalina, ideales para refrescarse en contacto directo con la naturaleza

  • Los senderos señalizados facilitan el avistaje de aves y el reconocimiento de flora autóctona en recorridos aptos para toda la familia.

  • Este sector representa una alternativa de descanso real privilegiando la paz y el contacto estrecho con el entorno.

Para quienes buscan cambiar el ritmo frenético por el murmullo del agua y el aroma del monte nativo, existen en Córdoba diversas opciones con perfil bajo y exclusivo, que tienen todo lo necesario para garantizar una escapada de descanso genuino.

Dentro de la Reserva Hídrica Natural Municipal Los Quebrachitos en Unquillo, este sector funciona como un pulmón verde fundamental a solo ocho kilómetros del centro urbano donde el paisaje cambia drásticamente. La propuesta se centra en la posibilidad de refrescarse en arroyos y vertientes naturales que forman pequeñas cascadas y ollas de agua cristalina, creando espacios naturales perfectos para descansar y poder contemplar la vegetación nativa que caracteriza la zona.

La exploración del área se hace más fácil gracias a los senderos señalizados que permiten el avistaje de aves y el reconocimiento de flora autóctona en un paseo apto para toda la familia. Este paraíso escondido representa una alternativa ideal para quienes desean experimentar el contacto con la naturaleza sin alejarse demasiado de los servicios urbanos, juntando accesibilidad con la tranquilidad de un entorno protegido que cuida su biodiversidad y sus recursos hídricos como patrimonio natural de la región serrana cordobesa.

Bosque serrano

Dónde queda Bosque Serrano

Bosque Serrano se encuentra dentro de la Reserva Hídrica Natural Municipal Los Quebrachitos, en la localidad de Unquillo, provincia de Córdoba. Este sector funciona como un pulmón verde fundamental ubicado a solo ocho kilómetros del centro urbano de Unquillo. Su proximidad a centros poblados permite que sea una opción accesible para quienes buscan escapar del ritmo frenético de la ciudad sin moverse demasiado, representando uno de los parajes que privilegian la paz y el contacto estrecho con el entorno natural cordobés.

Qué puedo hacer en Bosque Serrano

Las experiencias disponibles en esta reserva hídrica natural mezclan descanso, exploración y contacto con la naturaleza:

  • Refrescarse en arroyos y vertientes naturales que forman pequeñas cascadas de agua cristalina
  • Disfrutar de las ollas de agua cristalina ideales para baños naturales en contacto directo con el entorno
  • Recorrer los senderos señalizados aptos para toda la familia que facilitan la orientación dentro de la reserva
  • Practicar avistaje de aves reconociendo las especies autóctonas que habitan el área protegida
  • Reconocer la flora autóctona durante los paseos por los senderos del bosque nativo
  • Pasar el día en familia aprovechando la accesibilidad de los recorridos y la proximidad al centro urbano
Bosque serrano

Cómo llegar a Bosque Serrano

Para acceder a Bosque Serrano se debe llegar primero a la localidad de Unquillo en la provincia de Córdoba, desde donde la reserva se encuentra a solo ocho kilómetros del centro urbano.

El trayecto puede realizarse en auto siguiendo las señalizaciones hacia la Reserva Hídrica Natural Municipal Los Quebrachitos, haciendo más fácil el acceso a este pulmón verde que se presenta como una escapada cercana y accesible desde los principales centros urbanos de la región, ideal para una salida de día completo o medio día en contacto con la naturaleza serrana sin necesidad de alejarse demasiado de los servicios y comodidades de la ciudad.

